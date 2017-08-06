175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Андре Виллаш-Боаш
Текст: «Чемпионат»
Фото: РИА «Новости»

«Виллаш-Боаш: я был фанатом Кержакова и даже хотел взять у него автограф»

Неймар, который всем надоел, условия для нетрезвых болельщиков и откровение Виллаш-Боаша – суммируем шутки читателей «Чемпионата».
6 августа 2017, воскресенье. 09:00 Футбол

LFP заморозила трансфер Неймара в «ПСЖ»

MadBulka89:
— Пишите уже инфу по факту! Зачем пользователям знать, кто что заморозил? Я, например, пельмени заморозил. С женой весь вечер лепили!!! Ну так пусть «Чемп» напишет об этом!!!

Макгиди: как-то на базу «Спартака» пришли бритоголовые ультрас с пистолетами

butcher67:
«После этого они двинулись в сторону выхода, и я заметил, что в задних карманах джинсов у каждого были пистолеты».
— После чего парни сели в танк, и уехали.

Lohmatyi:
— А ещё наверняка у них был с собой ручной belyi medved.

cogito-ergo-sum:
— Ну… Это были Нокиа 3310, а не пистолеты… Выпирали.

Широков: не понимаю, почему болельщики ЦСКА не ходят на стадион

Warlocksoft:
— Когда болельщиков на матчи ходило совсем мало, я снижал цены на билеты в футбольных менеджерах. Обычно и количество зрителей вырастало, и доход… fransis:

— Рома Широков (футболист): сидите дома. Рома Широков (эксперт): не понимаю, почему болельщики не ходят на стадион.

Мутко хочет создать достойные условия для нетрезвых фанатов на ЧМ-2018

Goryaschiypukan:
— Для трезвых бы достойные условия сделали…

Кокорин вновь показал «усы» в «Инстаграме»

zenitpechenen1996:
— Тем временем Неймар сходил в туалет.

«Ахмат» близок к покупке у «Кальмара» 22-летнего бразильского полузащитника

ibashevich:
— Следующий трансфер будет из ФК «Креведко»

На «Ростов-Арене» взошла трава

Maskor:
— В следующем сезоне этот газон купит «Зенит»)

КДК оштрафовал «Арсенал» за то, как футболисты выходили из автобуса перед матчем

valik87:
— И эти же строгие люди мнутся, краснеют, потеют, мычат и бледнеют, когда их просят дать оценку микрофонным проделкам Кадырова на матчах в Грозном…

КДК рассмотрит, как игроки «Арсенала» покидали автобус перед матчем с «Рубином»

Zizuizpitera:
— Скоро заставят все клубы пересесть в маршрутки — там одна дверь…

Григорян: Базелюк должен доказать, что он не трус. Извиняться я не собираюсь

brodequin:
— Григорян: Журавель должен доказать, что он не мазохист.

Лескано: находился в «Реале» до 16 лет, потом перешёл в «Ливерпуль»

alons0:
— Они мне сказали: «Хуан, ты ещё молод, возвращайся лучше в Европу». Так я попал в Хабаровск…

Неймар после матча зашёл в раздевалку «Реала» и провёл там 15 минут

hongpehtekeh:
Неймар в перерыве матча зашёл раздевалку «Барселоны» и провел там 15 минут.

Фонсека: как эволюционировать украинскому футболу, если трава в таком состоянии?

tihonovetsk:
— Лучше так: украинскому футболу поможет эволюционировать хорошая трава.

Луческу: для попадания в Лигу чемпионов «Зениту» не хватило нормального газона

alex-zenit-1984:
— Газон: для попадания в Лигу чемпионов «Зениту» не хватило нормального тренера.

В «Зенит» может перейти полузащитник «Эстудиантеса» Аскасибар

ronaldoormessi:
— Скоро Санкт-Петербург переименуют в Буэнос-Петербургас, если дальше так продолжится.

На тренировке «Боруссии» произошла стычка между Дембеле и Бюрки

par5106:
— Дембелю не погладили брюки.

Бабаев: поверьте, если бы всё было так легко, усиление у ЦСКА появилось бы

negustaffson:
— А кому сейчас легко, кроме папы Неймара?

