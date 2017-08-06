Каррера и Манчини о разгроме «Спартака» «Зенитом». ВИДЕО. LIVE!

Все события вокруг матча «Зенит» – «Спартак» – в нашем онлайне.

22:09. Смотрим видео с пресс-конференции Карреры и Манчини!

22:02. Наш корреспондент Григорий Телингатер измерил мощность шума на стадионе после пятого гола «Зенита». 107 децибел. Вау!

21:59. Очень много вопросов после такого матча, очень-очень много. Это настоящий «Зенит», он всегда таким будет? Со «Спартаком» случилось то, что и должно было? Кузяева пора в сборную? А Кокорина? А зачем сборной Глушаков? А на сколько матчей дисквалификацию заслужил Адриано? Ответы узнаем постепенно: переключаемся из режима эмоционального просмотра дикого футбола в режим слушания послематчевых слов.

21:55. А теперь матч окончен! 5:1 — вынос «Спартака» в дерби двух столиц! Настоящий вынос!

21:54. Луис Адриано закончил матч, как это с ним часто бывает. Невоспитанный, хамовитый, лезущий с кулаками на соперника, не умеющий проигрывать. Смольников налетел на Адриано в ответ — оба схватили по красной.

21:49. Артём Дзюба вышел. Болельщики «Зенита» встретили его громогласным скандированием! Болельщики «Спартака» — свистом, конечно.

21:45. Доигрывает уже «Спартак», чуть шестой от Паредеса не получает. Кажется, в Лигу чемпионов надо пустить кого-то другого…

21:39. ГООООООООООООЛ, 5:1! Это катастрофа! Кришито простой подачей закидывает мяч в ближний угол ворот Реброва!

21:36. За «Спартак», кстати, дебютирует Марио Пашалич. Пока не слишком активно входит в игру — скорее активничает Квинси Промес.

21:32. ГОЛ, 4:1! Маммана привозит пенальти в своём первом матче, нечисто подкатываясь под Зе Луиша. Промес чётко реализует. Может, получится вернуться в игру?

21:30. Теперь интрига матча — в том, сумеет ли «Спартак» отквитать хотя бы один мяч.

21:25. ГОООООООООООООООЛ, 4:0! Дальний удар Далера Кузяева, и вынимай. Вот это да, «Спартак» посыпался!

21:23. Квинси Промес мог вернуть красно-белых в игру, но не попал в пустые ворота! На что рассчитывать, если не забивать такое?..

21:21. «Спартак» очень плох. Зе Луиш вышел спасать игру, но поздно — надо было выпускать Зе в старте.

21:19. ГОООООООООООООЛ, 3:0! Подача с углового, скидка Кокорина на дальнюю, Кришито выныривает из-за Комбарова и замыкает. Всё так просто и так непонятно для «Спартака»!

21:16. Чуть третий не забил «Зенит»! Заброс на Дриусси, спокойный чёткий приём, передача под удар Шатову: всё гениальное — просто. Удар заблокировал Боккетти.

21:12. Пытается пока «Спартак» наладить свою игру и оседлать чужую половину поля, но «Зенит» спокойно перекрывает все подходы.

21:06. Начинаем второй тайм!

21:03. Сейчас нелишне напомнить статистику Михаила Вилкова в матчах «Зенита» и «Спартака», которые он обслуживал в Санкт-Петербурге: победа «Зенита» 5:0 и победа «Зенита» 5:2. А мы предупреждали.

20:58. Дмитрий Егоров уверен, что важнейшая причина такого счёта к перерыву — непривычная обстановка на Крестовском острове. А вы как думаете?

20:52. Перерыв. 2:0 в пользу «Зенита». Ну как вам тайм?

20:50. ГООООООООООООООЛ!!! 2:0, АЛЕКСАНДР ЕРОХИН! Поймали «Спартак» на контратаке через левый фланг, провалился Комбаров, выкатили во вратарскую Ерохину, и вынимай!

