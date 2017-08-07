Бедствие на «Крестовском». Как «Зенит» вынес «Спартак»: видео

Опасность не ощущалась. Даже мне, сильно критиковавшему «Спартак» на старте сезона, показалось, что дележка золота закончилась. Перед «Краснодаром» Массимо впервые за долгое время провёл довольно тёплую, живую пресс-конференцию. После победы на «Открытии» появилось ощущение, что коллектив вновь объединился. Даже вопросы по трансферам закрывались арендой Пашалича и переговорами с Луаном.

Кто принесёт «Спартаку» гибкость. Как Каррера будет использовать Пашалича Как играет новичок «Спартака» и почему его нельзя считать исключительно заменой Зобнину.

«Спартак» был фаворитом на фоне реставрации «Зенита», где вроде как непонятно, что делать с Дзюбой. Где перебор аргентинцев, да и вообще людей. Где прямо на Крестовском острове проигрывают «Бней Йегуде».

Бедствие не прогнозировалось. Утром перед матчем человек из Росгидрометцентра сказал, что мощный циклон прошёл мимо Петербурга. И хоть МЧС предупреждал людей об опасности, на совещании решили не закрывать крышу Крестовского, которая должна была спасать от любой стихии.

Все было слишком хорошо. Светило солнце, и ничего не протекало, трибуны собирались быть полными и провожали русского бомбардира. Но за 10 минут, пока Александр Кержаков произносил красивую речь, бежал круг почёта и занимал место для интервью новому работодателю, небо почернело настолько, что на стадионе пришлось добавить света.

Сначала пошёл дождь, потом посыпалась ледяная дробь, превратившаяся в град размером с перепелиные яйца. Ветер стал ураганом, он срывал баннеры, брезент телешатров и вырывал железные ограждения.

Было страшно, но все выжили.

«Зенит» тоже стал ураганом — мощным, злым и опасным. Он крушил и разносил без надежд на спасение. В этот день на месте Сергея Фурсенко или Роберто Манчини, я был бы счастлив, как человек, управляющий такой стихией.

Сегодня не только за «Спартак», но и за весь чемпионат боязно. Нюанс лишь в том, что погода в Питере слишком уж часто меняется.