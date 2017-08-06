Рекорд Сёмина и почин «Динамо». Главное — в обзоре дня

«Локомотив» одержал четвёртую победу кряду

«Локомотив» одержал победу над «СКА-Хабаровск» в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. На 75-й минуте Алексей Миранчук со штрафного нанёс великолепный удар в дальний верхний угол ворот дальневосточной команды и принёс «железнодорожникам» победу.

«Локомотив» со старта сезона в четвёртый раз подряд выиграл и, набрав 12 очков, идёт на первом месте в таблице РФПЛ. Впервые в истории турнира «железнодорожники» начали сезон с четырёх побед кряду. Ранее наилучший показатель «Локомотива» после четырёх туров составлял 10 очков.

Есть первая в сезоне победа «Динамо»!

В матче 4-го тура российской Премьер-Лиги на стадионе «Арена Химки» московское «Динамо» со счётом 3:0 разгромило пермский «Амкар». На 49-й минуте Кирилл Панченко вывел бело-голубых вперёд, а на 64-й минуте Александр Зотов сделал счёт 2:0. Окончательный результат ближе к концу второго тайма установил Вандерсон. Таким образом, «Динамо» одержало первую победу в РФПЛ после возвращения в элиту российского футбола. В таблице РФПЛ «Динамо» (4 очка) занимает 10-е место, «Амкар», проигравший четвёртый матч подряд на старте сезона и не забивший ни одного мяча, занимает 16-е место.

«Уфа» дома обыграла «Ахмат», забив три гола за шесть минут

В матче четвёртого тура российской Премьер-Лиги «Уфа» на своём поле одержала волевую победу над «Ахматом» со счётом 3:2. Грозненская команда вышла вперёд в начале второго тайма — на 48-й минуте мяч в ворота голкипера Александра Беленова отправил бразилец Лео. Первый в нынешнем сезоне гол гости пропустили на 80-й минуте — точным ударом в составе хозяев отметился Боян Йокич. На 84-й минуте Павел Аликин вывел «Уфу» вперёд, а две минуты спустя Дмитрий Сысуев сделал счёт 3:1. Уже в компенсированное время у «Ахмата» разницу в счёте до минимальной сократил Уилкер Анхель.

Видеообзор матча «Уфа» — «Ахмат» доступен на официальном сайте РФПЛ.

«ПСЖ» стартовал с победы и без Неймара

Новичок «ПСЖ» — нападающий Неймар — не помог команде в стартовом туре французской Лиги 1 сезона-2017/18. «ПСЖ» и без его участия одержал победу над новичком Лиги 1 — «Амьеном» — в стартовом туре чемпионата. Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 2:0. В конце первого тайма Эдинсон Кавани с передачи дебютанта чемпионата Франции Дани Алвеса вывел «ПСЖ» вперёд, а за десять минут до конца основного времени Хавьер Пасторе закрепил победу хозяев.



Перед началом матча на стадионе состоялось представление новичка «ПСЖ» — Неймара. Самый дорогой в истории футбола игрок не мог сыграть с «Амьеном», так как необходимые трансферные документы о его переходе из «Барселоны» не были вовремя переданы в офис Лиги 1.

«Халл» добился ничьей с «Астон Виллой» в первом официальном матче при Слуцком

«Халл Сити» сыграл вничью с «Астон Виллой» в матче первого тура нового сезона Чемпионшипа. Встреча прошла в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» и закончилась со счётом 1:1. «Тигры» провели первую официальную игру под руководством российского тренера Леонида Слуцкого.



Уже на 7-й минуте Гэбриэл Агбонлахор вывел «Астон Виллу» вперёд, однако в середине второго тайма «Халлу» удалось отыграться усилиями Джаррода Боуэна. Больше голов команды не забили.



Стоит отметить, что за «вилланов» в официальном матче дебютировал знаменитый экс-защитник «Челси» Джон Терри. 36-летний футболист провёл на поле всю игру в качестве капитана.

Леонид I. Русский тренер не проиграл первый матч в Англии «Халл Сити» сыграл вничью в гостях у «Астон Виллы». Вы же не забыли, что это команды Леонида Слуцкого и Джона Терри?

«Зенит» хочет усилиться защитником «Порту» и сборной Мексики Лаюном

«Зенит» может приобрести защитника «Порту» Мигеля Лаюна. В ближайшее время руководители санкт-петербургского клуба проведут переговоры с представителями игрока сборной Мексики, пишет ESPN. Сообщается, что переговоры между сторонами пройдут в Швейцарии. При этом пока неизвестно, намерен ли «Порту» продавать Лаюна. Интерес к игроку также проявляют «Валенсия» и «Интер». Переход 29-летнего мексиканца, который оценивается в € 5 млн, может зависеть от того, выйдет ли «Зенит» в групповой этап Лиги Европы, информирует Calciomercato. В прошлом сезоне Лаюн провёл 16 матчей в чемпионате Португалии и забил один гол. На прошедшем Кубке конфедераций в России Мигель принял участие в трёх матчах сборной Мексики, в том числе в игре с российской командой.

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Жулиано готов уйти из «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Виктор Жулиано в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером подтвердил, что может уйти из петербургского клуба.

«Это правда, я могу уйти из «Зенита» — общался на этот счёт с руководством клуба. Меня готовы продать. Уже есть варианты. Нужно выбрать лучший. Не рад, что могу покинуть Санкт-Петербург. Мне нравится город, комфортно тут себя чувствую, адаптировался к русскому языку, футболу и культуре. Но мне нужно играть. В следующем году пройдёт чемпионат мира. Мечтаю стать его частью. Попаду на мировое первенство, только если буду хорошо и постоянно выступать. Похоже, после изменений в клубе этим летом возможностей помогать команде у меня стало меньше. В любом случае сейчас я игрок «Зенита» и намерен делать всё возможное для моей команды», — заявил Жулиано.

Кто важнее для своей команды – Промес или Жулиано? Разбираем, кто чаще всех в чемпионате России участвует в голевых атаках и порождает зависимость команды от себя. Результаты вас удивят.

«СКА-Хабаровск» договорился о переходе болгарского нападающего

По информации «Чемпионата», болгарский нападающий Венцислав Христов продолжит карьеру в «СКА-Хабаровск». Стороны договорились о заключении контракта сроком на один год. О сделке должно быть официально объявлено в ближайшее время.



«Переговоры ведутся, но, как известно, всё может измениться в последний момент. При лучшем исходе о переходе будет объявлено в течение нескольких часов или дня, учитывая разницу с московским временем. Вся информация появится на сайте», — сказал генеральный директор клуба «СКА-Хабаровск» Олег Флегонтов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Белкиной.



Последним клубом 28-летнего футболиста был болгарский «Нефтохимик». Помимо болгарских клубов, он играл за донецкий «Металлург», хорватскую «Риеку» и албанский «Скендербеу». Имеет в активе восемь матчей и один гол в составе сборной Болгарии.



В чемпионате Болгарии Христов принял участие в 151 матче, забил 44 гола и отдал 17 голевых передач.