Очередной трофей Венгера. Главное — в обзоре дня

«Зенит» со счётом 5:1 разгромил «Спартак» в Санкт-Петербурге



«Зенит» одержал крупную победу над «Спартаком» в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 5:1.



В первом тайме голами в составе сине-бело-голубых отметились Александр Кокорин и Александр Ерохин. В середине второй половины игры Доменико Кришито и Далер Кузяев закрепили преимущество «Зенита». На 71-й минуте Квинси Промес с пенальти отыграл один мяч, однако вскоре голкипер «Спартака» Артём Ребров отправил мяч в собственные ворота после подачи Кришито.

В концовке встречи Луис Адриано и Игорь Смольников были удалены с поля из-за драки. Также стоит отметить, что во втором тайме за «Спартак» дебютировал хорватский новичок Марио Пашалич.



«Зенит» по итогам 4 туров набрал 12 очков и вернулся на первое место в Премьер-Лиге. «Спартак» (5) опустился на 10-е место.

Градом по чемпиону. «Зенит» громит «Спартак» 5:1 на «Крестовском» В первом «дерби двух столиц» на «Крестовском» и первой дуэли Манчини – Каррера «Зенит» громит и разоружает чемпиона.

«Краснодар» благодаря голу в концовке сыграл вничью с «Уралом»

В матче четвёртого тура российской Премьер-Лиги «Краснодар» принимал на своём поле «Урал». Встреча проходила на стадионе «Краснодар» и завершилась со счётом 1:1.



На 15-й минуте гости открыли счёт — с передачи полузащитника Николая Димитрова точным ударом отметился защитник Вараздат Ароян. «Краснодар» отыгрался на четвёртой компенсированной минуте благодаря голу с пенальти, который реализовал защитник Андреас Гранквист.

«Рубин» победил ЦСКА в Москве благодаря дублю Жонатаса



ЦСКА потерпел поражение от «Рубина» в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 1:2.



Уже на 2-й минуте Жонатас вывел казанскую команду вперёд, а спустя восемь минут удвоил счёт. Вскоре Георгий Щенников отыграл один мяч. До конца встречи команды больше не забивали.

Без Акинфеева и трансферов. ЦСКА проигрывает «Рубину» перед дерби Две ошибки сменщика Акинфеева стоили ЦСКА поражения.

«Тосно» одолел тульский «Арсенал», одержав первую в истории победу в РФПЛ



«Тосно» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 1:2.



В конце первого тайма Кантемир Берхамов вывел хозяев вперёд, однако в начале второй половины игры Вагиз Галиулин сравнял счёт, а на 55-й минуте Евгений Марков забил второй гол гостей, в итоге оказавшийся победным. На 69-й минуте Лука Джорджевич имел шанс сравнять счёт, но не реализовал пенальти.



«Тосно» одержал свою первую в истории победу в высшем дивизионе российского футбола и, набрав 3 очка, поднялся на 11-е место в таблице. «Арсенал» (3) идёт 14-м.

«Арсенал» по пенальти обыграл «Челси» в матче за Суперкубок Англии



«Арсенал» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок Англии. Основное время встречи на стадионе «Уэмбли» в Лондоне завершилось вничью — 1:1, а в серии пенальти точнее оказались «канониры» — 4:1.



На 46-й минуте Виктор Мозес вывел «Челси» вперёд, воспользовавшись передачей головой от Гари Кэхилла. На 80-й минуте Педро Родригес пошёл в подкат сзади против Мохамеда Эль-Ненни и получил прямую красную карточку. «Арсенал» воспользовался штрафным ударом — новичок клуба Зеад Колашинац сравнял счёт после навеса от Гранита Джаки.

В серии пенальти, которая проводилась по новой системе под названием ABBA, ключевыми оказались промахи Тибо Куртуа и Альваро Мораты. «Канониры» переиграли синих со счётом 4:1.



«Арсенал» в 15-й раз в истории выиграл Суперкубок Англии. На счету «Челси» 4 победы в этом мини-турнире. Рекордсменом же по количеству выигранных Суперкубков является «Манчестер Юнайтед» — 21.

Перед матчем «Зенит» — «Спартак» состоялась церемония чествования Кержакова



За час до старта матча 4-го тура РФПЛ «Зенит» — «Спартак», на стадионе «Санкт-Петербург» состоялась церемония чествования бывшего нападающего «Зенита» Александра Кержакова.



В июле лучший бомбардир в истории сине-бело-голубых был назначен на должность координатора юношеских команд системы «Зенита». В его обязанности входит отслеживание прогресса игроков и продвижение их по всей системе клуба по вертикали академия — молодёжный состав — «Зенит»-2 — первая команда.



В составе «Зенита» Кержаков провёл 386 матчей, в которых забил 163 мяча. Вместе с сине-бело-голубыми нападающий становился трёхкратным чемпионом России, обладателем кубка страны и двукратным победителем Суперкубка России.

«Хочу быть причастен к новым победам «Зенита». Почему Кержаков не пропадёт Перед матчем «Зенит» — «Спартак» Кержаков попрощается с фанатами и поставит точку в карьере игрока. Но у него много других специальностей.

«Зенит» установил новый рекорд посещаемости домашних матчей в российской истории

На матче 4-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» присутствовало 53 359 зрителей. Встреча прошла на стадионе «Санкт-Петербург».



Этот показатель стал рекордным в российской истории «Зенита». Предыдущий показатель был установлен в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Зенит» — «Бней Иегуда» (0:1). За этой игрой 3 августа с трибун наблюдали 45 670 зрителей.



Самым посещаемым за последние 30 лет матчем остаётся встреча «Зенита» с киевским «Динамо» в 1988 году, когда стадион имени Кирова, на месте которого был построен стадион «Санкт-Петербург», принял 61 тыс. болельщиков.