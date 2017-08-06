«Хочу быть причастен к новым победам «Зенита». Почему Кержаков не пропадёт

Шестого августа перед матчем «Зенит» — «Спартак» Александр Кержаков попрощается с болельщиками питерского клуба. 13 июля лучший бомбардир отечественного чемпионата объявил о завершении профессиональной карьеры. Многие футболисты после этого пропадают из виду. С Кержаковым такого точно не произойдёт: за время карьеры футболиста он успел попробовать себя и в других специальностях, где тоже добился успеха. Мы поговорили с Александром и его бывшим PR-менеджером Еленой Болотовой о прошлых и будущих сферах деятельности «нашего русского бомбардира».

Проводы русского бомбардира. Александр Кержаков — в цифрах и фактах Перед матчем «Зенит» — «Спартак» Александр Кержаков попрощается с болельщиками. Наша инфографика напомнит главные факты о нём.

Писатель

За время карьеры у Александра вышло две книги: «До 16 и старше» и «Лучший».



Александр Кержаков: «Первая книга — это ребячество. Было время популярности, 2002 год, после чемпионата мира. Попросили знакомого журналиста — я с ним общался под диктофон, а он всё это обрабатывал. Книга вышла 15 лет назад, и, думаю, для современного поколения сейчас она вряд ли будет так интересна.



Что касается второй книги, то к тому моменту накопилось достаточно материала — произошло много интересных событий в моей жизни. Хотелось создать мотивационную книгу для детей и их родителей, которые сомневаются, что можно заниматься футболом без связей. Хотел, чтобы они понимали: в нашей жизни возможно всё, самое главное — желание. Думаю, эта книга актуальна и сейчас. По крайней мере, все, кто её читал, отзывались о ней хорошо».

«Неудобно, когда называют автором». Кержаков презентовал книгу На презентации своей автобиографии Кержаков рассказал также и о сборной России, чемпионате мира и поражении «Зенита» от «Андерлехта».

Актёр

Снялся в фильмах Тимура Бекмамбетова «Выкрутасы» и Владимира Шевелькова «О чём молчат французы», где сыграл самого себя, был задействован в благотворительном спектакле «Поколение Маугли».



Елена Болотова: «По своим информационным каналам я узнала, что будет сниматься фильм, где одна из сюжетных линий связана с футболом. Спросила у Саши, он сказал, что ему было бы интересно попробовать себя в кино. Понятно, что мы могли рассчитывать только на эпизодическую роль. Для того чтобы претендовать на главную, нужно обладать определёнными знаниями и навыками. Конкурировать с Хабенским, Меньшовым, Милой Йовович и Ургантом – это смешно. Лучшее, о чём мы договорились с Бекмамбетовым, – что Саша сыграет сам себя. Съёмки шли ровно день. После игры с «Аланией» у него был один-единственный выходной. «Зенит» тогда выиграл. Он сел на «Сапсан» и приехал в Москву».



Александр Кержаков: «Сыграть в спектакле «Поколение Маугли» предложил Костя Хабенский. Мы сотрудничаем с его благотворительным фондом. Тем более тогда спектакль шёл в Санкт-Петербурге. Я играл тренера по баскетболу, который заикался на слоге «ка», поэтому его прозвали Каа. Уроков актёрского мастерства не брал, со мной работали люди с большим стажем: Лёша Кортнев, Катя Гусева. В спектакле мне нужно было петь и параллельно забираться на декорации. Песню записали в студии, а во время спектакля была включена фонограмма. Впервые пришлось петь перед такой широкой аудиторией».

Телеведущий

Участвовал в съёмках программ «Прожекторперисхилтон» и «Вечерний Ургант», проводил жеребьёвку отборочного этапа чемпионата мира 2018 года, стал экспертом на телеканале «Матч ТВ».



Александр Кержаков: «Перед первой съёмкой в «Вечернем Урганте» организаторы предложили скинуть мне список вопросов, чтобы я подготовился. Я сказал: «Нет, спасибо. Надеюсь, мне хватит ума и эрудиции ответить достойно, не зная заранее, о чём пойдёт речь». Смущения перед камерой никогда не испытывал. Тем более с Ургантом я хорошо знаком, проблем никогда не было.

После праздника «1000 дней до старта чемпионата мира» на Красной площади ребята из Оргкомитета ЧМ-2018 предложили попробовать провести жеребьёвку отборочного этапа. Два дня подряд шли репетиции, всё по таймингу: выходим в эфир, вытаскиваем шары, открываем их и называем результат. На экран выводились группы, в которых появлялись команды. Всё как во время реальной жеребьёвки — очень серьёзно».

Елена Болотова: «Тина Канделаки ещё перед запуском нового телеканала звала Сашу. Но у него всегда на первом месте был футбол. Какими бы ни были заманчивыми предложения, он всегда говорил: «Я — футболист». Если он будет делать карьеру телеведущего, у него обязательно всё получится. На Сашу всегда приятно смотреть. Красивое лицо на экране – это замечательно. Любая программа с его участием будет рейтинговой. Он обладает прекрасным чувством юмора, хорошо говорит. Очень классный парень! А что ещё нам нужно? Саша всем нравится — и детям, и мужчинам, женская аудитория всегда сходила от него с ума. Это человек, который постоянно работает над собой и постоянно совершенствуется».

Бизнесмен

Александр попробовал себя в ресторанном бизнесе. Первым его проектом стало кафе «Лукоморье», не так давно открылся ресторан «Сули Гули», также была попытка попробовать свои силы в тяжёлой промышленности, но, к сожалению, она не увенчалась успехом – до сих пор идёт суд по делу о мошенничестве. Кержакова обманули, взяв деньги на открытие нефтеперерабатывающего завода в Воронежской области.

