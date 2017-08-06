Каррера: можно проигрывать матчи, но нельзя терять голову

Результат матча для многих болельщиков стал большой неожиданностью. Действующий чемпион без шансов уступил на выезде «Зениту», однако Массимо Каррера на пресс-конференции сохранял завидное спокойствие и даже несколько раз позволил себе усмехнуться.

— В первом тайме мы играли хорошо, но совершили две ошибки, «Зенит» ими воспользовался и забил. До перерыва у нас получалось сдерживать давление соперника, были две индивидуальные ошибки, которые позволили «Зениту» забить. Команда может проигрывать какие-то матчи, но никогда нельзя терять голову. Мне абсолютно не нравится то, что произошло.

— Все поражения «Спартака» под вашим руководством, кроме матча с «Уфой», были крупными. Почему так?

— Потому что в футболе так бывает. Я предпочитаю один раз проиграть 0:5, чем пять раз по 0:1. Когда тебе забивают пять голов, надо остановиться, задуматься и сделать выводы, чтобы такое больше не повторилось.



— Оцените ошибку Реброва. Такая оплошность закрывает для него путь в основу?

— Нет. Не ошибается только тот, кто не играет в футбол. Кто играет в футбол, имеет право на ошибку.



— Показалось, что «Зенит» перебегал «Спартак» и во всех зонах был быстрее.

— Я повторюсь – в первом тайме мы играли в хороший футбол. Естественно, когда ведёшь в счёте, у тебя другой настрой, другой толчок изнутри.



— Можете объяснить индивидуальные ошибки, которые привели к голам?

— Кто играет в футбол, тот ошибается, я уже говорил. Если бы никто не ошибался, счёт всегда был бы 0:0. К сожалению, допустили просчёты мы, а не соперник. Команда может проигрывать какие-то матчи, но никогда нельзя терять голову. Мне абсолютно не нравится то, что произошло.



— Как оцените дебют Пашалича и не сказал ли он в раздевалке, что хочет уехать после такого?

— В раздевалке он не говорил ничего подобного (улыбается). Не могу давать оценку действиям Пашалича, потому что он вышел на поле, проведя с командой всего две тренировки.

«Зенит» — «Спартак» — 5:1. Град, летающие ограды, проводы Кержакова: видео Все события вокруг матча «Зенит» – «Спартак» – в нашем онлайне.

Роберто Манчини, который занял место Карреры через несколько минут после ухода визави, был более сдержан и удивился, почему все так много обсуждают Александра Кокорина.

— В чём секрет такой победы? Никто не ожидал, что «Зенит» забьёт сразу пять мячей. Матч оправдал ваши ожидания?

— Никакого секрета нет, это был сложный матч против хорошей команды. Матч, в котором у нас получилось победить за счёт качественной игры. Не все футболисты дошли до оптимальных кондиций, и нам предстоит большая работа.



— Вы шли на риск, когда выпускали в стартовом составе Мамману, который только появился в команде?

— Маммана тренировался с нами всю неделю, показал хороший уровень, потому я не считаю риском решение выпустить его в старте.



— Вся российская общественность удивляется, что вы сделали с Кокориным. Сейчас он – лучший игрок чемпионата.

— Мне задают много вопросов по Кокорину, я не понимаю почему. Он делает то, что должен – играет и забивает голы. Ему ещё нужно много работать и развиваться.

— В последнее время ходило много слухов о переходе Аскасибара в «Зенит». Действительно ли клуб им интересуется?

— Аскасибар – молодой хороший игрок, но никакой сделки между ним и «Зенитом» нет. Посмотрим, состоится ли она в будущем.



— Во втором тайме вы передали записку Кришито. Что в ней было?

— Это было указание всем полузащитникам. Они медленно двигались, и я хотел подсказать им, что нужно делать.

— «Зенит» полностью поменял состав по сравнению с матчем Лиги Европы с «Бней Иегуда». Вы рассчитывали на это заранее или сделали выводы после той игры?

— Изменения в составе необходимы, когда такой график. Состав, который я выставил в четверг, был экспериментальным, я взял на себя определённые риски. Но всё было рассчитано.



— Что вы скажете о Далере Кузяеве и его прогрессе?

— Далер – молодой парень, который по-настоящему вкалывает на каждой тренировке, отдаётся полностью. Но ему, как и многим другим, есть куда расти.



— Как оцениваете действия фанатов «Зенита» на сегодняшней игре?

— Как правило, на матчах я концентрируюсь на игре и на том, что происходят на поле, потому не всегда обращаю внимание на трибуны.

— Терентьев своими действиям в концовке в эпизоде с Адриано не закрыл себе дорогу в состав?

— Тереньтев ни при чём, он просто ответил на нападки на Смольникова со стороны Адриано. Потому ничего в его действиях не вижу.

Градом по чемпиону. «Зенит» громит «Спартак» 5:1 на «Крестовском» В первом «дерби двух столиц» на «Крестовском» и первой дуэли Манчини – Каррера «Зенит» громит и разоружает чемпиона.

— Как оцените действия «Зенита» в первые 30 минут, до ошибки игроков «Спартака»? Как планировали вскрывать оборону соперника?

— Игра длится 90 минут и невозможно играть в одном стиле всё время. Сначала мы играли в оборонительный футбол, потом раскрылись. Но мы заслужили победу, играли против большой слаженной команды, которая заслужила победу в прошлом году.



— Почему в стартовом составе нет Жулиано?

— Он играл в предыдущих матчах, сегодня была острая необходимость в свежих игроках.



После этих слов пресс-атташе объявил об окончании пресс-конференции, журналисты начали аплодировать, но Манчини поднял руку вверх и сказал ещё несколько слов.



— Я благодарю всех наших болельщиков за ту поддержку, что они нам сегодня оказали. И очень надеюсь, что ситуация с крышей, которая произошла сегодня, больше не повторится.