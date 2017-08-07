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Лукас Фернандо и Денис Глушаков
Текст: Анатолий Романов
Фото: РИА Новости

«Что говорить? Сезон продолжается». Как «Спартак» молчал после «Зенита»

Чемпионы России все как один отказывались от интервью, проиграв в Петербурге, а «Зенит» смеялся над прогнозом Валерия Рейнгольда.
7 августа 2017, понедельник. 00:10 Футбол
Градом по чемпиону. «Зенит» громит «Спартак» 5:1 на «Крестовском»
В первом «дерби двух столиц» на «Крестовском» и первой дуэли Манчини – Каррера «Зенит» громит и разоружает чемпиона.

Игроки «Спартака» после разгрома в Петербурге шли через микст-зону с каменными лицами. Только голкипер Артём Ребров слегка улыбнулся в ответ на просьбу об интервью, а полузащитник Денис Глушаков бросил на ходу: «Что говорить? Сезон продолжается». Рассчитывать на исповедь кого-то из чемпионов не приходилось. «Вам, наверное, уже всё рассказали», – оптимистично предположил Андрей Ещенко. Другой защитник «Спартака» Георгий Джикия тепло обнялся с коллегой по сборной России из «Зенита» Олегом Шатовым, но оба они тоже не дали комментарии по поводу завершившегося «дерби двух столиц». «Олег, сообщите, где и когда будете готовы поговорить с нами», – поинтересовались у Шатова журналисты. «Приезжайте в Тагил. На Новый год!» – отшутился зенитовец.

Капитан «Зенита» Доменико Кришито выдал потрясающий для защитника матч с точки зрения атакующих действий. Итальянец стал автором одного гола, а второй создал на двоих со спартаковцем Ребровым. Кришито обычно не останавливается в микст-зоне, однако в этот раз пообщался при помощи переводчицы петербургского клуба.

— Мы очень довольны, но у нас мало времени, чтобы праздновать, потому как в среду ещё один матч, – начал беседу Кришито. – Всегда доволен, когда выигрываешь с таким счётом и у такого соперника. Очень рад, что удалось самому забить, ведь нечасто это делаю. Три очка очень важны. Считаю, «Зенит» сегодня был очень сильным, а не «Спартак» слабым.

Наш дебютант Эммануэль Маммана провёл очень хороший матч, даже несмотря на ошибку. Для него очень важно было отыграть все 90 минут.

Проводы Александра Кержакова перед дерби? Кержаков – это история клуба, настоящая легенда. Я горд, что выходил с ним на поле какое-то время. Александра красиво проводили, поэтому сегодня был настоящий праздник и для болельщиков, и для команды.

Напарник Мамманы сербский защитник Бранислав Иванович тоже похвалил аргентинца, несмотря на то, что новичок привёз пенальти в свои ворота.

— Ему было тяжело, – сказал Иванович. – Первая игра, да ещё с такой командой. Но Маммана молодец, сыграл здорово. Да мы все как команда выглядели хорошо, выполнили задания тренера. Результат всё показывает.

Перед игрой у нас было два-три варианты развития событий, многое зависело от счёта по ходу матча. Игроки быстро перестраиваются в зависимости от ситуации. Мы отрабатывали это на тренировках.

Не согласен, что «Зенит» легко справился со «Спартаком». Просто наша команда знала, чего хочет с самого начала. Хорошо, что удалось реализовать моменты. Во втором тайме было 10-15 минут, когда темп нашей игры упал, в остальном же мы всем довольны.

Автор самого красивого гола матча Далер Кузяев удачно исполнил роль правого полузащитника, забив, как и на старте сезона в Хабаровске, красивым дальним ударом.

— Сегодня была шикарная поддержка болельщиков, при такой вдвойне приятно играть, – объяснил на поле эмоции Кузяев. – На самом деле, очень непросто обыграть «Спартак». Вы видели, как вся команда билась, вступала в единоборства — выиграли за счет самоотдачи. Мои первые голы в РФПЛ? Главное было забить первый мяч, потом уже полегче. Очень обрадовался, когда так удачно попал. Конечно, удары на тренировках отрабатываем, но здорово, что залетело в игре.

Благодарен болельщикам за признание, благодарен и тренерскому штабу с командой, мне помогли быстро адаптироваться. У нас отличный коллектив. Но Роберто Манчини сказал, что нет времени праздновать — нужно работать дальше и готовиться к следующей игре.

Каррера: можно проигрывать матчи, но нельзя терять голову
Каррера сохранял спокойствие и даже улыбался, Манчини жаловался на крышу «Крестовского» — что говорили тренеры на пресс-конференции.

Продолжающего забивать в каждом матче Александра Кокорина спросили о том, что чувствует Артём Дзюба, оставшийся на скамейке запасных. Сам Дзюба прошёл мимо представителей СМИ с «зашитым ртом», дабы не сказать что-то лишнее.

— Думаю, Дзюба переживает. Он мечтал играть, особенно против «Спартака».

Атмосфера на матче была просто нереальной. Результат показывает, насколько мы выложились. Приятно играть в таких условиях: больше 50 тысяч болельщиков на дерби!

На моей памяти, сколько я выступаю в «Зените», у нас дома «Спартак» противопоставить нам ничего не может. В прошлом сезоне была нелепая игра в Москве, когда мы проиграли. Но тогда были кадровые проблемы, ребята болели. Можно сделать маленькую «отмазку». Но когда «Зенит» в форме — с ним тяжело играть, особенно в Петербурге.

Мешали ли дождь с градом, прошедшие перед началом игры? Да, град падал нереальный, пришлось даже с разминки убежать. Не знаю, каким чудом всё растаяло, потому что даже мяч не катился. А в игре уже нормально всё было.

Чувствую доверие Роберто Манчини. Тем более он делает заявления по поводу того, сколько я должен забить. Может, у меня позиция поменялась. Давно не играл впереди. Хорошо, что главный тренер верит в меня и ставит вперёд. Хотелось бы продолжать забивать в каждой игре, если будет получаться.

Номинальный защитник Денис Терентьев, которого Манчини пробует сейчас в «Зените» на позиции крайнего полузащитника, улыбнулся, когда ему напомнили слова Валерия Рейнгольда, прогнозировавшего крупную победу «Спартака»:

— У нас есть группа, созданная игроками «Томи», в социальной сети. Сейчас как раз написал туда. Посмеялись над словами Рейнгольда. Всегда приятно обыгрывать «Спартак». 5:0 уже было, теперь вот 5:1.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ФК Зенит ФК Спартак Александр Кокорин Бранислав Иванович Далер Кузяев Доменико Кришито
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