Александр Кержаков: «В ситуации с воронежским нефтеперерабатывающим заводом я доверился человеку, с которым давно общался. В конечном итоге меня просто-напросто обманули мошенники. К тому, чтобы заняться ресторанным бизнесом, я пришёл сам. Кафе «Лукоморье» было неплохим проектом. Но там, где оно располагалось, случился природный катаклизм, пришлось закрыть кафе. Сейчас совместно с Ginza project открыли ресторан грузинской кухни «Сули Гули». Но на этот проект уходит меньше времени, всю организацию берёт на себя партнёр — Ginza. Я активно участвую в жизни ресторана, приезжаю туда на концерты да и просто часто бываю».

Рекламное лицо

Снимался в рекламе, участвовал в промо-кампаниях брендов Armani, adidas, Puma, Audi и Samsung.



Александр Кержаков: «Мне очень понравилось сотрудничать с Samsung перед чемпионатом мира в Бразилии. Два раза приезжал на съёмки: одна проходила в Праге, другая в Мюнхене. Первый ролик был об отборе в команду Galaxy — там я снимался с бывшим футболистом сборной США Лэндоном Донованом. Второй делали уже после отбора — там партнёрами выступили китайские футболисты. Было очень интересно: масштаб, подход, количество людей, которые работали над этим проектом. Всё очень профессионально».

Елена Болотова: «Когда в Москву приехал Джорджио Армани, я обратилась к нему с подготовленной презентацией. Сказала, что у нас есть достаточно симпатичный футболист. Что касается adidas, то им мы сделали контрпредложение, так как должны были подписать контракт с Nike, но не смогли сойтись на оптимальных условиях. Все желания об участии в чём бы то ни было исходили от нас, потому что прежде всего это было интересно самому Саше».

Глава благотворительного фонда

В 2015 году Кержаковым был учреждён благотворительный фонд «Звёзды детям». В мероприятиях данного фонда участвуют друзья Александра — не только спортсмены, но и музыканты, актёры и телеведущие.



Елена Болотова: «Всё началось задолго до открытия благотворительного фонда «Звёзды детям», ещё в 2010 году, когда Саша вернулся в Питер из «Динамо». Тогда он купил инкубаторы для недоношенных малышей. Для Первой Градской больницы это стало большим праздником, так как инкубаторы стоили очень дорого. Потом для этой же больницы он покупал мониторы, приборы для обследования детишек и мебель. Саша общался с врачами, знал, в чём нуждаются их пациенты. Иногда отдавал мне распоряжения: узнать, что нужно и на какую сумму. Желание исходило от него. Как минимум раз в год, стабильно, мы звонили и уточняли, что нужно, а потом закупали самое необходимое. Бывало, он приезжал туда сам, но в основном дистанционно держал вопрос. Заведующие отделением или больницей могли ему позвонить в любой момент. Несколько лет назад в этой больнице снимался фильм с детками, которым в определённый момент потребовалась помощь. Было очень трогательно, когда мамы этих ребят благодарили Сашу. Он не очень любит говорить о своих добрых делах, хотя я всегда настаивала на том, что это должно освещаться. Ему казалось, что это нескромно. Но ведь такие поступки могут и должны стать примером. Этим нужно гордиться, возможно, он сможет вдохновить других людей, что крайне важно!



Саша давно горел желанием открыть свой фонд, но в силу постоянной занятости ему было сложно, нужен был человек, который сможет ему помочь. Когда у него появилась жена Милана, она включилась в процесс. Благодаря её настойчивости и уверенности в том, что это действительно нужно, проект был воплощён в жизнь».

Александр Кержаков: «Желание открыть фонд у меня было давно, но рядом не было человека, который помог бы в реализации этого проекта. Сейчас помогает супруга, поэтому я решил — наконец-то могу сделать то, о чём давно мечтал. Хотел помогать детям официально, чтобы каждый знал — это просто, надо только иметь желание. Помощь детям — это не всегда что-то материальное, моральная поддержка тоже важна».

Доверенное лицо кандидата в президенты

В 2012 году во время выборов Президента Российской Федерации Александр был в числе доверенных лиц Владимира Владимировича Путина.



Елена Болотова: «В момент, когда начинается предвыборная кампания, самых достойных людей из разных областей деятельности, в том числе из спорта, наделяют определёнными полномочиями. По возможности, так как все понимали, что он действующий футболист, Саша должен был принимать участие в каких-либо агитационных мероприятиях. Им просто хотелось услышать и увидеть в его лице поддержку, чтобы он обратился к своей целевой аудитории с призывом проголосовать за конкретного человека».

Будущее

Елена Болотова знает, в какой профессии по окончании карьеры Кержаков будет выглядеть наиболее органично:



«Он очень разносторонний человек. У него есть желание развиваться, узнавать что-то новое. Мне всегда было интересно работать именно потому, что он легко соглашался на какие-то эксперименты. Любые наши планы мы выстраивали в соответствии с его футбольной жизнью. Я очень горжусь, что вне зависимости от того, что происходило, его рейтинги были всегда на высшем уровне. Потому что он человек умный, думающий и рассудительный. Знаю, что ему больше нравится управленческая деятельность. У Саши есть замашки чиновника. Думаю, если он будет занимать руководящую должность в одной из футбольных структур, ему это подойдёт».



А каким видит своё постфутбольное будущее сам Кержаков?



— Мне бы очень хотелось, чтобы моя помощь «Зениту», не важно в каком качестве, была ощутима. Чтобы я был причастен к новым победам клуба не только в чемпионате России, но и на европейской арене.



Так что завершение игровой карьеры – это всего лишь запятая в футбольной биографии Александра Кержакова. Бил, бьёт и будет бить, просто теперь не в футболке с 11-м номером, а в стильном деловом костюме.