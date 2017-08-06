6 чисел, объясняющих крутость Леандро Паредеса

Одно итальянское противостояние – Роберто Манчини против Массимо Карреры – уже размусолили вдоль и поперёк, хотя на поле будет другое зажигательное противостояние игроков, имеющих прямое отношение к Италии. Фернандо и Леандро Паредес, приехавшие в наш чемпионат из Серии А, сразу же стали здесь звёздами – к своим качествам они добавили в Италии сильную тактическую выучку и умение играть глубинными плеймейкерами. Сила Фернандо была очевидна с первых же матчей за «Спартак», даже когда бразилец казался откормленным бургерами, с десятком лишних кило. Сила Паредеса тоже очевидна, особенно в статистических числах: уже в Хабаровске стало ясно, что к нам приехал топ-игрок.

2 предголевые передачи. Ещё в Италии Леандро сделал себе имя кудесника предпоследнего паса: играя в прошлом сезоне за «Рому», Паредес сделал 10 предголевых передач – больше, чем напарники по «Роме», и больше, чем любой игрок РФПЛ в сезоне-2016/17. Помощь Паредеса часто заключалась в передаче из глубины в полуфланговые зоны, откуда мяч доставлялся уже на убойные ударные позиции.

В курьерской работе Паредес крут и на старте карьеры в «Зените». В стартовых матчах Леандро сделал 2 предголевые передачи, причём анатомия голов вышла одинаковой: Паредес на Шатова, Шатов на Кокорина. Из моментов, в которых рождались мячи «Зенита» (и не только), можно вывести, что Паредес чаще любит раскидывать передачи на фланг или полуфланг, чем играть напрямую в центр. Здесь аргентинцу предлагает себя Кокорин, однако Паредес играет через фланг, а Кокорин резко открывается в новую зону – и этим выгодно отличается от себя даже первых матчей за «Зенит», где мог встать, не получив передачу после открывания.

24 участия в атаках, закончившихся ударами. Влияние Паредеса прослеживается в конструкциях ударных атак: ни один игрок «Зенита» не делает одно из последних пяти касаний в атаке так часто, как Паредес. Ближайший к аргентинцу Александр Кокорин поучаствовал в 15 моментах – много для нападающего, но всё равно не так круто, как у Паредеса. Если нужен образец конструктивной игры Паредеса, схватите блокнот и пересмотрите матч с «Тосно». 3 удара, 2 паса под удар, 2 «предударные» передачи, одна из которых стала предголевой, и отбор, с которого началась ещё одна опасная атака – Паредес засветился в 8 моментах «Зенита» (из 9). Глубинный плеймейкер должен быть именно таким.

9 ударов в стартовых матчах РФПЛ. В плане ударной работы Паредес – копия Фернандо из «Спартака». Недостаток умения взломать штрафную красно-белые компенсировали созданием ситуаций для ударов Фернандо из-за штрафной по центру ворот. Из 30 ударов бразильца всего 3 были нанесены из штрафной – ещё 27 из-за неё.

Паредес тоже бьёт много и тоже прикладывается в основном из-за штрафной – все 9 ударов нанёс с дальних дистанций. Такая статистика помогает оценить спектр проблем «Зенита»: всё ещё хворает доводка атак до ударов, нет чёткого плана по взлому массированной защиты, до форвардов мяч почти не доходит перед воротами. Дриусси забивает два «Рубину», делая три касания в штрафной площадке, Кокорин забивает «Тосно» с четырьмя касаниями, два из которых на боковой линии штрафной – о классе нападающих цифры говорят лишь отчасти. В них больше крика о проблемах доводки до опасных моментов. Резервных планов у «Зенита» всего два – дальние удары и стандарты, и оба пока работают примерно так, как и должны согласно математике: 4,1% воплощённых в голы угловых (1 из 24 – даже лучше признанной цифры в 2%) и 2,1% реализованных дальних ударов (1 из 48).

