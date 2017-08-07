175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
«Арсенал» выиграл Суперкубок Англии
Текст: «Чемпионат»
Фото: Reuters

Очередной трофей Венгера. Главное — в обзоре дня

«Зенит» разгромил «Спартак», «Арсенал» выиграл Суперкубок Англии, Бердыев обыграл ЦСКА в гостях — главные события минувшего дня.
7 августа 2017, понедельник. 00:35 Футбол

«Зенит» со счётом 5:1 разгромил «Спартак» в Санкт-Петербурге

«Зенит» одержал крупную победу над «Спартаком» в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 5:1.

В первом тайме голами в составе сине-бело-голубых отметились Александр Кокорин и Александр Ерохин. В середине второй половины игры Доменико Кришито и Далер Кузяев закрепили преимущество «Зенита». На 71-й минуте Квинси Промес с пенальти отыграл один мяч, однако вскоре голкипер «Спартака» Артём Ребров отправил мяч в собственные ворота после подачи Кришито.

В концовке встречи Луис Адриано и Игорь Смольников были удалены с поля из-за драки. Также стоит отметить, что во втором тайме за «Спартак» дебютировал хорватский новичок Марио Пашалич.

«Зенит» по итогам 4 туров набрал 12 очков и вернулся на первое место в Премьер-Лиге. «Спартак» (5) опустился на 10-е место.

Россия - Премьер-Лига. 4-й тур
06 августа 2017, воскресенье. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
5 : 1
Спартак М
Москва
1:0 – Кокорин – 36, 2:0 – Ерохин – 45, 3:0 – Кришито – 57, 4:0 – Кузяев – 63, 4:1 – Промес – 71 (пен), 5:1 – Ребров – 77 (автогол)
Удаления: Смольников, 90+2 – Адриано, 90+2
Градом по чемпиону. «Зенит» громит «Спартак» 5:1 на «Крестовском»
В первом «дерби двух столиц» на «Крестовском» и первой дуэли Манчини – Каррера «Зенит» громит и разоружает чемпиона.

«Краснодар» благодаря голу в концовке сыграл вничью с «Уралом»

В матче четвёртого тура российской Премьер-Лиги «Краснодар» принимал на своём поле «Урал». Встреча проходила на стадионе «Краснодар» и завершилась со счётом 1:1.

На 15-й минуте гости открыли счёт — с передачи полузащитника Николая Димитрова точным ударом отметился защитник Вараздат Ароян. «Краснодар» отыгрался на четвёртой компенсированной минуте благодаря голу с пенальти, который реализовал защитник Андреас Гранквист.

Россия - Премьер-Лига. 4-й тур
06 августа 2017, воскресенье. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
1 : 1
Урал
Екатеринбург
0:1 – Ароян – 15, 1:1 – Гранквист – 90+4 (пен)

«Рубин» победил ЦСКА в Москве благодаря дублю Жонатаса

ЦСКА потерпел поражение от «Рубина» в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 1:2.

Уже на 2-й минуте Жонатас вывел казанскую команду вперёд, а спустя восемь минут удвоил счёт. Вскоре Георгий Щенников отыграл один мяч. До конца встречи команды больше не забивали.

Россия - Премьер-Лига. 4-й тур
06 августа 2017, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
1 : 2
Рубин
Казань
0:1 – Жонатас – 2, 0:2 – Жонатас – 10, 1:2 – Щенников – 13
Без Акинфеева и трансферов. ЦСКА проигрывает «Рубину» перед дерби
Две ошибки сменщика Акинфеева стоили ЦСКА поражения.

«Тосно» одолел тульский «Арсенал», одержав первую в истории победу в РФПЛ

«Тосно» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 1:2.

В конце первого тайма Кантемир Берхамов вывел хозяев вперёд, однако в начале второй половины игры Вагиз Галиулин сравнял счёт, а на 55-й минуте Евгений Марков забил второй гол гостей, в итоге оказавшийся победным. На 69-й минуте Лука Джорджевич имел шанс сравнять счёт, но не реализовал пенальти.

«Тосно» одержал свою первую в истории победу в высшем дивизионе российского футбола и, набрав 3 очка, поднялся на 11-е место в таблице. «Арсенал» (3) идёт 14-м.

