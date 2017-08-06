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Квинси Промес
Текст: «Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Промес: Господь послал меня в Россию, чтобы я выиграл чемпионство

Квинси Промес перед матчем «Зенит» — «Спартак» говорит о судействе Вилкова, огурцах, чемпионстве и желает Дзюбе забить в свои ворота.
6 августа 2017, воскресенье. 14:00 Футбол

«Зенит» сложно назвать «клиентом» Промеса. Квинси огорчал большинство команд РФПЛ, но ворота сине-бело-голубых поражал всего раз. И тот раз был решающим. Его помнит каждый спартаковский болельщик – он шведой отправил мяч в ворота Лунёва, хороня шансы «Зенита» на титул и рисуя жирную точку в конце чемпионской гонки.

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Накануне новой встречи «Зенита» и «Спартака» у нас состоялся долгий и обстоятельный разговор с Квинси. Полную версию интервью читайте на «Чемпионате» в скором времени, а пока её самая актуальная часть, посвящённая предстоящему дерби двух столиц, самому ожидаемому матчу сезона.

— Как вы справляетесь с обвинением, что «Спартак» плохо начал новый сезон?
— Не понимаю, почему вы говорите про плохой старт. Мы даже не проиграли.

— Как дела? — в комнату заходит Ивелин Попов.

— Они говорят о плохом старте «Спартака», — передаёт Промес. — Может быть, хотят посеять панику? Мы взяли Суперкубок, ни разу не проиграли и победили «Краснодар»! Даже не знаю, что им ответить.

— Они просто хотят, чтобы мы заволновались. Будь сильным!

— Я защищу тебя, бро, — кричит голландец и поворачивается к нам. — Почему люди говорят о плохом старте — они что, хотели трёх побед подряд? Эй, мы выиграли Суперкубок, дайте спокойно войти в сезон! Не помню, чтобы в прошлом году мы начали с трёх побед подряд.

Дайте время — мы усердно работаем, чтобы защитить титул чемпиона, хорошо играли во всех трёх матчах. «Камбэк» «Динамо» многому нас научил. На выезде с «Уфой» всегда играть тяжело, но у нас было много моментов. Дома с «Краснодаром» мы показали всем, что «Спартак» в порядке, как и в прошлом сезоне. Впереди ещё одна возможность доказать свою силу — игра против «Зенита».

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
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Недавно покинувший «Матч ТВ» Валерий Карпин пока взял паузу в работе. В интервью «Чемпионату» он порассуждал о главном матче 4-го тура РФПЛ.

— Слышали, что в «Зените» запрещают есть огурцы?
— Грустно за те команды, где огурцы не едят. Я, например, их люблю. Но если завтра наш тренер скажет, что нельзя, к примеру, есть помидоры — окей, хорошо. Я концентрируюсь на «Спартаке», а не на огурцах. В любом случае у нас лучшая еда, без сомнений.

— Вы сделали тату на русском: «Я верю в Бога». Кто выбирал стилистику надписи?
— Я сам. Уже три года живу в России, эта страна останется в моём сердце навсегда. Поэтому тату находится здесь, под сердцем. Верю в Бога, и убежден, что Господь послал меня сюда, чтобы я выиграл чемпионство с лучшей командой в России впервые за 16 лет. Приехал сюда мальчиком, и посмотрите, кем я стал. Для меня это намного больше, чем просто рисунок, — это часть меня, которую я никогда не забуду.

— Все говорят о судействе Вилкова в матчах «Зенита». Вас это не беспокоит?
— Помню, как будто это было вчера: Кришито оттолкнул меня, отобрал мяч и начал контратаку, которая привела к голу. В итоге мы проиграли 2:4. Правда, тогда судил Иванов. В другой раз уступили крупнее: 2:5 и тоже не без помощи судьи.

Не хочу говорить об этом — вы сами видели, что тогда всё было неправильно. Теперь у судьи есть шанс доказать, что он хороший рефери. В воскресенье люди обязаны увидеть либо хорошего судью, либо опять какой-то цирк. Надеюсь, Вилков сделал выводы из той ситуации и на этот раз будет честен до конца.

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Он обслуживал разгромы «Спартака» в Санкт-Петербурге, назначал спорные пенальти в пользу «Зенита» – это Михаил Вилков.

— Вы опередили Дзюбу в списке лучших бомбардиров «Спартака», у вас более 40 голов. Никита Симонян забил 160 за 10 лет. Непобедимый рекорд?
— Мне не было важно обогнать Дзюбу. Артём отличный игрок, жаль, мы мало поиграли вместе. Но когда выходили с ним на поле, получалось отлично. Все знают: я жалею, что Артём покинул «Спартак». Сейчас он забивает за «Зенит», и я желаю ему всего наилучшего. Но не в матче со «Спартаком», где лучше бы он забил в свои ворота.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Интервью: Иван Карпов, Данила Игнатов.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит ФК Спартак Квинси Промес Михаил Вилков
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