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Дмитрий Аленичев и Егор Титов обыграли «Спартак»
Текст: Полина Куимова
Фото: «Чемпионат»

«Ждём вас в Премьер-Лиге». Как Аленичев и Титов победили «Спартак»

Дмитрий Аленичев и Егор Титов во второй раз обыграли «Спартак-2». На этот раз — в официальном матче.
5 августа 2017, суббота. 21:45 Футбол

Дмитрий Аленичев и Егор Титов уже не в первый раз играют со «Спартаком-2». Во время летних сборов «Енисей» провёл контрольный матч с московской командой и выиграл — 2:1. История повторилась, но уже в официальной встрече.

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Главное с точки зрения футбольного менталитета тренерское назначение лета уже случилось.

Конечно, Аленичев и Титов против «Спартака» — звучит слегка диковато. Но это так. Со стороны не показалось, что специалисты чувствовали себя, словно в гостях. Наоборот, тепло обнимались с коллегами из «Спартака» перед матчем.

На игре было мало спартаковских болельщиков – на фанатской трибуне с трудом можно было насчитать 20 человек. Но в конце первого тайма они громко и дружно зарядили: «Ди-ма Але-ни-чев! Ди-ма Але-ни-чев!».

На секторе гостей народу было и того меньше – человек 15. Оказалось, все они родом из Красноярска, но давно живут в Москве. Заряжали они здорово, но редко.

— В Москве я полтора года, но раньше всегда ходил на матчи в Красноярске, — рассказывает Александр. – За команду болею уже больше десяти лет. Для меня это больше, чем просто имя «Енисей» — этим клубом я живу, переживаю. Команда-то у нас одна! Задачи сейчас стоят большие – выход в Премьер-Лигу. Думаю, всё получится. Игроки очень профессиональные. Одна из лучших команд за последнее время.

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Тренеры «Енисея» Дмитрий Аленичев и Егор Титов – о сборах «Енисея», планах на новый сезон и игре сборной России на Кубке конфедераций.

Другой болельщик приехал в Москву четыре года назад – учиться. Но родной клуб не забывает. Старается ходить на все матчи в Москве и области.

— «Енисей» Аленичева выглядит спокойнее и увереннее, — делится он. — В отличие от прошлого сезона, когда играли в основном на чувствах. Если вдруг что-то шло не так, мы проигрывали. Команда была нестабильная. А сейчас, если не считать матча с «Тамбовом», у команды виден рисунок игры. Забивают, показывают результаты. Именно так и набираются очки и выигрываются чемпионаты. Сейчас есть огромный шанс выйти в Премьер-Лигу. Думаю, когда стадион реконструируют, на домашние матчи будет ходить не меньше 10 тысяч человек.

— Красно-синие! – заряжает сектор гостей. Спартаковцы не реагируют, несмотря на скандирование цветов заклятых врагов.

Любопытно, что на фанатскую трибуну гостей заглянул дисквалифицированный защитник Валерий Кичин: сидел, общался с болельщиками из Киргизии, обнимался и улыбался им в камеру. Как рассказали красноярцы, такое бывает довольно часто: травмированные игроки спокойно приходят на трибуну к болельщикам.

Фото: «Чемпионат»

Во время матча было довольно интересно наблюдать за Аленичевым. Обычно тихий и не особо эмоциональный, на 20-й минуте он встал с тренерской скамейки и начал активно подсказывать игрокам.

— Вперёд! Выйди, Давид, линия! Кутя, садись, Кутя! – периодически доносилось из технической зоны.

— Мне не очень понравился первый тайм — играли не так, как хотелось бы, — сказал Аленичев на послематчевой пресс-конференции.

— В перерыве сделали поправки, во второй половине матча неплохо смотрелись. Забили быстро второй гол, заработали пенальти. Правда, концовка выдалась довольно нервной – спартаковцы вполне могли сравнять. Доволен, что ребята хорошо отреагировали на поражение в матче с «Тамбовом». После той игры поговорили по душам, договорились, что такое больше не повторится. Но через такие моменты нужно пройти, учитывая, что до этого выиграли три матча, надо было спустится на землю. Хорошо, что всё так закончилось.

— Как вам игра «Спартака-2»?
— Все мы знаем спартаковскую философию. Видно, что футболисты хорошо обучены, только им не хватает дядьки, который бы их заводил. Всё-таки ребята молодые. В будущем мне бы хотелось, чтобы больше игроков привлекалось в основной состав.

— Каково было вернуться в, можно сказать, родные стены?
— Сегодня на стадионе была хорошая аура, спартаковская. Болельщики и меня вспомнили, это приятно. Был рад увидеть спартаковских ребят. Небольшая ностальгия, если честно. Пользуясь случаем, хотелось бы пожелать «Спартаку» удачи в матче с «Зенитом».

Карпин: в воскресном матче небольшое предпочтение отдаю «Спартаку»
Недавно покинувший «Матч ТВ» Валерий Карпин пока взял паузу в работе. В интервью «Чемпионату» он порассуждал о главном матче 4-го тура РФПЛ.

Несмотря на поражение «Спартака-2», красно-белые не в обиде. По дороге в подтрибунное помещение Аленичева встретили болельщики – взять автографы и сделать пару памятных снимков.

— Ждем вас в Премьер-Лиге! – вслед бросили ему болельщики.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Спартак-2 ФК Енисей Дмитрий Аленичев Егор Титов
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