Проводы русского бомбардира. Александр Кержаков — в цифрах и фактах

6 августа перед матчем со «Спартаком» Александр Кержаков попрощается с клубом и болельщиками.
«Забьём трибуны баннерами в честь русского бомбардира — парня с нашего двора», — такой призыв прозвучал от болельщицкого объединения «Зенита». Вместе с ним уходит эпоха.
Лучший бомбардир
233 гола. 603 матча. Совсем немного не хватило Кержакову, чтобы побить рекорд Олега Веретенникова и стать лучшим бомбардиром чемпионата России. На счету лидера волгоградского «Ротора» 1990-х 143 гола, тогда как у Александра – 139. Зато по количеству забитых мячей за всю карьеру Кержаков Веретенникова обошёл: 233 гола в официальных играх против 207. Но на этом достижения нападающего не заканчиваются. В составе сборной России он провёл 91 матч, сыграв на ЧМ-2002, ЧЕ-2004 и ЧЕ-2012 и ЧМ-2014. За 14 лет в национальной команде Кержаков забил 30 мячей – в среднем это лучший показатель в истории отечественного футбола. Столько же забил и в еврокубках. Четырежды лучший.
Титулы
Их у Кержакова немало. Три золота, три серебра, три бронзы – и всё это в чемпионате России. За два сезона в составе «Севильи» он завоевал кубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Испании. И даже за короткое время, проведённое в Швейцарии, не остался без трофея.
Матчи за «Зенит»
За «Зенит» Кержаков сыграл 386 матчей. С таким результатом он входит в пятёрку лидеров среди игроков питерского клуба за всю историю. Суммарно он посвятил «Зениту» 14 лет своей карьеры. 14!
Девиз
Если вы вдруг забыли.
Kerzhakoved
Помните чемпионат Европы — 2012? Там Кержаков установил антирекорд – семь раз за матч не попал в ворота. Британские журналисты по такому случаю придумали новое слово. Первыми, кстати, были the Guardian.
Автобиографии
Но всё же Кержакова знают и помнят больше из-за положительных моментов. В 2002 году он написал свою первую книгу «До 16 и старше», а через 15 лет выпустил ещё одну.
Ресторатор
Кержаков уже пытался заняться ресторанным бизнесом. В 2002 году он открыл ресторан «Лукоморье», но вскоре передал его родным. В мае этого года в Санкт-Петербурге Кержаков совместно с Ginza Project запустил ещё один проект – грузинский ресторан «Сули-Гули». Говорят, что там кормят очень даже вкусно.
Благотворительность
Вместе с женой Кержаков открыл благотворительный фонд «Звёзды детям». Помощь оказывают детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, фонд занимается реабилитацией детей с диагнозом ДЦП. Сделать взнос, кстати, может каждый желающий – для этого можно просто отправить смс.