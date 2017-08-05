В тигровой шкуре. «Халл» и Слуцкий начинают сезон

Перед появлением официальных новостей о назначении Леонида Слуцкого интерес к «тренерскому Гагарину» приписывали двум клубам Чемпионшипа, «Сандерленду» и «Халлу», и такой расклад объясняет мнение англичан о Слуцком. На Туманном Альбионе считается, что Леонид – антикризисный тренер, способный добиваться результата при ограниченном бюджете с ограниченной группой игроков, без серьёзных денежных вливаний. Идеальный кандидат для клуба, вляпавшегося в долги (удивительная для Англии ситуация), и клуба, чей владелец – скупердяй и дедуля немного не в себе. Да, это про «Халл».

В России Леонид Слуцкий привык работать в таких условиях и неоднократно доказывал свою силу как «антикризисный менеджер», но в Англии будет намного сложнее, пусть стартовая площадка – Чемпионшип, а не Премьер-лига. Сложная лига, проблемный состав, сильные конкуренты – многое намекает на тяжёлый сезон Слуцкого. Приготовьтесь.

Слуцкий: потихоньку объясняю игрокам «Халла» свою философию Леонид Слуцкий провёл первую тренировку в «Халл Сити» и рассказал о своих ощущениях.

Трансферы

Пришли: з. Гектор, з. Эйна (оба – «Челси», аренда), з. Мазух («Спарта» Прага), п. Стюарт («Ливерпуль»), н. Кэмпбелл («Кристал Пэлас»).



Ушли: в. Якупович, з. Магуайр (оба – «Лестер»), з. Робертсон («Ливерпуль»), з. Эль-Мохамади («Астон Вилла»), з. Дэвис, п. Хаддлстоун (оба – «Дерби»), з. Раноккья («Интер», из аренды), п. Мэлоуни, п. Н’Диайе («Вильярреал», из аренды), п. Маркович («Ливерпуль», из аренды), н. Ньясс («Эвертон», из аренды).



Владелец «Халла» Ассем Аллам – настолько ушлый и скупой бизнесмен, что мог держать в голове дружбу Леонида Слуцкого с Романом Абрамовичем: если понадобится, наберёт толпу игроков «Челси» в аренду. «Русская связь» привезла в Халл двоих – Ола Эйна, трижды выходившего в чемпионском сезоне синих, и Майкла Гектора, проведшего прошлый сезон в «Айнтрахте», в Бундеслиге. Гектор – подходящий для стилистики Чемпионшипа защитник: рослый, цепкий, наделённый победным менталитетом. Играя в одной из многочисленных аренд за «Дандолк», Майкл воспринимал как победу впервые приготовленную в одиночку курицу. «Вы получаете удовольствие, только когда вы выигрываете. Вы всегда думаете о победе, играя на лужайке или выходя на громадный стадион», – говорит Гектор.



А ещё буквально за копейки притащен чех Онджей Мазух, деф похожего склада. А ещё свободным агентом подписан Фрейзер Кэмпбелл – достойный форвард для глубины состава «Халла». А ещё выудили из «Ливерпуля» интересного опорника Стюарта. Достойное комплектование?



Если мы говорим о подъёме в Премьер-лигу – нет.



«Халл» потерял за лето намного больше, чем приобрёл. Вслед за Марку Силвой ушли все игроки, арендованные под задачу сохранить место в АПЛ, а ведь и Раноккья, и Маркович, и Ньясс неплохо вписались в команду. Проданы ещё два центральных защитника: Магуайр, заслуживший остаться в Премьер-лиге, попал в «Лестер», а Кёртис Дэвис предпочёл другой вариант в Чемпионшипе. Как и Том Хаддлстоун. (Зачем?) Эндрю Робертсон укатил в «Ливерпуль», чтобы попробовать выиграть конкуренцию у Джеймса Милнера с семью сердцами, Эль-Мохамади предпочёл другой проект под промоушн – вот и минус два крайних защитника. Плюс ушёл основной вратарь Элдин Якупович, переставший быть посмешищем.

«Халл» заработал на 22 млн евро больше, чем потратил, и кандидаты на промоушн так не работают.

«Халл» заработал на 22 млн евро больше, чем потратил, и кандидаты на промоушн так не работают. Для сравнения – баланс главных претендентов на подъём по версии букмекеров: «Фулхэм» ушёл в минус на 770 тыс. евро, «Мидлсбро» – на 20 ммлн. «Астон Вилла» потратила на 7 млн меньше, чем заработала, но после прошлого сезона логично умерить аппетиты – тогда «Вилла» потратила на новичков 84 млн евро. Даже в Чемпионшипе крутятся серьёзные деньги, и ловить что-то без них очень трудно. Со скупыми владельцами – особенно.

Состав и тактика

И всё-таки нескольких сильных игроков «Халл» смог сохранить под Чемпионшип. (Пока смог?)



