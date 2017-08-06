Каррера: можно проигрывать матчи, но нельзя терять голову

Результат матча для многих болельщиков стал большой неожиданностью. Действующий чемпион без шансов уступил на выезде «Зениту», однако Массимо Каррера на пресс-конференции сохранял завидное спокойствие и даже несколько раз позволил себе усмехнуться.
— В первом тайме мы играли хорошо, но совершили две ошибки, «Зенит» ими воспользовался и забил. До перерыва у нас получалось сдерживать давление соперника, были две индивидуальные ошибки, которые позволили «Зениту» забить. Команда может проигрывать какие-то матчи, но никогда нельзя терять голову. Мне абсолютно не нравится то, что произошло.
— Все поражения «Спартака» под вашим руководством, кроме матча с «Уфой», были крупными. Почему так?
— Потому что в футболе так бывает. Я предпочитаю один раз проиграть 0:5, чем пять раз по 0:1. Когда тебе забивают пять голов, надо остановиться, задуматься и сделать выводы, чтобы такое больше не повторилось.
— Оцените ошибку Реброва. Такая оплошность закрывает для него путь в основу?
— Нет. Не ошибается только тот, кто не играет в футбол. Кто играет в футбол, имеет право на ошибку.
— Показалось, что «Зенит» перебегал «Спартак» и во всех зонах был быстрее.
— Я повторюсь – в первом тайме мы играли в хороший футбол. Естественно, когда ведёшь в счёте, у тебя другой настрой, другой толчок изнутри.
— Можете объяснить индивидуальные ошибки, которые привели к голам?
— Кто играет в футбол, тот ошибается, я уже говорил. Если бы никто не ошибался, счёт всегда был бы 0:0. К сожалению, допустили просчёты мы, а не соперник. Команда может проигрывать какие-то матчи, но никогда нельзя терять голову. Мне абсолютно не нравится то, что произошло.
— Как оцените дебют Пашалича и не сказал ли он в раздевалке, что хочет уехать после такого?
— В раздевалке он не говорил ничего подобного (улыбается). Не могу давать оценку действиям Пашалича, потому что он вышел на поле, проведя с командой всего две тренировки.
Роберто Манчини, который занял место Карреры через несколько минут после ухода визави, был более сдержан и удивился, почему все так много обсуждают Александра Кокорина.
— В чём секрет такой победы? Никто не ожидал, что «Зенит» забьёт сразу пять мячей. Матч оправдал ваши ожидания?
— Никакого секрета нет, это был сложный матч против хорошей команды. Матч, в котором у нас получилось победить за счёт качественной игры. Не все футболисты дошли до оптимальных кондиций, и нам предстоит большая работа.
— Вы шли на риск, когда выпускали в стартовом составе Мамману, который только появился в команде?
— Маммана тренировался с нами всю неделю, показал хороший уровень, потому я не считаю риском решение выпустить его в старте.
— Вся российская общественность удивляется, что вы сделали с Кокориным. Сейчас он – лучший игрок чемпионата.
— Мне задают много вопросов по Кокорину, я не понимаю почему. Он делает то, что должен – играет и забивает голы. Ему ещё нужно много работать и развиваться.
— В последнее время ходило много слухов о переходе Аскасибара в «Зенит». Действительно ли клуб им интересуется?
— Аскасибар – молодой хороший игрок, но никакой сделки между ним и «Зенитом» нет. Посмотрим, состоится ли она в будущем.
— Во втором тайме вы передали записку Кришито. Что в ней было?
— Это было указание всем полузащитникам. Они медленно двигались, и я хотел подсказать им, что нужно делать.
— «Зенит» полностью поменял состав по сравнению с матчем Лиги Европы с «Бней Иегуда». Вы рассчитывали на это заранее или сделали выводы после той игры?
— Изменения в составе необходимы, когда такой график. Состав, который я выставил в четверг, был экспериментальным, я взял на себя определённые риски. Но всё было рассчитано.
— Что вы скажете о Далере Кузяеве и его прогрессе?
— Далер – молодой парень, который по-настоящему вкалывает на каждой тренировке, отдаётся полностью. Но ему, как и многим другим, есть куда расти.
— Как оцениваете действия фанатов «Зенита» на сегодняшней игре?
— Как правило, на матчах я концентрируюсь на игре и на том, что происходят на поле, потому не всегда обращаю внимание на трибуны.
— Терентьев своими действиям в концовке в эпизоде с Адриано не закрыл себе дорогу в состав?
— Тереньтев ни при чём, он просто ответил на нападки на Смольникова со стороны Адриано. Потому ничего в его действиях не вижу.
— Как оцените действия «Зенита» в первые 30 минут, до ошибки игроков «Спартака»? Как планировали вскрывать оборону соперника?
— Игра длится 90 минут и невозможно играть в одном стиле всё время. Сначала мы играли в оборонительный футбол, потом раскрылись. Но мы заслужили победу, играли против большой слаженной команды, которая заслужила победу в прошлом году.
— Почему в стартовом составе нет Жулиано?
— Он играл в предыдущих матчах, сегодня была острая необходимость в свежих игроках.
После этих слов пресс-атташе объявил об окончании пресс-конференции, журналисты начали аплодировать, но Манчини поднял руку вверх и сказал ещё несколько слов.
— Я благодарю всех наших болельщиков за ту поддержку, что они нам сегодня оказали. И очень надеюсь, что ситуация с крышей, которая произошла сегодня, больше не повторится.