Россия - Премьер-Лига. 4-й тур
06 августа 2017, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
1 : 2
Рубин
Казань
0:1 – Жонатас – 2, 0:2 – Жонатас – 10, 1:2 – Щенников – 13
Россия - Премьер-Лига. 4-й тур
06 августа 2017, воскресенье. 15:00 МСК
Арсенал
Тула
1 : 2
Тосно
Тосно
1:0 – Берхамов – 40, 1:1 – Галиулин – 48, 1:2 – Марков – 55

«Арсенал» по пенальти обыграл «Челси» в матче за Суперкубок Англии

«Арсенал» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок Англии. Основное время встречи на стадионе «Уэмбли» в Лондоне завершилось вничью — 1:1, а в серии пенальти точнее оказались «канониры» — 4:1.

На 46-й минуте Виктор Мозес вывел «Челси» вперёд, воспользовавшись передачей головой от Гари Кэхилла. На 80-й минуте Педро Родригес пошёл в подкат сзади против Мохамеда Эль-Ненни и получил прямую красную карточку. «Арсенал» воспользовался штрафным ударом — новичок клуба Зеад Колашинац сравнял счёт после навеса от Гранита Джаки.

В серии пенальти, которая проводилась по новой системе под названием ABBA, ключевыми оказались промахи Тибо Куртуа и Альваро Мораты. «Канониры» переиграли синих со счётом 4:1.

«Арсенал» в 15-й раз в истории выиграл Суперкубок Англии. На счету «Челси» 4 победы в этом мини-турнире. Рекордсменом же по количеству выигранных Суперкубков является «Манчестер Юнайтед» — 21.

Суперкубок Англии. Финал
06 августа 2017, воскресенье. 16:00 МСК
Арсенал
Лондон
1 : 1 4:1
Челси
Лондон
0:1 – Мозес – 46, 1:1 – Колашинац – 82
Удаления: нет – Родригес, 80

Перед матчем «Зенит» — «Спартак» состоялась церемония чествования Кержакова

За час до старта матча 4-го тура РФПЛ «Зенит» — «Спартак», на стадионе «Санкт-Петербург» состоялась церемония чествования бывшего нападающего «Зенита» Александра Кержакова.

В июле лучший бомбардир в истории сине-бело-голубых был назначен на должность координатора юношеских команд системы «Зенита». В его обязанности входит отслеживание прогресса игроков и продвижение их по всей системе клуба по вертикали академия — молодёжный состав — «Зенит»-2 — первая команда.

В составе «Зенита» Кержаков провёл 386 матчей, в которых забил 163 мяча. Вместе с сине-бело-голубыми нападающий становился трёхкратным чемпионом России, обладателем кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.

«Хочу быть причастен к новым победам «Зенита». Почему Кержаков не пропадёт
Перед матчем «Зенит» — «Спартак» Кержаков попрощается с фанатами и поставит точку в карьере игрока. Но у него много других специальностей.

«Зенит» установил новый рекорд посещаемости домашних матчей в российской истории

На матче 4-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» присутствовало 53 359 зрителей. Встреча прошла на стадионе «Санкт-Петербург».

Этот показатель стал рекордным в российской истории «Зенита». Предыдущий показатель был установлен в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» — «Бней Иегуда» (0:1). За этой игрой 3 августа с трибун наблюдали 45 670 зрителей.

Самым посещаемым за последние 30 лет матчем остаётся встреча «Зенита» с киевским «Динамо» в 1988 году, когда стадион имени Кирова, на месте которого был построен стадион «Санкт-Петербург», принял 61 тыс. болельщиков.