20:48. Забавно было после гола: на поле вылетела петарда, и Луис Адриано пытался её погасить водой из бутылки. Фанаты «Зенита», кстати, выбросили петарду. А вот вам фанатский сектор «Спартака».

Фото: Иван Карпов, «Чемпионат»

20:39. ГООООООООООООЛ!!! Фернандо пас пяткой в центре исполнил, и обрез получился! Кокорин вышел один на один, обыграл Реброва и четко пробил в пустые ворота!

20:32. Вот такой ад творился на стадионе перед игрой. Ограды сносило!

20:30. Первая жёлтая карточка. Петербуржцы организовали контратаку, Джикия не успел к мячу и в подкате снёс Дриусси. А мог получиться опасный выпад «Зенита».

20:25. Смотрите видео перфоманса зенитовцев. Круто!

20:22. Пресс-служба «Зенита» сообщает, что на матче присутствуют 53,099 зрителей.

20:15. «Зенит» пока чуть больше владеет мячом, старается играть первым номером. Но пока многовато ошибаются в передачах сине-бело-голубые.

20:10. Первый момент в матче у «Спартака»! Промес на скорости дошёл до штрафной и пробил низом — мяч прошёл рядом со штангой!

20:08. Эффектный баннер болельщиков «Зенита». Выглядит впечатляюще!

Фото: «Чемпионат»

20:03. Стартовал матч в Санкт-Петербурге! За его ходом вы можете следить с помощью нашей текстовой трансляции.

19:55. Гостевой сектор почти полностью забит болельщиками красно-белых.

19:50. Крыша стадиона выступила с заявлением — фух, а мы волновались.

19:48. Вот ещё видео из Санкт-Петербурга: проникнитесь этой погодкой.

19:45. 15 минут до игры. Осталось лишь проверить правдивость очередного заявления Сергея Фурсенко. «Мы били, бьём и будем бить соперников!», — выпалил он на проводах Кержакова. У Фурсенко есть опыт умных предсказаний. Помним про ЧМ-2018, помним.

19:42. Даже град пошёл… Кажется, будет очень весёлый матч. Кто-нибудь, позовите срочно в твиттер крышу стадиона ради официального заявления!

19:36. Питерская стихия, она такая.

19:32. Сенсация из Санкт-Петербурга! Иван Карпов, наш корреспондент, передаёт, что над стадионом льёт мощный дождь, но… как же… раздвижная крыша?

19:30. Болельщики «Спартака», кстати, не остались в стороне от церемонии с Кержаковым… вывесили на стадионе баннер «Воробьи могут спать спокойно».

19:27. Если вдруг не успели посмотреть трансляцию чествования Александра Кержакова, ловите нашу.

19:25. ЦСКА тем временем проиграл «Рубину» — 1:2. Кажется, у болельщиков «Зенита» и «Спартака» настроения от этого прибавится.

19:20. «Спартак» в твиттере выложил фотографии своего прибытия на стадион. Эффектно, прям как в Европе! Скоро — уже в форме выйдут на разминку.

19:08. Это важно напомнить на случай, если вдруг недопоняли: Артём Дзюба сегодня будет копить злость на «Спартак» на скамейке запасных. Всё объяснимо — Александр Кокорин прямо сейчас лучше Дзюбы, а Роберто Манчини не слишком любит габаритных форвардов, как Артём. Впрочем, своё игровое время Дзюба стабильно получает. Получит и сегодня.

19:05. На стадионе «Зенита» уже начали прощание с Александром Кержаковым. Большой баннер с портретом Кержа, множество маленьких текстовых посланий — трогательно.

19:02. Видео беспорядков, чтобы убедились, что происходит на Крестовском острове.

18:59. Порция анализа по составам от Сергея Титова, разбирающего Премьер-Лигу:

«Удивлений два. Первое – Маммана в центре обороны «Зенита». Защита – линия, где важна в первую очередь сыгранность, и в новых незнакомых условиях аргентинец может поплыть. Даже с учётом того, что Маммана действительно хорош на перехватах, в чтении игры. Второе – отсутствие в старте Зе Луиша. С ним в составе «Спартак» намного лучше и понятнее, чем с Адриано, который будет пассивен на острие большую часть времени, но вдруг это тактика матча с ЦСКА весной? Напомню: тогда Зе вышел со скамейки в перерыве и был очень настырен.

