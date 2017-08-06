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РФПЛ. 4-й тур. «Зенит» — «Спартак» — 5:1
Текст: Михаил Тяпков
Фото: РИА Новости

Градом по чемпиону. «Зенит» громит «Спартак» 5:1 на «Крестовском»

В первом «дерби двух столиц» на «Крестовском» и первой дуэли Манчини – Каррера «Зенит» громит и разоружает чемпиона.
6 августа 2017, воскресенье. 22:10 Футбол

Летающие ограды и проводы Кержакова

Это было первое «дерби двух столиц» для стадиона на Крестовском острове. И вроде проверку Кубком конфедераций он прошёл – выстоял и даже местами очаровал (если попробовать забыть обстоятельства строительства), а всё равно было тревожно. Всё-таки фанаты немцев и чилийцев файеры не жгли, друг на друга не «прыгали» и о возможности устроить драку с силами правопорядка никогда не помышляли.

Другое дело – «Зенит» — «Спартак». Да ещё когда логистика на арене только налаживается, москвичи со стадионом незнакомы вовсе, а полиция не изучила все потаённые места и фанатские маршруты огромного острова. В целом, было жарко, но в рамках нормы.

Остужала горячие головы сама природа. Заголовком о том, что «Крестовский» снова заливает» было не избежать: на стадион разом обрушились дождь, гран и ураган. Футболисты в панике покидали разминку, а рядом с полем вовсю летали ограды. Вот вам и прогнозы синоптиков, способствовавшие тому, что крыша над «Санкт-Петербургом» осталась открытой.

Хорошо ещё, что церемония проводов Александра Кержакова к тому моменту закончилась. Легенда «Зенита» никак не заслужила того, чтобы его прощание с болельщиками сорвал шторм. Им ведь было что сказать и показать друг другу.

Рекорд «Санкт-Петербурга»

Впрочем, помимо посрамившей синоптиков стихии стадиону на Крестовском достались в воскресенье и приятные впечатления. До матча в «Твиттере» «Зенит» подкалывал «Спартак» на предмет посещаемости выезда, от имени красно-белых отвечала «Фратрия»…

Но получилось всё как нельзя лучше: и спартаковцы после чемпионства «пробили» самый знаковый выезд, и зенитовцы раскупили всё, что было в продаже (некоторые сектора не продавались по соображениям безопасности).

Итог – 53099 болельщиков на трибунах! Кажется, недолго осталось красно-белым гордиться статусом самого посещаемого клуба страны. Впрочем, этот спор двух клубов и двух столиц только на пользу – со стороны это круто, что обе команды хотят и могут собирать полные стадионы.

Дерби дебютантов

У «Зенита» на «дерби двух столиц» вышло сразу 5 человек, для которых этот матч со «Спартаком» стал первым в качестве игроков сине-бело-голубых. Причём пятый, Маммана, только-только присоединился к команде и сразу был брошен Манчини в бой. Центральный защитник, проведший всего пару игровых тренировок с новыми партнёрами, да в такой матч – надо иметь смелость и понимание, что даже без сыгранности аргентинец необходим в паре с Ивановичем для сдерживания Луиса Адриано и Попова с Промесом. Оставим эпизод с ничего не решавшим пенальти – решение оказалось на 100 процентов оправдано. Маммана стал одним из лучших игроков у «Зенита» в этом матче, даже играя «с листа».

Кстати, вскоре после пенальти единственный дебютант московско-питерского противостояния появился на поле и у «Спартака» — Пашалич. Но у него ни времени, ни шансов доказать свою необходимость в основе красно-белых практически не было. Так, вышел понюхать пороху.

Россия - Премьер-Лига. 4-й тур
06 августа 2017, воскресенье. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
5 : 1
Спартак М
Москва
1:0 – Кокорин – 36, 2:0 – Ерохин – 45, 3:0 – Кришито – 57, 4:0 – Кузяев – 63, 4:1 – Промес – 71 (пен), 5:1 – Ребров – 77 (автогол)
Удаления: Смольников, 90+2 – Адриано, 90+2

Доминируй-унижай

Порохом на трибунах пахло ощутимо – там жгли файеры, празднуя гол за голом в ворота чемпиона. «Спартак» в северной столице получил по всем направлениям: с неба лило, с трибун полыхало огнём, а на поле красно-белых просто «возили». Вспомните, когда такое делали с чемпионом уже в четвертом туре следующего сезона?

Первые полчаса игра ещё тянула на равную, но потом «Спартак» стал банально проигрывать в скоростях – причём это происходило и в прошлых турах, в дерби с «Динамо», например. Физически с командой творится что-то неладное. Но и это не оправдание нелепым ошибкам тех людей, которые всего несколько месяцев назад ковали золотые медали.

Пас Фернандо пяткой в центре поля – ну зачем? Получился обрез, а Дриусси знатным пасом преобразил его в выход Кокорина один на один. Поймавший кураж на старте сезона форвард прошёл Реброва и с острого угла закатил в пустые ворота.

Ещё один обрез на своей половине, только уже в исполнении Луиса Адриано – Смольников перехватывает, Комбаров неудачно выбрасывается навстречу, а Кузяев и Ерохин разыгрывают так, словно играют вместе в «Зените» не один год.

Во втором тайме в полном соответствии с любимой песней «виража» сине-бело-голубые продолжили «доминировать и унижать». Абсолютная пассивность при угловом, где Кокорин то ли подправил мяч шевелюрой на Кришито, то ли нет, но итальянец без помех головой отправил его в ворота. Затем был шикарный выстрел Кузяева (снова никого поблизости) и совсем уж нелепый гол, который в протоколе можно разделить между Кришито (подача), Боккетти (рикошет) и Ребровым (уронил мяч в ворота).

Обоюдное удаление Луиса Адриано и Смольникова стало достойным финалом этого горячего матча, начавшегося с ледяного ливня. «Зенит» продолжает лидировать и сокрушительный разгром чемпиона – самое убедительное доказательство серьёзности претензий петербуржцев на титул этого сезона. Между Манчини и Каррерой теперь 7 очков. У «Спартака» в прошлом чемпионате такой отрыв появился только к 22 туру…

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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