«Спартак» без дядьки, скандал в Воронеже. Обзор 6-го тура ФНЛ

Наблюдение тура

«Все мы знаем спартаковскую философию. Видно, что футболисты хорошо обучены, только им не хватает дядьки, который бы их заводил. Всё-таки ребята молодые. В будущем мне бы хотелось, чтобы больше игроков привлекалось в основной состав». Обыгравший «Спартак-2» со своим «Енисеем» Дмитрий Аленичев на самом деле довольно точно выразил и мои ощущения от фарм-команды красно-белых.



Версия «Спартака-2»-2014/15, растоптавшая зону «Запад», была лучшей за всё время существования второй команды в пирамиде лиг – во многом благодаря тому, что в составе был дядька. Дмитрий Кудряшов не проводил на поле все 90 минут, но когда выходил, все остальные игроки получали дозу успокоительного – они знали, что рядом есть крутой мужик, который и раскинет мячи как надо, и подскажет, когда надо. Рядом с таким человеком ты просто не позволяешь себе работать плохо и начинаешь расти как профессионал именно в том возрасте, когда в силу характера это сложнее всего. Сейчас «Спартак» сменил фармовый вектор с «молодёжь+дядька» на «молодёжь+легионеры», и это сказывается на игре. Она становится менее цельной, игроки сбиваются на индивидуальные действия и получают меньше опыта командных взаимодействий. Нынешний вектор, вероятно, перспективен для работы на рынке, но для поставки игроков в основу он немного сомнителен.

Скандал тура

Две проблемные команды – и «Факел», и «Оренбург» — пока очень далеки от хорошего футбола, встречались между собой в Воронеже, и результат определили два эпизода назначением или неназначением пенальти. В первом тайме мяч отскочил в руку игроку хозяев, и судья Дмитрий Недевжай, после консультации с лайнсменом, дал «точку» — так «Оренбург» повёл в счёте. После перерыва в одной из атак «Факела» мяч начал прыгать по штрафной, долетел до дальней штанги, где Игорь Хайманов заносил его уже в пустые ворота, но на пути мяча встал Алексей Померко. С первой пары повторов пенальти выглядит очевидным – Померко несёт руку, как на баскетбольный блок-шот, и мяч от него отскакивает на угловой. С третьего повтора начинаешь искать подвох – в конце концов, почему-то же судья не поставил пенальти!

«Как ребята сказали: боковой так же пришёл и сказал главному, что это пенальти, стопроцентный пенальти. Но главный принял решение, что это угловой. Чем он руководствовался? Пусть разбираются инспектор и судейский комитет. Ну, приблизительно я знаю, чем всё это закончится», — прокомментировал второй эпизод на пресс-конференции главный тренер «Факела» Павел Гусев.

Пройденная проверка тура

Петербургское «Динамо» достаточно неожиданно закрепилось в первой четвёрке, и в шестом туре команде предстоял настоящий экзамен суровостью ФНЛ – живительный выезд во Владивосток. В игре «Динамо», на первый взгляд, нет ничего примечательно – те же забросы из глубины и фланговые навесы, но одно отличие от общей массы команд всё же имеется. Если большинство начинает долбёжку с флангов со всех позиций, прямо от боковой линии, то «Динамо» стремится создать ситуацию с появлением зоны на входе в штрафную и фланговой передачей оттуда, где у соперника меньше времени на перестроение. Так был забит первый мяч «Лучу», и хотя «тигры» быстро ответили, «Динамо» ещё до конца первого тайма сумело забить победный мяч. Схема та же: игрок ждёт мяча у линии штрафной, навешивает к линии вратарской – и дальнейшее уже дело техники. К работающей стратегии у «Динамо» ещё и с характером порядок – в общем, проверка на пригодность к четвёрке пока пройдена.

Цифра тура

86 месяцев не забивал в ФНЛ Денис Синяев. Икона курского «Авангарда», человек, который мог остаться в первом дивизионе после вылета Курска в 2010 году, но остался верен городу и клубу, он спас для «Авангарда» одно очко в домашней игре с «Балтикой». Курск снова действовал не слишком убедителен – на этот раз провисли фланги обороны, откуда гости создавали слишком много и слишком легко – но сумел дотерпеть с 0:1 до перерыва, а во втором тайме выбросил лаки панч. Штрафной, отскок, мяч метается по штрафной, Синяев могучим ударом упаковывает его в дальний угол и бежит с поклоном к фанатскому сектору «Авангарда». Для неожиданной потери очков лидером этого оказывается достаточно.

Промах тура

К середине первого тайма восстающая «Томь», казалось, обеспечила себе новые три очка, но «Химки», на мой взгляд, главное открытие старта сезона, нашли в себе силы на ответ. Подмосковный клуб после 0:2 почти совершил сумасшедший камбэк, вдавил «Томь» в штрафную и штамповал момент за моментом. Удивительно, но при большом количестве ударов из пределов штрафной, рождавшихся из уже фирменных химкинских забросов за спину («Химки» лидируют по этому показателю в ФНЛ), гол случился после удара из-за штрафной. 1:2, «Химки» в игре, и уже в самой концовке наградой за старания гостей стала чудовищная ошибка обороны «Томи». Дебютант Андрей Титов был выведен один на один с Александром Мелиховым, но, похоже, сам очумел от возможности таким лёгким образом принести команде одно очко, что момент откровенно запорол. Без комментариев, это надо видеть.

Гол тура

Новые для ФНЛ тренеры всегда отмечают, как хорошо готовы команды этого турнира физически – после шестого тура об этом, например, говорил главный по «Оренбургу» Темури Кецбая. В матче «Сибири» и «Ротора» необходимость превосходства в физике была продемонстрирована в идеальной контратаке номинальных гостей. Три футболиста, принявших участие в продвижении мяча на 90 метров, два паса и всего пять касаний мяча – так родился гол Максима Житнева. Три момента, которые важно отметить: 1) всё это происходило на астраханском пекле; 2) к тому же – на 35-й минуте, то есть, уже в концовке тайма; 3) гол стал победным для «Сибири». Символично, ведь после такого удара в челюсть обычно не поднимаются.