В остальном – нормальные, читавшиеся составы. Александр Самедов справа, Квинси слева – подходящий вариант, если уж Зе начнёт игру на лавке. Ерохин в старте тоже не должен удивлять: Роберто Манчини начал понимать, как использовать его лучшие качества».

18:55. Есть составы на дерби!

«Зенит»: Лунёв, Иванович, Смольников, Кришито, Маммана, Шатов, Ерохин, Кузяев, Паредес, Кокорин, Дриусси.

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Комбаров, Боккетти, Джикия, Самедов, Глушаков, Попов, Промес, Фернандо, Луис Адриано.

18:50. Дмитрий Егоров гуляет перед стадионом «Санкт-Петербург» и передаёт оттуда, что у входа на арену неспокойно. Зенитовские фанаты скандируют красно-белым: «Мы «Зенит», а вы г***о!», пробуют налететь на них – полицейским удаётся усмирить фанатов и предотвратить массовую драку. «Э, остыньте», – кричат самым злым.

18:46. У «Зенита» сегодня ещё один особый повод – проводы Александра Кержакова. Начнутся они за час до игры, в 19:00, а болельщикам на память останется постер с «русским бомбардиром».

18:43. Пока можете скрасить ожидание войной и предматчевыми прогнозами в комментариях. Ну, или чтением наших классных интервью и текстов перед матчем. Вот парочка интервью:

Иванович: может, Каррера пытался пригласить меня через других людей Накануне дерби со «Спартаком» Бранислав Иванович рассказал о знакомстве с Марко Петковичем и о том, как чувствует себя в России.

Промес: Господь послал меня в Россию, чтобы я выиграл чемпионство Квинси Промес перед матчем «Зенит» — «Спартак» говорит о судействе Вилкова, огурцах, чемпионстве и желает Дзюбе забить в свои ворота.

Вот — о футболе, который ожидается сегодня, и его главных героях:

Каррера и Манчини: о ком больше пишут в Италии Инфографика «Чемпионата» с пояснениями. Кому итальянские СМИ уделяют больше внимания?

6 чисел, объясняющих крутость Леандро Паредеса «Зенит» нашёл бриллиант в опорную зону.

18:38. Одно из главных действующих лиц дебатов перед матчем – крыша на стадионе «Санкт-Петербург»: о ней высказывался Роберто Манчини, её протекание обещали предотвратить, а решение по своему открытию/закрытию она объявляла в собственном твиттере. Днём написала, что будет открыта.

18:35. Чуть менее полутора часов до начала матча в Санкт-Петербурге. Вы, наверное, уже видели ролик от «Спартака», где фанаты красно-белых встречают команду после прилёта в город. «Зенит» агрессивно потроллил «Спартак» в твиттере – вот и ещё один узелок противостояния.

В том видео светились машины болельщиков «Спартака» с красно-белыми флагами, сегодня же в центре города, у Эрмитажа, преобладает другая цветовая гамма.

Фото: Григорий Телингатер, «Чемпионат»

18:30. Привет всем, кто проводит вечер с «Чемпионатом»! Сегодня наш чемпионат дарит любителям футбола первый большой матч. «Зенит» против «Спартака», Санкт-Петербург против Москвы, сине-бело-голубые против красно-белых, да хоть «бомжи» против «мяса» для ненавистников – первое большое противостояние сезона. Дерби двух столиц, где друг друга одинаково не любят. Дерби итальянских тренеров — Роберто Манчини и Массимо Карреры. Клубок интриг так велик, что не расплетёшь.



Мы будем следить за матчем «Зенита» и «Спартака» в режиме реального времени, поставляя самую свежую информацию из Санкт-Петербурга, со стадиона на Крестовском острове, куда уже приехали наши корреспонденты. Читайте и смотрите сегодняшний матч – будет жарко!