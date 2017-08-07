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Текст: Иван Ковалёв
Фото: РИА Новости

Вопрос дня. «Зенит» — «Спартак» — 5:1: что это было?

«Зенит» — «Спартак» — 5:1. В причинах главной сенсации первого круга РФПЛ пытаются разобраться эксперты.
7 августа 2017, понедельник. 08:30 Футбол

Центральный матч осенней части сезона «Зенит» — «Спартак» закончился неожиданным разгромом действующего чемпиона России – 5:1. О причинах болезненного поражения красно-белых рассуждают эксперты в «Вопросе дня».

Михаил Боярский, известный актёр и болельщик «Зенита»:

— Скорость, точные пасы и, главное, реализация – всё было идеальным. Показали отличную позиционную игру. Стало ясно, что команда достойна золотых медалей, которые, скорее всего, и будут в этом году.

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Александр Кержаков, бывший нападающий «Зенита»:

— «Спартак» оказался просто не готов к таким скоростям, которые предложил «Зенит». Ну а второй гол был забит и вовсе как на тренировке.

Александр Панов, бывший нападающий «Зенита», ныне болельщик «Спартака»:

— Согласен: порвали как тузик грелку.

Александр Мостовой, бывший полузащитник «Спартака»:

— Что сказать про оборону «Спартака», если команда пропустила пять мячей и ещё три могла? Надо спросить у спартаковцев, как так у них получилось.

«Зенит» — «Спартак» — 5:1. Град, летающие ограды, проводы Кержакова: видео
Все события вокруг матча «Зенит» – «Спартак» – в нашем онлайне.

Алексей Маклаков, известный актёр и болельщик «Спартака»:

— Ничего страшного в поражении не вижу. Абсолютно не психую и не переживаю. «Зенит» был очень настроен на игру. К сожалению, и фарт был не на нашей стороне. Но расценивать это поражение как начало падения «Спартака» — глупо и несерьёзно. «Зенит» был сильнее. Но чемпионат только начинается, и всё ещё впереди.

Валерий Рейнгольд, бывший защитник «Спартака»:

— «Спартак» полностью провалил матч с «Зенитом». Так в футбол не играют. Видимо, футболисты не вышли из состояния чемпионства, празднуют до сих пор. Никак не допразднуют. Если честно, такого я никак не ожидал и перед матчем прогнозировал обратное. «Спартак» проиграл все, абсолютно все единоборства на поле! Футбольная азбука гласит: побеждает тот, кто больше этого хочет. И «Зенит» хотел гораздо больше. И он команду «Спартак» разорвал. По-футбольному раздел её. Так и надо – пижонов нужно наказывать!

Если выходишь на футбольное поле, не забудь – ты играешь для болельщика! А у «Спартака» болельщиков очень много. Им плюнули в лицо, обидели! Просто обидели своей безобразной игрой. «Зенит» в свою очередь очень профессионально оправился от неприятного поражения в Лиге Европы и обыграл «Спартак» по всем статьям. Питерцы – молодцы.

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Анзор Кавазашвили, бывший вратарь «Спартака»:

— «Зенит» выиграл за счёт мобильности, владения и контроля центра поля и резких действий полузащитников, заполнявших зоны и в атаке, и в защите. Как говорили бразильцы: «Скажите мне, какая у вас полузащита — и я скажу, какая у вас команда». «Зенит» будет играть всё сильнее и сильнее. Новый тренерский штаб ведёт поиск лучшего варианта состава, и отсутствие Дзюбы лишь помогло команде. Оголодавший Кокорин с Шатовым, Ерохиным и молодыми аргентинцами проявили огромное желание для усиления атакующей мощи. Они владели ситуацией. Не буду обвинять Реброва. На его совести лишь пятый гол. Команда проиграла в целом, отдав всю середину поля.

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Андрей Червиченко, бывший президент «Спартака»:

— Уже к 20-й минуте было понятно, что зенитовцы быстрее, интереснее и, скорее всего, победят. Судейство было объективным. Когда оно было противоположным, «Спартаку» удавалось больше. Красно-белые старались валиться после каждого контакта, но Вилков не реагировал. Поняв, что проигрывают в скорости, игроки стали вести себя по-хамски, лупить соперника по ногам. Если при других судьях это проходило, то Вилков стал раздавать карточки. Везение тоже было не на стороне «Спартака» — и мы увидели то, что должны были увидеть ещё в прошлом сезоне.

Вагиз Хидиятуллин, бывший защитник «Спартака»:

— На игре «Спартака» сказалась короткая «скамейка» – травмирован Зобнин, Глушаков не в оптимальной форме, и сразу появляются проблемы в игре. Клубу необходимо усилить состав, особенно учитывая Лигу чемпионов. Но пока рано говорить, что это не тот «Спартак» и что всё потеряно.

Взгляд изнутри

Александр Кокорин, нападающий «Зенита»:

— Все видели игру. Не дали «Спартаку» ни шанса. Если бы не пенальти… Давно такой игры не было у «Зенита». Хотелось реабилитироваться после прошлого сезона и обыграть «Спартак». Всё-таки первое дерби на таком стадионе. Мы не могли проиграть или сыграть вничью.

Денис Терентьев, защитник «Зенита»:

— Всегда приятно обыгрывать «Спартак». 5:0 уже было, теперь вот 5:1. Все болельщики довольны. В конце хотел остановить Луиса Адриано — слишком быстро он бежал, а он мне ударил с локтя прямо по зубам. Даже шатается зуб чуть-чуть. Неприятно получилось.

Денис Глушаков, капитан «Спартака»:

— Да, мы проиграли крупно. Это очень неприятно. Хочу сказать спасибо болельщикам, которые всегда с командой. Нам нужно быть вместе не только после побед, но и после таких результатов. Пять мы получали и год назад, и пять лет назад. В прошлом же сезоне стали чемпионами в итоге. Нельзя посыпать голову пеплом, надо готовиться к ЦСКА, к другим матчам. Уверен, будем только сильнее.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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