«Виллаш-Боаш: я был фанатом Кержакова и даже хотел взять у него автограф»

LFP заморозила трансфер Неймара в «ПСЖ»
MadBulka89:
— Пишите уже инфу по факту! Зачем пользователям знать, кто что заморозил? Я, например, пельмени заморозил. С женой весь вечер лепили!!! Ну так пусть «Чемп» напишет об этом!!!
Макгиди: как-то на базу «Спартака» пришли бритоголовые ультрас с пистолетами
butcher67:
«После этого они двинулись в сторону выхода, и я заметил, что в задних карманах джинсов у каждого были пистолеты».
— После чего парни сели в танк, и уехали.
Lohmatyi:
— А ещё наверняка у них был с собой ручной belyi medved.
cogito-ergo-sum:
— Ну… Это были Нокиа 3310, а не пистолеты… Выпирали.
Широков: не понимаю, почему болельщики ЦСКА не ходят на стадион
Warlocksoft:
— Когда болельщиков на матчи ходило совсем мало, я снижал цены на билеты в футбольных менеджерах. Обычно и количество зрителей вырастало, и доход… fransis:
— Рома Широков (футболист): сидите дома. Рома Широков (эксперт): не понимаю, почему болельщики не ходят на стадион.
Мутко хочет создать достойные условия для нетрезвых фанатов на ЧМ-2018
Goryaschiypukan:
— Для трезвых бы достойные условия сделали…
Кокорин вновь показал «усы» в «Инстаграме»
zenitpechenen1996:
— Тем временем Неймар сходил в туалет.
«Ахмат» близок к покупке у «Кальмара» 22-летнего бразильского полузащитника
ibashevich:
— Следующий трансфер будет из ФК «Креведко»
На «Ростов-Арене» взошла трава
Maskor:
— В следующем сезоне этот газон купит «Зенит»)
КДК оштрафовал «Арсенал» за то, как футболисты выходили из автобуса перед матчем
valik87:
— И эти же строгие люди мнутся, краснеют, потеют, мычат и бледнеют, когда их просят дать оценку микрофонным проделкам Кадырова на матчах в Грозном…
КДК рассмотрит, как игроки «Арсенала» покидали автобус перед матчем с «Рубином»
Zizuizpitera:
— Скоро заставят все клубы пересесть в маршрутки — там одна дверь…
Григорян: Базелюк должен доказать, что он не трус. Извиняться я не собираюсь
brodequin:
— Григорян: Журавель должен доказать, что он не мазохист.
Лескано: находился в «Реале» до 16 лет, потом перешёл в «Ливерпуль»
alons0:
— Они мне сказали: «Хуан, ты ещё молод, возвращайся лучше в Европу». Так я попал в Хабаровск…
Неймар после матча зашёл в раздевалку «Реала» и провёл там 15 минут
hongpehtekeh:
— Неймар в перерыве матча зашёл раздевалку «Барселоны» и провел там 15 минут.
Фонсека: как эволюционировать украинскому футболу, если трава в таком состоянии?
tihonovetsk:
— Лучше так: украинскому футболу поможет эволюционировать хорошая трава.
Луческу: для попадания в Лигу чемпионов «Зениту» не хватило нормального газона
alex-zenit-1984:
— Газон: для попадания в Лигу чемпионов «Зениту» не хватило нормального тренера.
В «Зенит» может перейти полузащитник «Эстудиантеса» Аскасибар
ronaldoormessi:
— Скоро Санкт-Петербург переименуют в Буэнос-Петербургас, если дальше так продолжится.
На тренировке «Боруссии» произошла стычка между Дембеле и Бюрки
par5106:
— Дембелю не погладили брюки.
Бабаев: поверьте, если бы всё было так легко, усиление у ЦСКА появилось бы
negustaffson:
— А кому сейчас легко, кроме папы Неймара?
Виллаш-Боаш: я был фанатом Кержакова, а Шатова взял бы в любой клуб мира
Qvertyk:
— Андре Виллаш-Боаш: я был фанатом Кержакова и даже хотел взять у него автограф, но, к сожалению, его не пускали на базу «Зенита».