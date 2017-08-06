Гончаренко: если не считать первые 11 минут, ЦСКА играл неплохо

Первым в зале для пресс-конференций появился главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев. Он поблагодарил команду за игру и рассказал, почему в заявке на матч не было исландского новичка.

— Важная победа для команды. Мы понимаем, что у нас ещё много проблем. Ребята сегодня играли через не могу. Я им за это благодарен. Ситуация непростая. Мы предполагали, что ЦСКА будет играть большими силами.



— Азмун попал в штангу, Карадениз — в перекладину. Не боялись, что повторится питерская история?

— Я в тот раз говорил, повторю и сейчас: мы много работаем над реализацией. Но нужно время.



— Почему Сигурдссона не было даже в заявке?

— Получил небольшую травму. К счастью, несерьёзную.



— Вы ожидали, что игра получится такой открытой?

— Предполагали, что начало матча получится таким. Когда забили два мяча, опустились назад, и ЦСКА завладел инициативой. Есть над чем работать, но на сегодняшний день самое важное – это победа.

— Украшает ли футбол, когда игроки тянут время? Неприятно смотреть.

— Я с вами согласен.

Вслед за Бердыевым к журналистам вышел главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. Он оценил дебют Помазуна и рассказал, когда вернётся в строй Акинфеев.



— У нас было очень плохое начало. Так играть непозволительно. Первый стандарт – и гол. «Рубин» всегда хорошо обороняется, так тут ещё и в счёте повёл. В остальное время мы много и достаточно неплохо атаковали, могли забить больше одного мяча. Увы. Если вычеркнуть первые 11 минут, всё остальное было достаточно неплохо.

— Как оцените дебют Помазуна?

— Мы могли ему помочь больше в защите. Допустили необязательные ошибки.

— Когда ждать Акинфеева? И почему сегодня не было Васина?

— Насчёт Игоря не знаю. Будем ждать, следить за его состоянием перед каждой игрой. Возможно, выйдет со «Спартаком». Что касается Васина, то да, ротация.



— Раздражало ли, что игроки «Рубина» тянули время?

— В такие моменты может помочь только судья. К сожалению, с его стороны никакой реакции не было.



— Что вам сказал Гранат?

— Такое не переводится.