Во-первых, Сэм Клукас – самый универсальный футболист в колоде Слуцкого. До 18 лет Клукас был нападающим в академии «Лестера», а потом внезапно был отпущен и устроился на вахту в универмаг Debenhams, думая о жизни без футбола. «Я был нападающим и лучшим снайпером четыре сезона кряду, но меня отпустили, сказав, что я слишком маленький. Однажды «Лестер» привлёк специалистов, предсказывавших будущий рост игроков, и мне отмерили 6 футов 2 дюйма (примерно 188 см)», – вспоминает Клукас.



В АПЛ Сэм пробился через нон-лигу, попутно научившись играть везде: левого защитника, левого полузащитника, опорника, центрхава, при надобности – правого хавбека… Судя по контрольным матчам «Халла», Слуцкий остановит его кочевание по разным позициям: все игры Клукас провёл в опорной зоне.



Остался Камил Гросицки, чьи способности явно заслуживают большего, чем толкотня в Чемпионшипе. В АПЛ Грошик исполнял стандарты «Халла» и был среди лучших игроков команды: за время в команде поучаствовал в 47% голевых атак «тигров», хотя не забил ни разу (4 голевых, 2 предголевых, ещё 2 подготовительных передачи). Моторный, резкий, качественно пасующий вингер с яркой историей борьбы (почитайте, если ещё «не») – главный, от кого зависит выдумка в атаке «Халла».

Польская рулетка. Вылечить игровую зависимость и попасть на Евро Камил Гросицки впадал в игровую зависимость, много пил, дрался с президентом клуба. А теперь едет на Евро ведущим игроком сборной Польши.

Ещё одна серьёзная личность – Абель Эрнандес, забивной нападающий, уже подтвердивший свою силу на уровне Чемпионшипа (22 мяча в прошлом подъёмном сезоне). Габаритный, что позволит постоянно закидывать на уругвайца мяч, результативный и способный участвовать в конструировании атак: в прошлом сезоне Абель засветился в 15 голевых атаках, и всего в 6 – как завершитель.

Вернулся из аренды в «Алкмар» норвежец Маркус Хенриксен. Судя по контрольным матчам, Хенриксен будет играть «десяткой» и помогать Слуцкому обеспечивать прессинг. Под ним – двойка хавбеков Клукас — Стюарт, уже сыгравшаяся за лето. Четвёрка защиты – склеенная заново: в прошлом сезоне за «Халл» играл лишь Майкл Доусон (и то нерегулярно), остальных придётся прилаживать к друг другу с нуля.



Новое имя в составе – 20-летний правый вингер Джаррод Боуэн, проведший в прошлом сезоне АПЛ всего 177 минут. «Надеюсь, я смогу играть каждую неделю», – говорил Боуэн Tigers TV, и повод надеяться действительно есть: Леонид Слуцкий выпускал Джаррода в основе во всех пяти контрольных матчах, Боуэн выделялся качественным собиранием подборов перед штрафной, а «Бенфике» положил очень симпатичный мяч.

«Халл» наверняка будет играть по схеме 4-2-3-1 – её активно использовал Марку Силва, предшественник Леонида Слуцкого, и на неё Слуцкий опирался большую часть своей работы в ЦСКА. Ресурсов для тактических экспериментов нет, как и ресурсов для ротации. Если «Халл» не арендует (половину «Челси») хотя бы пару качественных игроков, состав с картинки будет основным в 75-80% матчей.

«Халл» наверняка будет играть по схеме 4-2-3-1 – её активно использовал Марку Силва, предшественник Леонида Слуцкого, и на неё Слуцкий опирался большую часть своей работы в ЦСКА.

Проблемы

Глобальная проблема – несоответствие состава «Халла» задачам (вероятно, выход в Премьер-лигу всё-таки не снимается с повестки дня). Из толковых атакующих игроков – только Гросицки и Абель Эрнандес, если не считать купленного на подмену Кэмпбелла. Уровень Боуэна стоит посмотреть в официальных матчах, а полноценной «десятки» у Слуцкого не будет в принципе – скорее, центральный полузащитник, нацеленный в первую очередь на качественный прессинг. Как Маркус Хенриксен. Неизвестно, как проявит себя защита «Халла», тем более что в контрольных матчах сыпалась с неприятной регулярностью.



Уязвимыми показали себя крайние защитники, Эйна и Ленихэм, постоянно получавшие передачи за спину. Уровень Ленихэма быстро обнажит любой техничный вингер, вроде Вацлава Черны из «Аякса», легко раздевавшего ирландца в контрольном матче. В каждом из трёх матчей, который доводилось посмотреть – с «Бенфикой» (целиком), «Нантом» и «Аяксом» (подробным обзором), – защита «тигров» допускала явные голевые моменты, которые тяжело загубить. Харис Сеферович, перешедший в «Бенфику» летом – автор лучшего убитого момента: с метра попал в штангу пустых ворот.



