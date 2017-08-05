Красота дня. Мария Грбеша – девушка новичка «Спартака» Марио Пашалича

Московский «Спартак» объявил о переходе в команду полузащитника Марио Пашалича на правах аренды из «Челси».

Кто принесёт «Спартаку» гибкость. Как Каррера будет использовать Пашалича Как играет новичок «Спартака» и почему его нельзя считать исключительно заменой Зобнину.

Вместе с ним в Россию переберётся и его девушка – Мария Грбеша.

Мария тоже родом из Хорватии и со своим возлюбленным знакома уже очень давно.

Грбеша всегда присутствует на матчах своего любимого. Два года назад она поддерживала Пашалича в Лиге Европы, а уже совсем скоро сможет поболеть за него и в Лиге чемпионов.

Возможно, именно благодаря её поддержке у «Спартака» появится свой «СуперМарио».

Как и любая девушка футболиста, Мария очень любит путешествовать. Вместе с Пашаличем она уже покорила Монако, Италию и Англию.

На очереди – Россия.

Но больше всего девушка любит не городской, а пляжный отдых в тёплых странах.

Мария без ума от животных, особенно собак. Так что куда бы она ни отправилась, всегда берёт с собой любимого пса.

Кроме того, девушка не отстаёт от своего возлюбленного и старается посвящать свободное время спорту.

С такой надёжной опорой Марио Пашалич точно сможет принести пользу «Спартаку» как в чемпионате России, так и в Лиге чемпионов.