Виллаш-Боаш: я был фанатом Кержакова, а Шатова взял бы в любой клуб мира

Qvertyk:
— Андре Виллаш-Боаш: я был фанатом Кержакова и даже хотел взять у него автограф, но, к сожалению, его не пускали на базу «Зенита».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 0
Теги
ФК Зенит Александр Кокорин Неймар Роман Широков Комментарии читателей
Новости. Футбол
6 августа 2017, воскресенье
13:45 Гогниев: я решил вернуться в «Кубань», хочу выйти с командой в РФПЛ
13:42 Промес: «Спартак» в порядке, как и в прошлом сезоне
13:41 Несколько клубов АПЛ заинтересованы в переходе экс-игрока «Динамо» Ванкёра
13:36 Агент: Маурисио не устроило предложение «Динамо»
13:29 «Спартак» попросил болельщиков не использовать пиротехнику на матче с «Зенитом»
13:28 Федецкий: во Львове я пережил самые радостные моменты своей карьеры
13:25 Президент «Локомотива» Геркус принял участие в благотворительном забеге
13:18 Анчелотти призвал не беспокоиться из-за неудач «Баварии» в межсезонье
13:10 Источник: Луческу возглавил сборную Турции, чтоб сохранить неустойку от «Зенита»
13:03 Крамарич: со «Спортингом» и ЦСКА «Хоффенхайму» было бы легче, чем с «Ливерпулем»
13:01 Конте: чемпионат Англии сделал меня лучше, чем я был раньше
12:59 Молодёжная команда ЦСКА завершила турнир в Дортмунде поражением от «Монако»
12:53 Обамейянг: я отказал китайскому клубу и останусь в дортмундской «Боруссии»
12:52 Видео: самые яркие финты и обводки июля в MLS
12:51 «Зенит» — «Спартак»: обеспечивать безопасность будут более 2 тыс. полицейских
12:45 Видео: топ-10 голов парашютом в Бундеслиге сезона-2016/17
12:31 «СКА-Хабаровск» объявил о переходе Венцислава Христова
12:31 Ленс продолжит карьеру в «Бешикташе»
12:20 Бывший PR-менеджер Кержакова: у Саши есть замашки чиновника
12:19 Милевский: жду игры с БАТЭ — я к таким матчам привык и соскучился по ним
12:13 Калиниченко: «Зенит» совсем не впечатляет. Главное, чтобы судьи не начудили
12:05 Хацкевич: в киевском «Динамо» после вылета из ЛЧ хорошо поговорили, по-мужски
12:02 Льорис: в 39 лет Буффон работает больше других, именно поэтому он лучший
12:01 Конте считает Венгера одним из лучших тренеров в мире
11:55 Уэлбек: победа над «Челси» позволит сохранить импульс от конца прошлого сезона
11:54 Дзагоев: cкажу честно, пока я недоволен собой
11:36 Семёнов: три гола «Уфы» «Ахмату» после моей замены — стечение обстоятельств
11:29 Сухарев: тульский «Арсенал» окреп, но «Тосно» постарается победить
11:28 Болельщики «ПСЖ» напомнили о твите Пике про Неймара
11:20 Есипов: не ожидал, что «Ротор» так слабо выступит, все наши задумки рухнули
11:15 Президент «Малаги» сообщил, что его клуб не претендует на Хави Гарсию
11:11 Кержаков: хочу быть причастен к успехам «Зенита» не только в РФПЛ, но и в Европе
11:03 Кецбая: ФНЛ ничем не уступает Чемпионшипу, просто в Англии больше рекламы
10:58 Клопп: у «Ливерпуля» этим летом появился ещё один новичок — полузащитник Милнер
10:51 Эмери: Неймар выбрал «ПСЖ», потому что хочет развиваться вместе с клубом
10:36 Каррера: в жизни бывают вещи и пострашнее трансферной кампании «Зенита»
10:35 Венгер поддержал новые правила наказания за симуляцию в Англии
10:28 Кононов: три гола «Уфы» за шесть минут связываю с травмой Семёнова
10:20 «Зенит» — «Спартак»: команды определились с комплектами формы на игру
10:15 Каррера: стоит Глушакову один раз не выйти на поле, это уже интрига?
10:11 Талалаев: «Спартак-2» и «Зенит-2» во многом похожи
10:07 Дзагоев: «Рубину» понадобится 7-10 туров, чтобы полностью понять Бердыева
09:59 Кержаков: гол «Спартаку» в 2001 году для меня самый главный и важный
09:40 Б. Силва: я бы хотел, чтобы Мбаппе перешёл в «Манчестер Сити»
09:38 Эрнани на следующей неделе может присоединиться к «Сент-Этьену»
Все новости RSS
Партнерский контент