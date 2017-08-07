Символическая сборная 4-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева

Вратарь
Сергей Рыжиков, «Рубин»
Сергей Рыжиков отлично проявил себя на последнем рубеже в матче против ЦСКА, не позволив «армейцам» догнать «Рубин» по ходу матча.
Защита
Григорий Морозов, «Динамо»
Хорош на правом фланге обороны в матче «Динамо» — «Амкар» был Григорий Морозов. Его действия помогали динамовцам чувствовать себя увереннее при игре впереди.
Соломон Кверквелия, «Локомотив»
В который раз попадает в сборную тура Соломон Кверквелия. Грузинский защитник провёл очередной качественный матч за «Локомотив». «Железнодорожники» на этот раз обыграли «СКА-Хабаровск», не позволив гостям забить.
Андреас Гранквист, «Краснодар»
Гол центрального защитника «Краснодара» Андреаса Гранквиста помог «быкам» уйти от поражения в матче с «Уралом».
Доменико Кришито, «Зенит»
Гол и прекрасная игра на левом фланге Доменико Кришито помогли «Зениту» разгромить в 4-м туре действующего чемпиона России.
Полузащита
Леандро Паредес, «Зенит»
Не отметившийся результативными действиями в матче со «Спартаком» Леандро Паредес, тем не менее, провёл очень сильный матч и был одной из ключевых фигур на поле.
Далер Кузяев, «Зенит»
Гол-красавец Далера Кузяева в ворота Артёма Реброва довёл счёт центрального матча первой части чемпионата до неприличного – 4:0. Но даже без учёта забитого мяча Кузяев отлично смотрелся в центре поля «Зенита».
Мануэл Фернандеш, «Локомотив»
Одним из самых заметных действующих лиц на поле в матче 4-го тура «Локомотив» — «СКА-Хабаровск» традиционно был четвёртый номер «железнодорожников» Мануэл Фернандеш. Полузащитник постоянно нагнетал обстановку у чужих ворот и пусть сам не забил, но был крайне полезен.
Алексей Миранчук, «Локомотив»
Именно гол молодого полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука стал победным для «железнодорожников» в матче против «СКА-Хабровск».
Нападение
Жонатас, «Рубин»
Жонатас стал автором дубля в ворота молодого голкипера ЦСКА Ильи Помазуна в выездном матче 4-о тура против «армейцев».
Александр Кокорин, «Зенит»
Александр Кокорин – нападающий новой формации, о чём я говорил уже очень давно. Это форвард способный играть по всему фронту атаки, техничный и скоростной. Главной его проблемой было то, что тренеры использовали его не на острие атаки, где Александр играет продуктивнее всего. Матч со «Спартаком» — лишнее тому подтверждение.
Тренер
Роберто Манчини, «Зенит»
Подопечные Роберто Манчини в 4-м туре разгромили 5:1 «Спартак», действующего чемпиона России. Причём переигран действующий обладатель титула был по всем статьям, «Зенит» владел огромным преимуществом от первой до последней минуты матча.