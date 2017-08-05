Каррера и Манчини: о ком больше пишут в Италии

Иванович: идеальный сценарий — победа «Зенита» без пропущенных голов Накануне дерби со «Спартаком» Бранислав Иванович рассказал о знакомстве с Марко Петковичем и о том, как чувствует себя в России.

17 августа 2016 года Массимо Каррера был официально назначен главным тренером «Спартака». 8 августа 2016 года Роберто Манчини официально перестал быть тренером «Интера». Два итальянских тренера провели этот год по-разному. Каррера заявил о себе, выиграв чемпионат России, Манчини взял паузу и не работал тренером. О ком из них в это время чаще писали в Италии? Сейчас узнаем.

Таблица упоминаний Карреры и Манчини в ведущих итальянских спортивных СМИ за год.

Преимущество Манчини просто подавляющее. Его упоминали в 8-10 раз чаще, чем Карреру. У «Зенита», которым руководил Мирча Луческу, в итальянских СМИ также большое преимущество над «Спартаком», хотя в Москве работал тренер-итальянец. Почему так?



Кроме очевидного факта, что Манчини – один из самых известных тренеров в Италии, есть и другие причины.

«Рассчитываем, что фаны «Зенита» и «Спартака» будут максимально разведены» Как болельщикам «Зенита» проще попадать на новый стадион и что ждёт в Петербурге фанатов «Спартака», вы узнаете из этого интервью.

Трансферы

Уход Халка (случился чуть раньше, чем год назад) и Акселя Витселя – темы, которые освещались в Европе. Китайские деньги, рекордные продажи «Зенита» — всё это новостные поводы. Трансфер Эсекьеля Гарая в «Валенсию» также освещался, так как среди претендентов на игрока был «Интер». Вообще, «Зенит» тесно связан с итальянским рынком. Здесь и потенциальный уход Доменико Кришито, и интерес к Андреа Раноккья, Марсело Брозовичу и Джейсону Мурильо, и желание «Ювентуса» получить Витселя.

«Спартак» давал меньше трансферных инфоповодов, связанных с Италией. Фернандо и Маурисио? Да, но это игроки, о которых там пишут чуть меньше, чем о том же Витселе. Сейчас ситуация выравнивается: во всех СМИ среди главных новостей трансфер Марио Пашалича.

Публичность

Массимо Каррера не был хорошо известен в Италии до весны 2017 года. Но кроме того, он ещё и довольно закрытый человек. Возможно, желание защитить личное пространство ещё больше усилилось после автокатастрофы в 2013 году. Он – противоположность Роберто Манчини, который легко общается на самые разные темы. Манчини в нескольких интервью рассказывал о причинах ухода из «Интера» и о несовпадении во взглядах на развитие команды с китайскими владельцами – это была сенсация.



Личная жизнь Манчини тоже оказалась в центре внимания. Его развод стал резонансным событием, о котором писали все, пусть даже и без комментариев от участников развода. Одновременно появились слухи о новом увлечении Манчини: папарацци сделали несколько фотографий на пляже на Карибских островах, поймали на шопинге в Риме. Роберто популярен в соцсетях, в свой «инстаграм» он выкладывает, например, фото с итальянского шоу «Танцы со звёздами». Да, он участвует в популярных телешоу. Каррера тоже ведёт «инстаграм», но у него пока намного меньше подписчиков — 62 тысячи. У Манчини — 375 тысяч.

Клубы

По количеству новостей нельзя сказать, что к «Зениту» приковано внимание. Это можно сказать о «Челси». Дело в другом: за «Спартаком» просто не следят. Было два всплеска интереса к клубу: когда Каррера стал главным тренером и когда «Спартак» стал чемпионом. В этих двух случаях обычные новости разбавлялись авторскими материалами: разбором карьеры, рассказом о последних успехах. Материалы про «Спартак» в отрыве от Карреры в Италии не востребованы. Только новости. Про Манчини редакционные материалы выходили регулярно, в том числе когда Роберто был без клуба. Но и «Зенит» сам по себе появлялся в статьях. Возможно, потому, что к клубу, который в последние годы чаще участвовал в еврокубках, больше интереса. В этом смысле «Спартак» только возвращает себе привычное место, а «Зенит» его занимает уже давно.