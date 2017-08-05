175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Инфографика «Чемпионата». Каррера и Манчини – что о них пишут в Италии
Текст: «Чемпионат»
Фото: РИА Новости / Александр Мысякин, «Чемпионат»

Каррера и Манчини: о ком больше пишут в Италии

Инфографика «Чемпионата» с пояснениями. Кому итальянские СМИ уделяют больше внимания?
5 августа 2017, суббота. 18:30 Футбол
Иванович: идеальный сценарий — победа «Зенита» без пропущенных голов
Накануне дерби со «Спартаком» Бранислав Иванович рассказал о знакомстве с Марко Петковичем и о том, как чувствует себя в России.

17 августа 2016 года Массимо Каррера был официально назначен главным тренером «Спартака». 8 августа 2016 года Роберто Манчини официально перестал быть тренером «Интера». Два итальянских тренера провели этот год по-разному. Каррера заявил о себе, выиграв чемпионат России, Манчини взял паузу и не работал тренером. О ком из них в это время чаще писали в Италии? Сейчас узнаем.

Таблица упоминаний Карреры и Манчини в ведущих итальянских спортивных СМИ за год.

Преимущество Манчини просто подавляющее. Его упоминали в 8-10 раз чаще, чем Карреру. У «Зенита», которым руководил Мирча Луческу, в итальянских СМИ также большое преимущество над «Спартаком», хотя в Москве работал тренер-итальянец. Почему так?

Кроме очевидного факта, что Манчини – один из самых известных тренеров в Италии, есть и другие причины.

«Рассчитываем, что фаны «Зенита» и «Спартака» будут максимально разведены»
Как болельщикам «Зенита» проще попадать на новый стадион и что ждёт в Петербурге фанатов «Спартака», вы узнаете из этого интервью.

Трансферы

Уход Халка (случился чуть раньше, чем год назад) и Акселя Витселя – темы, которые освещались в Европе. Китайские деньги, рекордные продажи «Зенита» — всё это новостные поводы. Трансфер Эсекьеля Гарая в «Валенсию» также освещался, так как среди претендентов на игрока был «Интер». Вообще, «Зенит» тесно связан с итальянским рынком. Здесь и потенциальный уход Доменико Кришито, и интерес к Андреа Раноккья, Марсело Брозовичу и Джейсону Мурильо, и желание «Ювентуса» получить Витселя.

«Спартак» давал меньше трансферных инфоповодов, связанных с Италией. Фернандо и Маурисио? Да, но это игроки, о которых там пишут чуть меньше, чем о том же Витселе. Сейчас ситуация выравнивается: во всех СМИ среди главных новостей трансфер Марио Пашалича.

Публичность

Массимо Каррера не был хорошо известен в Италии до весны 2017 года. Но кроме того, он ещё и довольно закрытый человек. Возможно, желание защитить личное пространство ещё больше усилилось после автокатастрофы в 2013 году. Он – противоположность Роберто Манчини, который легко общается на самые разные темы. Манчини в нескольких интервью рассказывал о причинах ухода из «Интера» и о несовпадении во взглядах на развитие команды с китайскими владельцами – это была сенсация.

Личная жизнь Манчини тоже оказалась в центре внимания. Его развод стал резонансным событием, о котором писали все, пусть даже и без комментариев от участников развода. Одновременно появились слухи о новом увлечении Манчини: папарацци сделали несколько фотографий на пляже на Карибских островах, поймали на шопинге в Риме. Роберто популярен в соцсетях, в свой «инстаграм» он выкладывает, например, фото с итальянского шоу «Танцы со звёздами». Да, он участвует в популярных телешоу. Каррера тоже ведёт «инстаграм», но у него пока намного меньше подписчиков — 62 тысячи. У Манчини — 375 тысяч.

