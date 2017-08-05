Проводы русского бомбардира. Александр Кержаков — в цифрах и фактах

Перед матчем «Зенит» — «Спартак» Александр Кержаков попрощается с болельщиками. Наша инфографика напомнит главные факты о нём.

6 августа перед матчем со «Спартаком» Александр Кержаков попрощается с клубом и болельщиками.

«Забьём трибуны баннерами в честь русского бомбардира — парня с нашего двора», — такой призыв прозвучал от болельщицкого объединения «Зенита». Вместе с ним уходит эпоха.

Бил, бил и перестал. Почему уход Кержакова – главное событие лета Над ним стебались, но он всё равно остался непревзойдённым. Карьеру завершил лучший бомбардир в истории сборной России и «Зенита».

Лучший бомбардир

233 гола. 603 матча. Совсем немного не хватило Кержакову, чтобы побить рекорд Олега Веретенникова и стать лучшим бомбардиром чемпионата России. На счету лидера волгоградского «Ротора» 1990-х 143 гола, тогда как у Александра – 139. Зато по количеству забитых мячей за всю карьеру Кержаков Веретенникова обошёл: 233 гола в официальных играх против 207. Но на этом достижения нападающего не заканчиваются. В составе сборной России он провёл 91 матч, сыграв на ЧМ-2002, ЧЕ-2004 и ЧЕ-2012 и ЧМ-2014. За 14 лет в национальной команде Кержаков забил 30 мячей – в среднем это лучший показатель в истории отечественного футбола. Столько же забил и в еврокубках. Четырежды лучший.

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Титулы

Их у Кержакова немало. Три золота, три серебра, три бронзы – и всё это в чемпионате России. За два сезона в составе «Севильи» он завоевал кубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Испании. И даже за короткое время, проведённое в Швейцарии, не остался без трофея.

Матчи за «Зенит»

За «Зенит» Кержаков сыграл 386 матчей. С таким результатом он входит в пятёрку лидеров среди игроков питерского клуба за всю историю. Суммарно он посвятил «Зениту» 14 лет своей карьеры. 14!

Девиз

Если вы вдруг забыли.

Kerzhakoved

Помните чемпионат Европы — 2012? Там Кержаков установил антирекорд – семь раз за матч не попал в ворота. Британские журналисты по такому случаю придумали новое слово. Первыми, кстати, были the Guardian.

Автобиографии

Но всё же Кержакова знают и помнят больше из-за положительных моментов. В 2002 году он написал свою первую книгу «До 16 и старше», а через 15 лет выпустил ещё одну.

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Ресторатор

Кержаков уже пытался заняться ресторанным бизнесом. В 2002 году он открыл ресторан «Лукоморье», но вскоре передал его родным. В мае этого года в Санкт-Петербурге Кержаков совместно с Ginza Project запустил ещё один проект – грузинский ресторан «Сули-Гули». Говорят, что там кормят очень даже вкусно.

Благотворительность

Вместе с женой Кержаков открыл благотворительный фонд «Звёзды детям». Помощь оказывают детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, фонд занимается реабилитацией детей с диагнозом ДЦП. Сделать взнос, кстати, может каждый желающий – для этого можно просто отправить смс.