Неудивительно, что с таким качеством защиты «Халл» получает такой xG-Plot. На картинке ниже – динамика изменения xG по ходу матча, но важны сами итоговые цифры и сразу два очень опасных момента: резкие подъёмы красного графика вверх. Вероятность выиграть матч с такой остротой моментов – 4%. «Халл» смог, но так фартить весь сезон не будет.

Опорная зона – ещё одно место, где могут возникать проблемы. Возможно, у Слуцкого будут проблемы из-за отсутствия игрока с функцией чистого опорника а-ля Понтус Вернблум. Клукас – хоть и универсал, но хавбек не такого склада, а Кевин Стюарт, взятый у «Ливерпуля», на сборах хворал с принятием решений: «Аякс» начал немало атак через центр после обрезов, неточных передач Стюарта или его попыток спижонить.



Есть и проблемы, не связанные с результатами «Халла». Леонид Слуцкий уверяет, что в раздевалке «Халла» больше говорит, чем слушает, и языковой барьер уже разрушен, но как быть с барьером между ним и прессой? Вероятность быть съеденным журналистами в «Халле» выше, чем в России, особенно с учётом того, что Ассем Аллам – владелец не в себе, подверженный скоропалительным решениям.

Леонид Слуцкий плотно следил за английскими лигами, но ещё не варился в них, не знал, как нужно готовить команду к сезону, как работать с огромным количеством мидуиков.

Плюс недопонимание Чемпионшипа: Леонид Слуцкий плотно следил за английскими лигами, но ещё не варился в них, не знал, как нужно готовить команду к сезону, как работать с огромным количеством мидуиков. Сколачивать оптимальный состав и создавать игровой рисунок придётся через матчи, с минимальным количеством тренировок. И в таких условиях сложно опередить команды с более качественным составом. Их в Чемпионшипе – минимум 3-4.

«Абрамович тут ни при чём». Кто устроил Слуцкого в «Халл» С помощью Шандора Варги разбираемся, как Слуцкий стал российским первопроходцем в Англии и возможен ли переход в «Халл» Головина.

Конкуренты

Не совсем понятно, кого именно считать конкурентами «Халла» и за что вообще будет бороться Леонид Слуцкий – вдруг его команда замахнётся на прямой промоушн? Но разобьём участников Чемпионшипа на несколько категорий, чтобы обрисовать кластеры, где может оказаться «Халл» к концу сезона.



Претенденты на повышение: «Астон Вилла», «Фулхэм», «Мидлсбро». Две самых дорогих и тратящих команды Чемпионшипа, рядом с ними – самая играющая. Одна может позволить себе забрать в подэлитную лигу Джона Терри, вторая – безболезненно пережить вылет. Вероятно, участники этой тройки и составят пару команд, которые оформят промоушн напрямую.



Претенденты на плей-офф: «Вулверхэмптон», «Дерби Каунти», «Лидс», «Норвич», «Сандерленд», «Шеффилд Уэнсдей». Самые мощные национальные банды – в Вулверхэмптоне (португальская, возглавленная Карлушем Карвальялом) и Норвиче (немецкая, с Даниэлем Фарке у руля). Сильный на прошлогодней дистанции «Уэнсдей» и «Лидс», сбавивший на определённом отрезке сезона – хватило, чтобы вывалиться из топа. «Сандерленд» в ситуации «Халла» один в один. «Дерби Каунти», как всегда, надеется на многое, но к финишу сезона наверняка вывалится из шестёрки.



Середина таблицы: «Бирмингем», «Брентфорд», «Кардифф Сити», «Ноттингем Форест», «Престон», «Рединг», «Шеффилд Юнайтед». Главное, что нужно знать – две из этих команд могут рассчитывать на плей-офф при условии, что сойдутся все звёзды. К «Редингу» Япа Стама астрологическая поговорка особенно применима: в прошлом сезоне по xG-методикам «Рединг» был ближе к зоне вылета ЧШ, а в итоге остановился в шаге от АПЛ. У «Бирмингема» есть Гарри Реднапп – признанный спец по выжиманию сока из таких середнячковых команд.



Претенденты на вылет: «Барнсли», «Бёртон», «Болтон», «Бристоль Сити», «Ипсвич», «КПР», «Миллуолл». В их компании «Халл» Слуцкого всё-таки вряд ли окажется.

Прогноз

Оптимистичный: «Халл» Слуцкого попадает в плей-офф Чемпионшипа и до последнего бьётся за промоушн. Возможно, даже возвращается в АПЛ «на лифте».



Пессимистичный: «Халл» заваливает один из месячных отрезков посреди сезона, у египетского владельца кончается терпение, он увольняет Слуцкого, не дожидаясь окончания чемпионата.



Реалистичный: «Халл» окажется в паре шагов от плей-офф – на 7-8-м месте. Состав «Халла» сейчас недостаточно хорош, а роль тренера не сыграет большой роли, даже если Слуцкий сильнее большинства коллег по лиге.