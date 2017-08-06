«Виллаш-Боаш: я был фанатом Кержакова и даже хотел взять у него автограф»

Неймар, который всем надоел, условия для нетрезвых болельщиков и откровение Виллаш-Боаша – суммируем шутки читателей «Чемпионата».

LFP заморозила трансфер Неймара в «ПСЖ»



MadBulka89:

— Пишите уже инфу по факту! Зачем пользователям знать, кто что заморозил? Я, например, пельмени заморозил. С женой весь вечер лепили!!! Ну так пусть «Чемп» напишет об этом!!!

Макгиди: как-то на базу «Спартака» пришли бритоголовые ультрас с пистолетами



butcher67:

«После этого они двинулись в сторону выхода, и я заметил, что в задних карманах джинсов у каждого были пистолеты».

— После чего парни сели в танк, и уехали.



Lohmatyi:

— А ещё наверняка у них был с собой ручной belyi medved.



cogito-ergo-sum:

— Ну… Это были Нокиа 3310, а не пистолеты… Выпирали.



Широков: не понимаю, почему болельщики ЦСКА не ходят на стадион



Warlocksoft:

— Когда болельщиков на матчи ходило совсем мало, я снижал цены на билеты в футбольных менеджерах. Обычно и количество зрителей вырастало, и доход… fransis:



— Рома Широков (футболист): сидите дома. Рома Широков (эксперт): не понимаю, почему болельщики не ходят на стадион.



Мутко хочет создать достойные условия для нетрезвых фанатов на ЧМ-2018



Goryaschiypukan:

— Для трезвых бы достойные условия сделали…



Кокорин вновь показал «усы» в «Инстаграме»



zenitpechenen1996:

— Тем временем Неймар сходил в туалет.



«Ахмат» близок к покупке у «Кальмара» 22-летнего бразильского полузащитника



ibashevich:

— Следующий трансфер будет из ФК «Креведко»



На «Ростов-Арене» взошла трава



Maskor:

— В следующем сезоне этот газон купит «Зенит»)



КДК оштрафовал «Арсенал» за то, как футболисты выходили из автобуса перед матчем



valik87:

— И эти же строгие люди мнутся, краснеют, потеют, мычат и бледнеют, когда их просят дать оценку микрофонным проделкам Кадырова на матчах в Грозном…

КДК рассмотрит, как игроки «Арсенала» покидали автобус перед матчем с «Рубином»



Zizuizpitera:

— Скоро заставят все клубы пересесть в маршрутки — там одна дверь…



Григорян: Базелюк должен доказать, что он не трус. Извиняться я не собираюсь



brodequin:

— Григорян: Журавель должен доказать, что он не мазохист.



Лескано: находился в «Реале» до 16 лет, потом перешёл в «Ливерпуль»



alons0:

— Они мне сказали: «Хуан, ты ещё молод, возвращайся лучше в Европу». Так я попал в Хабаровск…



Неймар после матча зашёл в раздевалку «Реала» и провёл там 15 минут



hongpehtekeh:

— Неймар в перерыве матча зашёл раздевалку «Барселоны» и провел там 15 минут.



Фонсека: как эволюционировать украинскому футболу, если трава в таком состоянии?

tihonovetsk:

— Лучше так: украинскому футболу поможет эволюционировать хорошая трава.



Луческу: для попадания в Лигу чемпионов «Зениту» не хватило нормального газона

alex-zenit-1984:

— Газон: для попадания в Лигу чемпионов «Зениту» не хватило нормального тренера.

В «Зенит» может перейти полузащитник «Эстудиантеса» Аскасибар

ronaldoormessi:

— Скоро Санкт-Петербург переименуют в Буэнос-Петербургас, если дальше так продолжится.



На тренировке «Боруссии» произошла стычка между Дембеле и Бюрки

par5106:

— Дембелю не погладили брюки.



Бабаев: поверьте, если бы всё было так легко, усиление у ЦСКА появилось бы

negustaffson:

— А кому сейчас легко, кроме папы Неймара?



Виллаш-Боаш: я был фанатом Кержакова, а Шатова взял бы в любой клуб мира



Qvertyk:

— Андре Виллаш-Боаш: я был фанатом Кержакова и даже хотел взять у него автограф, но, к сожалению, его не пускали на базу «Зенита».