Клубы

По количеству новостей нельзя сказать, что к «Зениту» приковано внимание. Это можно сказать о «Челси». Дело в другом: за «Спартаком» просто не следят. Было два всплеска интереса к клубу: когда Каррера стал главным тренером и когда «Спартак» стал чемпионом. В этих двух случаях обычные новости разбавлялись авторскими материалами: разбором карьеры, рассказом о последних успехах. Материалы про «Спартак» в отрыве от Карреры в Италии не востребованы. Только новости. Про Манчини редакционные материалы выходили регулярно, в том числе когда Роберто был без клуба. Но и «Зенит» сам по себе появлялся в статьях. Возможно, потому, что к клубу, который в последние годы чаще участвовал в еврокубках, больше интереса. В этом смысле «Спартак» только возвращает себе привычное место, а «Зенит» его занимает уже давно.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 0
Теги
ФК Зенит ФК Спартак Массимо Каррера Роберто Манчини
Новости. Футбол
5 августа 2017, суббота
21:12 Мандрагора перешёл из «Ювентуса» в «Кротоне» на правах аренды
21:06 «Ливерпуль» одержал победу над «Атлетиком» в товарищеском матче
20:53 Зотов: на матч с «Амкаром» «Динамо» настраивалось как на кубковую игру
20:51 Идову: «Амкару» надо менять ситуацию, все в команде недовольны и расстроены
20:42 «Динамо» — «Амкар» — 3:0. Видеообзор матча
20:37 «Боруссия» Д — «Бавария»: стартовые составы на матч за Суперкубок Германии
20:36 Ю. Газзаев: желаю «Крыльям Советов» вернуться в Премьер-Лигу
20:24 Гаджиев: смерть Маслова — большая утрата, даже сейчас вижу его перед глазами
20:20 Шунин: уверен, что у «Динамо» всё будет хорошо
20:12 Гаджиев: можно сказать, «Амкар» получил по заслугам в матче с «Динамо»
20:08 Пильгуй — о победе «Динамо»: забить три мяча «Амкару» — ещё нужно постараться
20:07 «ПСЖ» стартовал в чемпионате Франции с домашней победы над «Амьеном»
20:05 Силкин: после первого гола «Динамо» растерялось, они давно не побеждали в РФПЛ
19:57 «Крылья Советов» выиграли у «Волгаря», «Оренбург» оказался сильнее «Факела»
19:55 «Зенит-2» проиграл «Тамбову», «Сибирь» одолела «Ротор-Волгоград»
19:50 Калитвинцев: наконец-то «Динамо» вспомнило, что такое агрессия в атаке
19:41 Калитвинцев назвал основные причины победы «Динамо» над «Амкаром»
19:40 Гунько: «Спартак-2» доминировал в матче с «Енисеем», нас подвела реализация
19:35 Аленичев: «Спартаку-2» не хватает дядьки, который бы заводил игроков
19:33 Гаджиев — после поражения «Амкара» от «Динамо»: как можно так играть?
19:25 «Зенит» и «Утрехт» попросили УЕФА перенести первый матч с 17 на 16 августа
19:24 Первую после возвращения в РФПЛ победу «Динамо» одержало в матче с «Амкаром»
19:05 Стоцкий: в первом тайме на поле дышалось тяжело, какие-то испарения были
18:59 «Спартак-2» — «Енисей» — 1:2. Команда Аленичева победила в Москве
18:55 Агент: «Гремио» ведёт согласование по сумме трансфера Луана в «Спартак»
18:52 Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «СКА-Хабаровск»
18:37 Слуцкий определил стартовый состав на свой первый официальный матч в «Халл Сити»
18:36 «Зенит» хочет усилиться защитником «Порту» и сборной Мексики Лаюном
18:30 Жулиано: я могу уйти из «Зенита», уже есть некоторые варианты
18:19 Видео: красивый гол Пелле в матче китайской Суперлиги
18:11 Агент Луана: «Спартак»? Официальное предложение сделала только «Сампдория»
18:04 Семак: «Уфа» — маленькая команда с большим сердцем
17:56 «Уфа» — «Ахмат» — 3:2. Видеообзор матча
17:56 «Кубань» сыграла вничью с «Тюменью», «Шинник» одержал победу над «Олимпийцем»
17:45 Пашалич и Таски отправились в составе «Спартака» на матч с «Зенитом»
17:44 Черчесов присутствует на матче «Динамо» — «Амкар»
17:39 Уолес, которым интересуется ЦСКА, изъявил желание покинуть «Гамбург»
17:38 Руководитель «Зенита» по безопасности: сделаем конфетку и из нового стадиона
17:29 Неймар представлен болельщикам «ПСЖ» на стадионе «Парк де Пренс»
17:27 «Бастия» лишена профессионального статуса и переведена в 5-ю лигу Франции
17:25 В «Зените» рассказали, как обеспечат безопасность на матче со «Спартаком»
17:07 Семак: «Уфа» вышла играть в футбол, а не выбивать мяч
17:01 Кононов: ничто не предвещало, что «Ахмат» проиграет «Уфе»
16:58 Чернов не поможет «Уралу» в матче с «Краснодаром»
16:52 «Уфа» дома обыграла «Ахмат», забив три гола за шесть минут
Все новости RSS
Партнерский контент