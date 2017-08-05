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Сравнение РФПЛ и ФНЛ с европейскими лигами
Текст: Антон Михашенок
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат

Почему ФНЛ ближе к европейским лигам, чем РФПЛ (и это не шутка)

Не спешите вызывать мне неотложку — к этому тексту я накопал факты.
5 августа 2017, суббота. 23:00 Футбол

У меня, как у законченного гуманитария, есть своя разновидность стокгольмского синдрома: люблю разглядывать вроде бы мало о чём говорящие футбольные цифры и проецировать их на увиденное в матчах. Не всегда цифры говорят правду, вот пример: Сальваторе Боккетти выигрывает 95% единоборств в матче с «Уфой», но это только красивая цифра, не более. Стиль «Уфы» — пытаться сыграть центральным защитникам за спину, и, самое важное, не кто выиграл борьбу, а кто выиграл подбор. 13 раз Боккетти оказывался против Сильвестра Игбуна, почти все эти единоборства были верховыми, а итальянец выше оппонента на 13 сантиметров. В некоторых случаях Игбун обозначал борьбу формально и сразу отскакивал в зону подбора, но цифры работали на Боккетти, ничего конкретного о его игре не рассказывая. Иногда, впрочем, цифры помогают докопаться до истинного положения вещей, а в самых редких случаях они удивляют. Одним из последних удивлений и хочу поделиться.

Давно слежу за ФНЛ, и у меня есть чёткое убеждение, что при хорошем тренере игроки, собранные в этой лиге, будут чувствовать себя комфортно в элитной российской лиге. В качестве одного из доказательств рассматривал качество владения мячом — оно в среднем ничем не хуже, чем в РФПЛ. Годы игры без прессинга, помноженные на очень часто плохие газоны ФНЛ, натренировали футболистов первого дивизиона неплохо обрабатывать и удерживать мяч — в целом они готовы к переходу на следующий уровень, игре под прессингом. Это было визуальное ощущение, не подкреплённое цифрами, и я решил сравнить среднюю точность передач в ФНЛ с другими подэлитными лигами Европы. Оказалось, ФНЛ в порядке, и я начал проверять другие статистические показатели. В итоге получилась такая таблица.

ФНЛШипБл2СегундаСерия BЛига 2
Удары121012101310
Точность передач75%64%74%79%78%66%
Дриблинг241822192321
Успешный дриблинг57%46%55%44%58%48%
Передач/мин.17,514,517,614,017,815

Что удивило. Оказывается, российские футболисты умеют идти в дриблинг! Первое место по общему количеству попыток и проигрыш только Серии В в успешности обводок — действительно сюрприз. Да, в ФНЛ очень много силового дриблинга (когда игрок с мячом на рывке пытается улететь от оппонента, прокинув без финтов мяч мимо него), но это атрибут любой европейской подэлиты.

Что не удивило. Мой тезис о контроле над мячом в целом подтвердился. Красным цветом я выделил показатель, который мне кажется крайне важным в современном футболе, — количество передач на минуту владения командой мячом. Сразу нужно оговориться, что оценивать испанские команды любой лиги по этому показателю невозможно — так сложилось, что они очень любят нарочито лениво перекатывать мяч, задерживая его у себя, и остаются европейскими королями даже без высоких цифр в этом показателе. Для всех остальных эти цифры характеризуют интенсивность игры, и корреляция между показателем по количеству передач в минуту и результатами действительно немалая. Из сводной таблицы заметно, что ФНЛ вполне отвечает европейским требованиям по интенсивности.

Что удивило, но не удивило. Не могу сказать, что сильно слежу за английской, итальянской или французской подэлитой, но матчи немецкой и испанской с некоторой периодичностью смотрю, и часто ловил себя на мысли, что по игре это не очень отличается от ФНЛ: многое решает атмосфера, полные или пустые стадионы. Цифры, в общем, подтвердили догадки: на втором этаже нашего футбольного здания команды (а не клубы, важно это разделять) не так уж и отстают от уровня вторых этажей лучшей европейской архитектуры. Если берём это за истину, то становится более странным отставание нашей Премьер-Лиги от элитных лиг континента. Посмотрим на такую же сводную таблицу элит.

РФПЛАПЛБЛПримераСерия АЛига 1
Удары101112101310
Точность передач74%71%77%80%81%71%
Дриблинг192133242422
Успешный дриблинг44%52%57%53%60%50%
Передач/мин.15,216,318,316,416,416,4

Что характерно. Во всех без исключения чемпионатах с ростом лиги растут и показатели — это вполне очевидная вещь… но только не для России (сейчас представьте, что я кричу и беспомощно обхватываю голову руками). Абсолютно во всех показателях ФНЛ в среднем сильнее, чем РФПЛ! Отказываюсь понимать, как это возможно, а особенно шокирует статистика обводок и количества передач на минуту владения. Естественно, пропасть между Премьер-Лигой и другими элитными чемпионатами тоже становится очевидной. Так как я смотрю и ФНЛ, и РФПЛ, у меня есть несколько сводных выводов по этим двум таблицам.

1. Лифт между лигами не отстроен совершенно. Как видно, бояться брать игроков из ФНЛ в РФПЛ не нужно — по крайней мере, это точно касается защитников и полузащитников, которые обеспечивают контроль мяча. По факту разделение в классе проходит по уровню исполнительского мастерства забивного нападающего. Дайте «Тюмени» Халка — и в Премьер-Лиге она уже будет как минимум в середине таблицы.

2. У нас серые, абсолютно серые середняки. Очевидно, что основу этих массивов цифр составляют показатели середняков — выделяющиеся из общей массы топы и аутсайдеры нейтрализуют друг друга. Получается, в России наиболее безыдейный средний класс в Европе: основа игры — поменьше риска и игры один в один, поменьше обостряющих передач, поглубже линия обороны, никакого активного прессинга и медленные переходные фазы. В лучших же европейских чемпионатах именно середняки двигают лигу вперёд. Благодаря чему? Здесь нужен пункт номер три.

3. Нам не хватает идейных тренеров, тренеров-гиков. Оказывается, средний уровень тренеров в РФПЛ и ФНЛ не так и расходится, и это, скорее, упрёк нашей главной лиге. В Европе на лучший уровень последовательно прорываются концептуальные тренеры, у которых есть собственное видение игры. Обычно они молоды, и часто у них нет опыта игры на высоком уровне. Именно эти специалисты, лэптоп-тренеры (термин, появившийся в Нидерландах в связи с появлением «новой школы), доверие к которым с каждым годом только растёт, разгоняют кровь лучших европейских чемпионатов, а кровь, как известно, движется снизу вверх. В России катастрофически мало тренеров „новой школы“, потому по Премьер-Лиге путешествуют одни и те же фамилии. Кризис идей в РФПЛ ещё очевиднее на фоне сравнения ФНЛ с подобными европейскими лигами.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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