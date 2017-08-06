Без Акинфеева и трансферов. ЦСКА проигрывает «Рубину» перед дерби

На домашний матч с «Рубином» Игорь Акинфеев приехал вместе с командой, спокойно и без видимой боли вышел из автобуса, но вместо раздевалки отправился в президентский скайбокс «ВЭБ-Арены». Из-за ушиба колена капитан ЦСКА пропустит около 10 дней. Вместо него в старте на «Рубин» появился Илья Помазун. Он же, скорее всего, сыграет и с «Тосно» в среду.

Матч с «Рубином» стал для 20-летнего Помазуна дебютным во взрослом футболе. Акинфеев свой первый матч за ЦСКА сыграл в 17 — отстоял на ноль в матче с «Крыльями Советов», в концовке вытащив пенальти от Андрея Каряки. Для сменщика капитана дебют сложился менее удачно.

Уже на 2-й минуте Помазун не смог далеко отбить мяч на выходе после углового. Оказавшийся перед воротами Жонатас мощно пробил, мяч проскользнул между ног Щенникова и закатился в ворота. Через девять минут надевший капитанскую повязку Василий Березуцкий сам «помог» Помазуну, промахнувшись мимо мяча. Жонатас снова оказался в нужном месте и пробил в ближний угол, который молодой голкипер не успел закрыть — 0:2.

Один матч ЦСКА отыграл очень быстро. Витиньо в штрафной нашёл пасом Щенникова, и тому было очень сложно не попасть в ворота «Рубина». Для воспитанника ЦСКА этот гол стал первым за девять сезонов в команде.

Забить второй гол команде Бердыева оказалось намного сложнее. «Рубин» стал тянуть время уже минуты с 30-й, а после перерыва продолжил обороняться вдесятером, очень редко выбегая на половину поля соперника.

ЦСКА свалился на навал, и искать мяч в штрафной Рыжикова вышел Оланаре, заменив Чалова. Сразу после выхода нигерийца «армейцы» создали супермомент: Фернандес получил мяч рядом с воротами и уже готовился пробить, но был сбит Набиуллиным — свисток судьи Безбородова промолчал.

Гончаренко пришлось усиливать игру с помощью Натхо — глубинный плеймейкер вышел вместо Игнашевича, а опорник Вернблум стал третьим центральным защитником. От ошибок сзади это не спасло: сначала ЦСКА простил Азмун, ударив в штангу, а затем Карадениз — в перекладину.



«Армейцы» пытались атаковать двумя способами: навесы в штрафную и дальние удары. Весь верх, однако, снимали Кудряшов и Гранат, а выстрелы блокировали опорники. Раз за разом всё заканчивалось ударом от ворот, которые Рыжиков исполнял по несколько минут. Жёлтую карточку вратарь «Рубина» увидел перед собой только на третьей добавленной минуте.



Безнадёжное поражение 1:2 — а впереди дерби со «Спартаком» и двухматчевая серия против «Янг Бойз» в плей-офф Лиги чемпионов. С поля «армейцы» уходили под заряд: «Обыграть «Спартак»!»