Правда, если давать Леандро Паредесу такую свободу, как игроки «Тосно», скопом бросившиеся накрывать фланг, голы дальними ударами придут. Фернандо настрелял свои дальнобойные мячи именно в таких ситуациях.

283 очка Packing. Если ещё не вызубрили, что такое Packing, напомню: количество отрезанных передачами вперёд соперников. Миссия статистического показателя – выявить «незаметных героев», дирижирующих игрой команды из глубины, и показать их сильную сторону более отчётливо. Packing-статистика отражает и качества Паредеса, отрезавшего своими передачами 283 соперника за три игры. Часто Леандро выключает из игры всю четвёрку полузащитников, пасуя на фланг под забегание Кришито или Смольникова. Против «Тосно» Паредес 7 раз отрезал одним пасом 4 или более соперников – очень сильные цифры.

Одна из таких передач, на Шатова, придаёт резкое ускорение атаке (4 Packing, 2 Impect – количество отрезанных защитников)

После стартовых туров «Зенит» – вторая команда Премьер-Лиги по количеству созданного Packing (1419), а Леандро Паредес – второй игрок в РФПЛ. Чаще соперников отрезает только одноклубник аргентинца Доменико Кришито, ставший системообразующим игроком в «Зените» Манчини. Фернандо, главный мозг «Спартака» – лучший в своей команде, но в лиге всего 10-й.

Кроме того, Паредес – самый пасующий игрок Премьер-Лиги: за три матча аргентинец сделал уже 250 передач. Никого и близко нет рядом с Леандро – ближайший преследователь Артур Юсупов из «Ростова» сделал 226 пасов, но за 4 тура, а не за 3.

9 минут 20 секунд на один отбор. Защитные действия игроков больших команд, много владеющих мячом, правильнее оценивать не голыми цифрами, а через время владения соперника (Adjusted Tackles, Adjusted Interceptions – если вы натыкались на тактические радары, точно видели такие термины). У Паредеса по стартовым матчам «Зенита» цифры в порядке: согласно статистике Wyscout, соперники сине-бело-голубых владели мячом 84 минуты, и за это время Паредес успел сделать 9 отборов. На каждый тратится 9:20. Неплохая статистика для опорника. По перехватам данные пока слабее – 21 минута на один.

На плечах Паредеса контрпрессинг «Зенита»: если петербуржцы проигрывают подбор перед штрафной площадкой, Леандро резко вылетает из глубины на игрока, владеющего мячом, и старается заглушить атаку. В Хабаровске, особенно в дебюте матча, Паредес дважды ошибался в контрпрессинге и пускал игроков СКА в свободные коридоры.

С «Рубином» Паредес стоял на ногах крепче и лучше контролировал центр.

Влияние отборной игры Паредеса растёт: в матче с «Тосно» удачным подкатом Леандро разогнал острую контратаку в концовке, которую должен был завершать голом Смольников. Будь он более сильным в завершении, конечно.

0 поражении в rivalries, самых острых противостояниях сезона. «Рома» против «Лацио» – как «Бока» против «Ривера»: два величайших дерби в мире», – говорил Леандро Паредес прошлой весной. В римских дерби Паредесу так и не удалось сыграть, зато он принял участие в победе над «Ювентусом», не менее принципиальным в последние годы – некоторые игроки джаллоросси, как Раджа Наингголан, не стеснялись признаваться в ненависти к «Юве». Ещё раньше, играя за «Эмполи» на правах аренды, Паредес дважды участвовал в тосканском дерби с «Фиорентиной». Не проиграл ни одного – 2:2 и 2:0. «Риверу» за «Бока Хуниорс» Паредес тоже не проигрывал – 2:2 и 1:1.

Сегодня полезность Паредеса в ключевых матчах станет для «Зенита» очень важной.

В материале использованы данные Wyscout и паблика «Пыльный чердак».

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