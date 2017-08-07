175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Лучшие голы 4-го тура РФПЛ – Берхамов, Миранчук, Кузяев
Текст: «Чемпионат»
Фото: РИА Новости

«Расстрел» «Спартака» и ещё несколько шикарных голов тура

Выпад «Зенита», «черпачок» Вандерсона и невероятный удар Берхамова – в хит-параде лучших голов 4-го тура РФПЛ.
7 августа 2017, понедельник. 11:30 Футбол

Много топовых матчей – много красивых голов. Всё логично. В этом туре действительно было из чего выбрать. Однако главная «конфетка» к нам прилетела из встречи, в которой лидерами чемпионата и не пахло.

5. Алексей Миранчук, «Локомотив»

(«Локомотив» — «СКА-Хабаровск» — 1:0, 75-я минута – 1:0)
Не только красивый, но и важный мяч, который позволил «Локомотиву» набрать нужные три очка. Александр Криворучко, конечно, ошибся, начав заранее двигаться в правый угол, однако и удар Алексея Миранчука в самую девятку не отметить невозможно.

4. Александр Зотов, «Динамо»

(«Динамо» — «Амкар» — 3:0, 64-я минута – 2:0)
«Динамо» не испытало особых проблем в игре с «Амкаром», взяв своё во втором тайме матча. Уверенная победа и несколько шикарных мячей – что ещё надо, чтобы фанаты «Динамо» остались довольны?

Всплывают! Первая победа «Динамо» после возвращения в РФПЛ
Обыгран пермский «Амкар».

3. Вандерсон, «Динамо»

(«Динамо» — «Амкар» — 3:0, 82-я минута – 3:0)
Как показывает пример Вандерсона, центральный нападающий вполне может обходиться без взрывной скорости, если обладает классной техникой. Нападающий «Динамо» продемонстрировал, как надо наказывать оборону соперника за дыры в центре, а вратаря – за застревание в полупозиции.

2. Далер Кузяев, «Зенит»

(«Зенит» — «Спартак» — 5:1, 63-я минута – 4:0)
Во второй раз за четыре тура Кузяев попадает в наш рейтинг. И во второй раз оказывается в лидирующей тройке. Потрясающий выстрел под перекладину в матче со «Спартаком», который болельщики сине-бело-голубых будут припоминать действующему чемпиону ещё долго.

Бедствие на «Крестовском». Как «Зенит» вынес «Спартак»: видео
Дмитрий Егоров об урагане и разгроме в Петербурге.

1. Кантемир Берхамов, «Арсенал»

(«Арсенал» — «Тосно» — 1:2, 40-я минута – 1:0)
Ну и как это комментировать? Не каждая звезда мирового уровня в этой ситуации положит мяч в ворота. И не факт, что с первого раза. Полузащитнику «Арсенала» Кантемиру Берхамову это удалось.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 0
Теги
Александр Зотов — футболист Алексей Миранчук Вандерсон Далер Кузяев Кантемир Берхамов Лучшие голы тура
Новости. Футбол
7 августа 2017, понедельник
12:02 «Фламенго» спустя год уволил главного тренера
12:00 Газзаев: состояние «Спартака» перед ЛЧ настораживает, Каррера должен понимать
11:47 Ребко выбыл на неделю и не сыграет в кубковом матче «Арарата» с «Сатурном»
11:46 Роналду включён в заявку «Реала» на матч Суперкубка УЕФА с «Манчестер Юнайтед»
11:27 Панов не будет обращаться в полицию после нападения фанатов «Зенита»
11:23 Газзаев: «Зенит» в матче со «Спартаком» показал футбол европейского уровня
11:03 Появился портрет Кержакова, нарисованный грудью
11:01 «Спартак» может приобрести экс-защитника «Зенита» Гарая
10:59 Вместо Турбина матч «Тосно» — ЦСКА обслужит Москалёв
10:47 Куман подтвердил, что «Эвертон» близок к покупке Сигурдссона у «Суонси»
10:42 Матч «Зенит» — «Спартак» самый посещаемый в РФПЛ с лета 2013 года
10:41 «ПСЖ» хочет увеличить зарплату Верратти в два раза
10:35 КДК рассмотрит сжигание атрибутики фанатами «Зенита» и «Спартака»
10:19 Кержаков – фанатам «Спартака»: кому-то теперь и на стул нормально не присесть
10:12 КДК рассмотрит, как игроки «Амкара» выходили из автобуса перед игрой с «Динамо»
10:10 Жонатас, Кокорин и Миранчук претендуют на звание MVP 4-го тура РФПЛ
09:43 Президент «ПСЖ»: «Барселона» помогла купить Неймара, несмотря на запрет Ла Лиги
09:40 Лепёхин: Манчини даёт результат, какие к нему претензии? Вот это топ-тренер!
09:26 Кьеллини — о «Милане»: с девятью новыми игроками скудетто не выигрывают
09:25 Сабитов: для Манчини подвижный Кокорин предпочтительнее ледокола, как Дзюба
09:15 Веденеев: «Спартак» разгромлен закономерно, а матч проиграл не Промес, а Каррера
09:00 Судья матча «Динамо» — «Амкар» Турбин получил неудовлетворительную оценку
08:56 Агент: Милевский — спортивное достояние Украины и Беларуси
08:20 Венгер: у «Арсенала» слишком много игроков
08:05 «ПСЖ» отклонил первое предложение «Арсенала» по Лукасу Моуре
07:05 «Барселона» предложила «Боруссии» Д за Дембеле € 70 млн
06:37 Радимов: то, как Ребров забросил себе мяч, понравилось бы Кириленко или Мозгову
05:44 Вигман: финал ЧЕ-2017 Нидерланды-Дания — отличная реклама женскому футболу
05:38 Лэмпард: «Челси» нужен центральный полузащитник и игрок на фланг
05:05 «Зенит» представил памятный ролик, посвящённый карьере Кержакова
04:41 «Спартак» — болельщикам: спасибо, что вы рядом даже в такие сложные моменты
04:36 Кокорин — после победы над «Спартаком»: я никогда не устану повторять
04:35 Хет-трик Вильи принёс победу «Нью-Йорк Сити» над «Нью-Йорк Ред Буллз»
04:22 Во Франции ограблен дом Пайета, игрок лишился двух коробок с драгоценностями
04:22 Павлюченко: 1:5 от «Зенита» — это несчастный случай. Ничего страшного
04:11 Фурсенко: Манчини тактически полностью переиграл Карреру
04:00 Шалимов: «Краснодар» относится к судьям уважительно
03:52 Лаборде не поможет «Краснодару» в матчах с «Ахматом» и «Амкаром»
03:50 «Барселона» не намерена платить «Сантосу» проценты от трансфера Неймара в «ПСЖ»
02:56 Санетти: всё еще больно от того, что я не сумел вытащить Адриано из депрессии
02:31 Бразилец Исмаэл оценил вероятность перехода в «Ахмат» в 99%
02:23 Романцев: я назвал бы поражение «Спартака» скорее уроком, чем трагедией
02:07 Селюк — после победы «Зенита»: важно, чтобы «Бней Иегуда» не попал в РФПЛ
01:47 Кришито: в матче со «Спартаком» мы видели настоящий «Зенит»
01:38 После матча в Санкт-Петербурге Панов был избит фанатами «Зенита»
Все новости RSS
Партнерский контент