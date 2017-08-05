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«Динамо» – «Амкар» – 3:0. 5 августа 2017 года. Обзор матча
Текст: Сергей Титов
Фото: РИА «Новости»

Всплывают. Первая победа «Динамо» после возвращения в РФПЛ

Обыгран пермский «Амкар».
5 августа 2017, суббота. 20:54 Футбол
Россия - Премьер-Лига. 4-й тур
05 августа 2017, суббота. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
3 : 0
Амкар
Пермь
1:0 – Панченко – 49, 2:0 – Зотов – 64, 3:0 – Вандерсон – 82

Две недели назад, после эйфории от вытащенной ничьей со «Спартаком», за час до матча «Динамо» у касс образовались серьёзные очереди за билетами — человек по сто в каждой. Проигрыш «Уралу» охладил пыл болельщиков бело-голубых – перед «Амкаром», после двух поражений подряд, уже меньше позитивных настроений, жиже очереди за билетами, меньше толчеи за программками и майками. Собрались 5423 зрителя – почти на полторы тысячи меньше, чем с «Уралом».

Трибуны снова поражали голубой пустотой, особенно сектор напротив фанатов «Динамо», куда теперь пускают людей только на топ-матчи. Но когда Вандерсон красиво закинул мяч за шиворот Артуру Нигматуллину, фанаты распелись почти так, как после спасительного мяча Ташаева в том самом дерби. Это был уже третий мяч – можно было запеть и расслабиться.

«Наконец-то вспомнили, что такое агрессия в атаке. Ребята потеряли уверенность, была просьба к ним заставить уважать себя», – после матча отмечал Юрий Калитвинцев. Неуверенность, накопленная против «Урала» и по ходу игры в Грозном, гирями висела на динамовцах весь первый тайм. Вандерсон и Панченко пробовали обострять игру, остроумно пропуская мяч друг другу, но своими джентльменскими действиями только отдавали мяч защитникам «Амкара». Попытки интересно разыграть угловой кончались обрезами, а чемпион по нелепости решения в первом тайме – Алексей Ионов: получил возможность разогнать атаку, оставшись в одиночку против одного защитника «Амкара», но саданул свечку и обрёк «Динамо» на потерю мяча. Неуверенность – в таких маленьких моментиках.

В такой игре лучшими были новички «Динамо», начинающие с чистого листа. У Самба Сова и Вандерсона не было мощного года в ФНЛ, так что отрезвляющий душ стартовых неудач их не затронул. Сов с первых минут начал разъедать атаки «Амкара» грамотными отборами в центре, отменным чтением игры и выдал мощный в плане статистики матч (4 ключевых паса, 4 отбора, 3 перехвата – полный букет), а Вандерсон выделялся в разгоне атак, пусть и частенько мудрил с принятым решением.

Неудивительно, что сладкая парочка новичков и сделала голы после перерыва. Открыть счёт удалось благодаря Самба Сову – его вклад в мяч Кирилла Панченко, второй в сезоне, намного важнее, чем самого Панченко.

Малиец обокрал в прессинге Конде, организовал внезапную контратаку 4 в 1, покатил на Панченко – оставалось только попасть в дальний.

Спустя 15 минут классно разобрался уже Вандерсон, которого на разминке почему-то объявили без имени. Получил умный пас вразрез от Ташаева, сам отрезал соперника передачей на Зотова, а хавбек мощно ударил под перекладину.

«Амкар», впервые в сезоне решивший сыграть по схеме 5-4-1 (Гол и Рязанцев сдвоенным центром), бросился отыгрываться, а Артур Нигматуллин начал исполнять Мануэля Нойера – при атаках пермяков он поджимал своих, поднимаясь ближе к центральному кругу и карауля подбор. «Это не было установкой, но Нигматуллин действовал правильно, как и должен действовать вратарь», – заявил Гаджи Гаджиев после игры. Правда, Артуру до Нойера — как до Луны, что и докажет третий мяч в его ворота. Вандерсон получил передачу за центральной линией и бросился на «футбольный буллит», а Нигматуллин, далеко выходивший из ворот, попятился назад. И получил третьим касанием за шиворот. Особенно яро отмечала гол семья Вандерсона – жена с двумя дочками. «Франсишку!» – выпалил диктор «Арены Химки», чтобы попросить фанатов ответить скандированием фамилии. Ответили громко.

После стартовых туров термометр «Амкара» на нуле: 0 очков, 0 голов. Однако Гаджи Гаджиев не паникует: ещё до начала сезона было ясно, что пермякам, с их атакой, придётся невероятно сложно. «В прошлом году говорили, что из-за таких ошибок, как сегодня, будем вести борьбу за выживание, – сетует Гаджиев. – Тогда играли строже, но тогда у нас был Георгий Джикия. Из 17 игр 9 — на ноль. Был результат. Для нас это очень важно. У нас по-другому ничего не получится».

«Амкар» на нуле, но ещё выплывет. Сколько раз проходили.

Выплывает и «Динамо» – по крайней мере, в плане результатов. Окончательно избавиться от неуверенности команде пока не удаётся. При 1:0 бело-голубые допускали рывки Идову (!) в штрафную и моменты, где выносить мяч наотмашь приходилось даже Панченко. При 2:0 – прижимались к своим воротам, делали оборонительные замены (Соснин и Темников вместо Панченко и Ионова), панически выбивали мячи на угловые, чем выделялся Тони Шуньич.

Всё должно пройти – первая победа наконец добыта.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Амкар ФК Динамо Москва Гаджи Гаджиев Юрий Калитвинцев
Новости. Футбол
5 августа 2017, суббота
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