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Валерий Карпин
Текст: Денис Целых
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Карпин: в воскресном матче небольшое предпочтение отдаю «Спартаку»

Недавно покинувший «Матч ТВ» Валерий Карпин пока взял паузу в работе. В интервью «Чемпионату» он порассуждал о главном матче 4-го тура РФПЛ.
5 августа 2017, суббота. 12:00 Футбол

— «Зениту» ловить нечего, «Спартак» его разорвёт», — сказал огненный ветеран Рейнгольд. — Вы с ним согласны?
— Нет. Уверен, что в этот раз точно не будет ситуации, когда кто-то кого-то «разорвёт». Будет примерно равная игра двух сильных соперников. Но небольшое предпочтение отдам, да, «Спартаку».

— Почему?
— Две причины. Первая: у «Зенита» много новичков и новый тренер, а у «Спартака» — сыгранная, притёртая друг к другу команда. Вторая: у Зенита» посреди недели был матч Лиги Европы, а «Спартак» спокойно готовился в Тарасовке.

— Вы за «Спартаком» следите: а) беспристрастно, б) как болельщик, в) с ревностью?
— Ответ: а) беспристрастно.

— Отболело?
— Возможно. Но как минимум последний год я абсолютно беспристрастен, когда смотрю на «Спартак». Тем более что именно такую установку я давал комментаторам «Матча», когда обсуждал с ними их работу.

Угадай: Каррера или Манчини?
Мы загадываем, а вы угадываете: вопрос про тренера «Спартака» или «Зенита»? Всё просто! Или сложно…

— У вас есть объяснение, почему у Карреры получилось, а у вас и Аленичева — нет?
— Для вас чемпионство – это «получилось», а второе место – «не получилось»? Я не согласен. Второе место – это тоже «получилось». Тогда были другие условия и другие соперники. Допустим, у «Зенита» был Халк, а в прошлом сезоне его не было. У ЦСКА раньше были моложе Березуцкие и Игнашевич. Раньше был сильный «Рубин», а прошлом сезоне он был плох.

— В общем, вы тоже склонны считать, что «Спартак» стал чемпионом, потому что соперники были слабы?
— Нет, «Спартак» стал чемпионом, потому что был сильнее всех. Но сравнивать разные сезоны я бы не стал. Везде были свои условия.

— Перед последним очным матчем Каррера зачитал команде интервью Данни, которое он дал «Чемпионату». Тот грозился «порвать» «Спартак». И «Спартак» выиграл. Вы такие штуки практиковали?
— Это обычная история. Ничего сверхъестественного. И у Романцева в практике такие штуки были, и у меня. В ФНЛ – всё то же самое. Каррера – не первооткрыватель.

Данни: мы должны быть матадорами и съесть живьём игроков «Спартака»!
Капитан «Зенита» Данни рассказал, простил ли он Квинси Промеса за травму «крестов», и признался, что думал о завершении карьеры.

— Вы так настраивали на ЦСКА?
— Как раз на ЦСКА никого дополнительно настраивать не надо было. А вот на некоторые другие команды – вполне.

— Какой матч из сыгранных с «Зенитом» под вашим руководством вспоминать особенно приятно?
— Когда выиграли 3:2 в Питере. Остались вдесятером, и в самом конце Кариока забил победный гол.

— Это когда Эменике удалили за жест крови предков?
— Да. До сих пор считаю нелепостью то удаление.

Сколько стоят составы «Зенита» и «Спартака»: сравниваем
Сколько тратили «Зенит» и «Спартак» в последние трансферные окна и насколько разнятся их составы в оценке сайта Transfermarkt.

— Без Промеса «Спартак» будет другим «Спартаком»? Или сейчас команда на таком уровне, что потеря одного игрока, пусть даже такого, может пройти незамеченной?
— Первое. Без Промеса это будет другая команда. Без него «Спартаку» было бы в разы сложнее выиграть чемпионство.

— «Зенит» и «Спартак» — два единственных претендента на чемпионство в этом сезоне?
— Нет. Я не буду сбрасывать со счетов ЦСКА и «Краснодар». Может, ещё кто-то вмешается в борьбу за титул.

— У вас есть понимание, почему расцвёл Кокорин, который до этого целый год был очень слаб?
— Возможно, взялся за голову. Поговорил сам с собой и решил: всё, мне надо играть в футбол, а не заниматься фигней. Возможно, ему в этом помог Манчини. Или, скорее всего, именно Манчини.

Манчини: Дзюба и Кокорин должны забивать на двоих минимум 35 голов за сезон
Главный тренер «Зенита» ждёт прорыва от дуэта нападающих Кокорин – Дзюба и сомневается в возвращении в команду Андрея Аршавина.

— Планка, которую Манчини установил для Дзюбы и Кокорина – 35 голов за сезон на двоих – не слишком высока?
— 18 голов для одного и 17 для другого? Конечно, нет. Нормальная планка. А какую ставить? Пять голов за сезон?

— Где будете смотреть игру 6 августа?
— В Казахстане. Так будет что-то вроде Кубка легенд. Поиграю, разомнусь. (Улыбается.)

— Отдых вам нужен?
— До этого я отдыхал только девять дней после Кубка конфедераций. Так что, да, не помешает.

10 фактов об арбитре, который рассудит «Зенит» и «Спартак»
Он обслуживал разгромы «Спартака» в Санкт-Петербурге, назначал спорные пенальти в пользу «Зенита» – это Михаил Вилков.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит ФК Спартак Валерий Карпин
Новости. Футбол
5 августа 2017, суббота
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