«Расстрел» «Спартака» и ещё несколько шикарных голов тура

Много топовых матчей – много красивых голов. Всё логично. В этом туре действительно было из чего выбрать. Однако главная «конфетка» к нам прилетела из встречи, в которой лидерами чемпионата и не пахло.

(«Локомотив» — «СКА-Хабаровск» — 1:0, 75-я минута – 1:0)

Не только красивый, но и важный мяч, который позволил «Локомотиву» набрать нужные три очка. Александр Криворучко, конечно, ошибся, начав заранее двигаться в правый угол, однако и удар Алексея Миранчука в самую девятку не отметить невозможно.

4. Александр Зотов, «Динамо»

(«Динамо» — «Амкар» — 3:0, 64-я минута – 2:0)

«Динамо» не испытало особых проблем в игре с «Амкаром», взяв своё во втором тайме матча. Уверенная победа и несколько шикарных мячей – что ещё надо, чтобы фанаты «Динамо» остались довольны?

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(«Динамо» — «Амкар» — 3:0, 82-я минута – 3:0)

Как показывает пример Вандерсона, центральный нападающий вполне может обходиться без взрывной скорости, если обладает классной техникой. Нападающий «Динамо» продемонстрировал, как надо наказывать оборону соперника за дыры в центре, а вратаря – за застревание в полупозиции.

2. Далер Кузяев, «Зенит»

(«Зенит» — «Спартак» — 5:1, 63-я минута – 4:0)

Во второй раз за четыре тура Кузяев попадает в наш рейтинг. И во второй раз оказывается в лидирующей тройке. Потрясающий выстрел под перекладину в матче со «Спартаком», который болельщики сине-бело-голубых будут припоминать действующему чемпиону ещё долго.

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(«Арсенал» — «Тосно» — 1:2, 40-я минута – 1:0)

Ну и как это комментировать? Не каждая звезда мирового уровня в этой ситуации положит мяч в ворота. И не факт, что с первого раза. Полузащитнику «Арсенала» Кантемиру Берхамову это удалось.