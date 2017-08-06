Рейнгольд считает, что «Спартак» порвёт «Зенит». А вы?

Сегодня в 20:00 по мск в Санкт-Петербурге состоится центральный матч первой части чемпионата России нового сезона «Зенит» — «Спартак». Под сводами арены на Крестовском острове сойдутся действующий чемпион и главный фаворит нового сезона, по мнению большинства экспертов. Именно к ним обратился «Чемпионат» в преддверии центрального матча 4-го тура за ожиданиями – в рубрике «Вопрос дня». Первым о петербуржском суперматче ещё в начале недели высказался Валерий Рейнгольд, ветеран «Спартака».



— «Зенит» может выиграть, он играет дома. Но я сомневаюсь, что это произойдёт, если «Спартак» продолжит показывать такой футбол, как с «Краснодаром», — уверен Рейнгольд. — Тут «Зениту» ловить нечего. «Спартак» его разорвёт. Если только судья хозяевам не поможет.



По мотивам этой яркой фразы продолжаем опрос экспертов по предстоящему матчу «Спартака» и «Зенита».

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь «Спартака»:

— «Зенит» хорошо укрепился в этом году, но пока это просто команда с набором хороших футболистов. У питерцев тренер с большой буквы «М», но он пока ещё не сумел создать боеспособный коллектив. Что касается красно-белых, то им в первых двух турах не очень везло. Но потом команда в привычном для себя стиле обыграла «Краснодар». А это означает, что «Спартак» в порядке. Поставлю на результативную ничью – 1:1.

Максим Калиниченко, бывший полузащитник «Спартака»:

— «Спартак» должен подходить к этому матчу в роли фаворита. «Зенит» совсем не впечатляет — ни по игре, ни по результату. Да, есть ротация состава. Но проигрывать «Бней Иегуде» дома при 40 тыс. болельщиков немножко не комильфо, кто бы ни играл. Из того, что я вижу, у «Спартака» очень хорошие шансы обыгрывать такой «Зенит». Главное, чтобы судьи не начудили. Назначение Вилкова, конечно, вызывает вопросы. И не только у меня, особенно у любителей статистики. При Вилкове «Зенит» выиграл 90 процентов матчей, а «Спартак», дай бог, наковырял бы процентов 20. А статистика — вещь упрямая. И сбрасывать со счетов её не стоит. Не сочтите за нытьё, но неужели судей других не нашлось? Все мы помним прошлогодний матч в Питере. Хотя в итоге «Зениту» это не помогло. Хоть ты лопни, хоть ты тресни, а «Спартак» на первом месте.

Александр Мостовой, экс-полузащитник «Спартака»:

— Красно-белые хорошо показывают себя, а вот «Зенит» непонятно в каком состоянии. Вроде всё было нормально у питерцев, но потом они проигрывают израильской команде – думаю, никто этого не ожидал.

Алексей Маклаков, известный актёр и болельщик «Спартака»:

— Думаю, «Спартак» выиграет со счётом 2:1, потому что уровень атаки красно-белых очень высокий. Промес, Адриано и Зе Луиш – лучшее трио и украшение чемпионата. Никакой альтернативы им я не вижу. «Зенит» только начинает строить команду, а «Спартак» уже стал чемпионом со своим тренером.

Андрей Коновалов, бывший полузащитник «Спартака»:

— «Спартак» отличается сыгранностью и стабильностью. А «Зенит» ещё сыгрывается и формируется. Команда налаживает связи и ищет оптимальный состав. А в стане красно-белых всё ясно и понятно. Они давно играют вместе, стали в этом составе чемпионами. В этом плане у них есть преимущество. Думаю, счёт будет 2:1 в пользу «Спартака».

Михаил Шац, шоумен и болельщик «Зенита»:

— Не сомневаюсь, что сегодня будет крутой матч. Атмосфера и антураж на высшем уровне: полный стадион, масштаб, принципиальность противостояния. Лучшего момента, чем сегодняшний матч, чтобы проснуться, у Дзюбы нет. Но я не совсем уверен, что в определённой раскладке этой игры он вообще может появиться на поле. Здесь всё зависит от того, как пойдёт матч. В данном случае Дзюба – джокер, который будет доставать Манчини из рукава, если что-то пойдёт не так.

Константин Лепёхин, бывший защитник «Зенита»:

— Не согласен. На этот матч всегда сложно делать прогнозы. Точно получится интересная напряжённая игра. А вот забьёт ли Дзюба – большой вопрос. Гол – это всегда отчасти мастерство и отчасти удача. Посмотрим, попадёт ли Артём в состав.

Сергей Фурсенко, президент «Зенита»:

— Дзюба — игрок „Зенита“. То, что будет или не будет происходить с Артёмом, — это вопрос к главному тренеру. Мне кажется, ему надо чуть побыстрее играть. Артём говорил, что он два забьёт, если его поставят на «Спартак». Посмотрим, сможет ли он это сделать. Думаю, что, конечно, раздражитель колоссальный. Артём много высказывался по поводу «Спартака». Он бы хотел выйти и играть, но всё будет зависеть от тренера.

Наше мнение

Марк Бессонов, обозреватель «Чемпионата»:

— «Спартак» вряд ли разорвёт «Зенит». Так же маловероятно и то, что «Зенит» разнесёт на щепки чемпионское судно Карреры. Перед такими матчами модно говорить, что мы ждём красивого футбола с обилием голов. Но думаю, что сегодня не тот случай: слишком слабо просматривающиеся контуры обеих команд и слишком много вопросов в каждой линии.

Мнение читателей

razden85:

— Бред… я хоть и за ЦСКА, но считаю, что как раз «Спартаку» ловить нечего) до пенальти (совершенно необязательного) «Краснодар» возил «Спартак». И забей Вандерсон – думаю, «Спартак» бы уже 3-4 штуки вынимал с «Динамо». А маразм, видимо, точно с возрастом крепчает.

Bliadunok:

— Дзюба сказал, что два раза упадёт в штрафной, если его поставят на «Спартак».

rodya381:

— Типичный «Спартак». Матч ещё не сыгран, а они уже критикуют судейство.

Artie:

— Сегодня газовый пузырь лопнет…