«Зенит» — «Спартак» — 5:1. Град, летающие ограды, проводы Кержакова: видео
Все события вокруг матча «Зенит» – «Спартак» – в нашем онлайне.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 0
Теги
Арсенал Лондон ПФК ЦСКА ФК Зенит ФК Рубин ФК Спартак Александр Кержаков
Новости. Футбол
7 августа 2017, понедельник
01:36 Фурсенко: Кокорин будет лучшим футболистом России
01:25 Кокорин — о победе над «Спартаком»: все видели, как было: раз, два, три, пять!
01:25 Бубнов: «Зенит» может играть лучше, это серьёзная заявка на победу в чемпионате
01:11 «Зенит» выложил фото из раздевалки после разгрома «Спартака»: «Дай пять!»
01:00 Червиченко: игроки «Спартака» валились в каждом эпизоде, но Вилков не реагировал
00:54 Вандерсон Масиэл: сложно объяснить, что произошло с «Краснодаром»
00:46 Гранквист: часто общаемся с Шалимовым с глазу на глаз, обмен мнениями происходит
00:46 Тарханов – о работе арбитра Николаева: таких судей надо убирать, очищать футбол
00:36 Классон: «Краснодар» недоволен качеством игры с «Уралом», что-то нужно менять
00:36 Луан: ничего не знаю об интересе ко мне со стороны «Спартака»
00:31 Хидиятуллин: «Спартаку» не на кого перекладывать ответственность за поражение
00:31 Ильин: игрокам «Урала» кажется, что «Краснодар» нас чуть-чуть побаивается
00:25 Кавазашвили: не буду обвинять Реброва. На его совести лишь пятый гол
00:20 Радимов – Глушакову: приезжайте ещё – за добавкой!
00:03 Ерохин: «Зенит» уважает соперника, при любом результате «Спартак» есть «Спартак»
6 августа 2017, воскресенье
23:57 Соперник «Краснодара» в ЛЕ одержал третью подряд победу в чемпионате Сербии
23:55 «Марсель» разгромил «Дижон» в заключительном матче первого тура Лиги 1
23:42 Миллер: поздравляю многомиллионную армию фанатов «Зенита» с чемпионской игрой!
23:39 Рейнгольд: «Спартак» плюнул в лицо своим болельщикам, обидел их провальной игрой
23:35 Кузяев: после поражения в Лиге Европы в «Зените» был неприятный разбор полётов
23:30 Созин: «Зенит» показал европейский футбол, но «Спартак» не рассыпался
23:28 Иванович: «Зенит» готовился к «Спартаку» очень серьёзно, сегодня мы вели игру
23:26 «Интер» выиграл у «Вильярреала» в товарищеском матче
23:16 «Коньяспор» вырвал победу у «Бешикташа» в матче за Суперкубок Турции
23:15 Мостовой: что сказать про оборону «Спартака», если пропустили пять мячей
23:12 «Краснодар» — «Урал» — 1:1. Видеообзор матча 4-го тура РФПЛ
23:07 Терентьев: посмеялся над словами Рейнгольда, что «Спартак» разорвёт «Зенит»
23:03 «Зенит» — «Спартак» — 5:1. Видеообзор центрального матча 4-го тура РФПЛ
22:59 Маклаков: считать это поражение началом падения «Спартака» глупо и несерьёзно
22:56 Боярский: стало ясно, что «Зенит» достоин золотых медалей
22:54 Терентьев: всегда приятно обыгрывать «Спартак». 5:0 уже было, теперь вот 5:1
22:53 Манчини: сделки с Аскасибаром нет. Посмотрим, возможно ли это в будущем
22:51 Глушаков: «Спартак» получал 5 голов и год, и пять лет назад. Стали же чемпионами
22:50 Адриано тушил файер и дрался, нелепый автогол Реброва. Фото «Зенит» – «Спартак»
22:48 Кришито: это «Зенит» сегодня был очень сильным, а не «Спартак» слабым
22:45 Манчини: я не понимаю, почему мне задают столько вопросов о Кокорине
22:40 Кокорин: не дали «Спартаку» ни шанса, давно такой игры не было у «Зенита»
22:40 Каррера: Ребров? Когда команде забивают 5 голов, это вина всей команды
22:37 Манчини: очень надеюсь, что сегодняшняя ситуация с крышей больше не повторится
22:30 Глушаков: чемпионат продолжается, жизнь продолжается
22:27 Манчини: «Зениту» удалась удивительная игра против «Спартака». Просто прекрасная
22:26 Луис Адриано не поможет «Спартаку» в дерби с ЦСКА из-за дисквалификации
22:21 Каррера: мне абсолютно не нравится то, что произошло в матче с «Зенитом»
22:14 Впервые за 25 лет действующий чемпион России пропустил пять голов за матч
22:13 «Зенит» — «Спартак»: пресс-конференция после матча
Все новости RSS
Партнерский контент