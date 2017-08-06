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Алан Дзагоев и Виктор Гончаренко
Текст: Полина Куимова
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Гончаренко: если не считать первые 11 минут, ЦСКА играл неплохо

Виктор Гончаренко и Курбан Бердыев – о матче ЦСКА — «Рубин».
6 августа 2017, воскресенье. 20:20 Футбол

Первым в зале для пресс-конференций появился главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев. Он поблагодарил команду за игру и рассказал, почему в заявке на матч не было исландского новичка.

— Важная победа для команды. Мы понимаем, что у нас ещё много проблем. Ребята сегодня играли через не могу. Я им за это благодарен. Ситуация непростая. Мы предполагали, что ЦСКА будет играть большими силами.

— Азмун попал в штангу, Карадениз — в перекладину. Не боялись, что повторится питерская история?
— Я в тот раз говорил, повторю и сейчас: мы много работаем над реализацией. Но нужно время.

— Почему Сигурдссона не было даже в заявке?
— Получил небольшую травму. К счастью, несерьёзную.

— Вы ожидали, что игра получится такой открытой?
— Предполагали, что начало матча получится таким. Когда забили два мяча, опустились назад, и ЦСКА завладел инициативой. Есть над чем работать, но на сегодняшний день самое важное – это победа.

— Украшает ли футбол, когда игроки тянут время? Неприятно смотреть.
— Я с вами согласен.

Россия - Премьер-Лига. 4-й тур
06 августа 2017, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
1 : 2
Рубин
Казань
0:1 – Жонатас – 2, 0:2 – Жонатас – 10, 1:2 – Щенников – 13

Вслед за Бердыевым к журналистам вышел главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко. Он оценил дебют Помазуна и рассказал, когда вернётся в строй Акинфеев.

— У нас было очень плохое начало. Так играть непозволительно. Первый стандарт – и гол. «Рубин» всегда хорошо обороняется, так тут ещё и в счёте повёл. В остальное время мы много и достаточно неплохо атаковали, могли забить больше одного мяча. Увы. Если вычеркнуть первые 11 минут, всё остальное было достаточно неплохо.

— Как оцените дебют Помазуна?
— Мы могли ему помочь больше в защите. Допустили необязательные ошибки.

— Когда ждать Акинфеева? И почему сегодня не было Васина?
— Насчёт Игоря не знаю. Будем ждать, следить за его состоянием перед каждой игрой. Возможно, выйдет со «Спартаком». Что касается Васина, то да, ротация.

— Раздражало ли, что игроки «Рубина» тянули время?
— В такие моменты может помочь только судья. К сожалению, с его стороны никакой реакции не было.

— Что вам сказал Гранат?
— Такое не переводится.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ПФК ЦСКА ФК Рубин Виктор Гончаренко Курбан Бердыев
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