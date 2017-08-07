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Сергей Рыжиков
Текст: Валерий Газзаев
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Символическая сборная 4-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 4-го тура сезона-2016/17.
7 августа 2017, понедельник. 10:00 Футбол

Вратарь

Сергей Рыжиков, «Рубин»

Сергей Рыжиков отлично проявил себя на последнем рубеже в матче против ЦСКА, не позволив «армейцам» догнать «Рубин» по ходу матча.

Защита

Григорий Морозов, «Динамо»

Хорош на правом фланге обороны в матче «Динамо» — «Амкар» был Григорий Морозов. Его действия помогали динамовцам чувствовать себя увереннее при игре впереди.

Всплывают! Первая победа «Динамо» после возвращения в РФПЛ
Обыгран пермский «Амкар».

Соломон Кверквелия, «Локомотив»

В который раз попадает в сборную тура Соломон Кверквелия. Грузинский защитник провёл очередной качественный матч за «Локомотив». «Железнодорожники» на этот раз обыграли «СКА-Хабаровск», не позволив гостям забить.

Андреас Гранквист, «Краснодар»

Гол центрального защитника «Краснодара» Андреаса Гранквиста помог «быкам» уйти от поражения в матче с «Уралом».

Доменико Кришито, «Зенит»

Гол и прекрасная игра на левом фланге Доменико Кришито помогли «Зениту» разгромить в 4-м туре действующего чемпиона России.

Полузащита

Леандро Паредес, «Зенит»

Не отметившийся результативными действиями в матче со «Спартаком» Леандро Паредес, тем не менее, провёл очень сильный матч и был одной из ключевых фигур на поле.

Градом по чемпиону. «Зенит» громит «Спартак» 5:1 на «Крестовском»
В первом «дерби двух столиц» на «Крестовском» и первой дуэли Манчини – Каррера «Зенит» громит и разоружает чемпиона.

Далер Кузяев, «Зенит»

Гол-красавец Далера Кузяева в ворота Артёма Реброва довёл счёт центрального матча первой части чемпионата до неприличного – 4:0. Но даже без учёта забитого мяча Кузяев отлично смотрелся в центре поля «Зенита».

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Мануэл Фернандеш, «Локомотив»

Одним из самых заметных действующих лиц на поле в матче 4-го тура «Локомотив» — «СКА-Хабаровск» традиционно был четвёртый номер «железнодорожников» Мануэл Фернандеш. Полузащитник постоянно нагнетал обстановку у чужих ворот и пусть сам не забил, но был крайне полезен.

Алексей Миранчук, «Локомотив»

Именно гол молодого полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука стал победным для «железнодорожников» в матче против «СКА-Хабровск».

Нападение

Жонатас, «Рубин»

Жонатас стал автором дубля в ворота молодого голкипера ЦСКА Ильи Помазуна в выездном матче 4-о тура против «армейцев».

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Александр Кокорин, «Зенит»

Александр Кокорин – нападающий новой формации, о чём я говорил уже очень давно. Это форвард способный играть по всему фронту атаки, техничный и скоростной. Главной его проблемой было то, что тренеры использовали его не на острие атаки, где Александр играет продуктивнее всего. Матч со «Спартаком» — лишнее тому подтверждение.

Тренер

Роберто Манчини, «Зенит»

Подопечные Роберто Манчини в 4-м туре разгромили 5:1 «Спартак», действующего чемпиона России. Причём переигран действующий обладатель титула был по всем статьям, «Зенит» владел огромным преимуществом от первой до последней минуты матча.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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