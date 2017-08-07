10 вещей, которые нужно знать о четвёртом туре РФПЛ

На этот раз, если вы были в космосе в последние два дня и пропустили тур, ограничиться одним коротким текстом не получится: игру «Зенит» — «Спартак» смотреть нужно обязательно. Остальная необходимая информация – ниже.

1. Аутсайдеры: повторение антирекорда

Сразу две команды после четырёх туров не набрали ни одного очка. Насколько это ужасно? Ну, за последние 15 лет такое случалось всего однажды. Но это ещё не всё. Сразу две команды после пяти туров не забили ни одного гола. За последние 15 лет такого не было ни разу.

«Амкар» и «СКА-Хабаровск» в шаге от того, чтобы задать вечный стандарт для аутсайдеров – если проиграют и в пятом туре. Но даже если обе команды выиграют, общее впечатление от подвала турнирной таблицы пока такое: давно круг кандидатов на вылет не был так очевиден. И так слаб. Хорошо бы это впечатление оказалось ошибочным.

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2. «Локомотив»: есть рекорд. И конфликт?

Фантастический старт клуба происходит на фоне постоянных слухов о конфликте между президентом и тренером. На фан-сайте «Локомотива» это одна из главных тем, а Илья Геркус объясняет болельщикам, что его слова и оценки были неверно переданы. О чём можно говорить точно: выжать из этого состава больше просто невозможно. По соотношению нанесённых/пропущенных ударов «Локомотив» в середине таблицы. Победу над «Хабаровском» (0 очков, 0 голов) пришлось вымучивать. Всего пять ударов в створ ворот Криворучко – меньше не набрала ни одна команда, которая играла против него. Сила «Локо» в «инстинкте убийцы», отличной физподготовке и организации игры. Ну и в простом календаре на старте. Трудновато удержаться от предположения, что рекорд в начале сезона случился не благодаря (сильному составу например), а вопреки. В любом случае форвард необходим.

3. ЦСКА: проблемы не с атакой, а с обороной

Это довольно неожиданно для команды с явно недоукомплектованной группой атаки, которая выглядит так: Витиньо, Жамалетдинов, Чалов, Оланаре. Но по забитым мячам ЦСКА занимает второе место, сразу за «Зенитом». А если бы форварды использовали хотя бы половину больших шансов, было бы ещё лучше. Нехватка класса сказывается на реализации моментов (вспомните предыдущий матч против СКА), но по сравнению с проблемами в обороне – это мелочь.

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«Армейцы» пропускают столько же, сколько «Амкар» и «Хабаровск». Пропускают после индивидуальных ошибок: к Виктору Васину присоединился Илья Помазун. А ошибки опытных защитников (они тоже были) только способствовали тому, чтобы вратарь-дебютант занервничал ещё сильнее. Индивидуальные ошибки в защите обошлись команде в два поражения в четырёх матчах. Недопустимо для претендента на титул.

4. «Рубин»: тянуть время неприятно. Но надо

«Согласен с вами, неприятно смотреть, как игроки тянут время», — ответил Курбан Бердыев на вопрос корреспондента после победы над ЦСКА. Хм, неужели его футболисты не выполнили установку? Ведь они с 30-й минуты играли наперекор мнению тренера: тянули время так, что трибуны просто бесновались. Задержки были настолько явными, что ЦСКА даже разок пренебрёг правилами фэйр-плей: не вернул мяч гостям, когда Рыжиков выбил в аут. Если же говорить о «Рубине» серьёзно, то надо перефразировать другую фразу Бердыева. Вот эту: «У нас ещё много проблем, но есть главное – победа». Да, много проблем, но есть главное – Бердыев.

5. «Спартак» попал под град

В прямом и переносном смысле. Правда, если вы вдруг не видели матч – пересмотрите обязательно, так как счёт не до конца отражает происходившее на поле. Почему? «Зенит» и правда был очень хорош, создавал давление и выбрал наглую тактику вертикальных передач, которая обнажила слабости «Спартака». Всё так. Но.

Грубые индивидуальные ошибки гостей – первый неожиданный фактор, который можно считать исключением из правил. Второй неожиданный фактор – корреляция моментов и голов. Суть в том, что «Спартак» в прошлом сезоне приучил к тому, что можно забивать и без моментов. Пресловутый «инстинкт убийцы» у команды развит до совершенства. Прошлогодний «Спартак» с такой же невнятной игрой в атаке мог рассчитывать хотя бы на гол Глушакова с дальней дистанции и неочевидный гол с отскока после стандарта. Но Глушаков промазал, отскоки были проиграны, а Фернандо обрезал команду пасом пяткой в центре поля. Это новая реальность для Массимо Карреры? Хм, пока больше похоже на разовый сбой системы.

Градом по чемпиону. «Зенит» громит «Спартак» 5:1 на «Крестовском» В первом «дерби двух столиц» на «Крестовском» и первой дуэли Манчини – Каррера «Зенит» громит и разоружает чемпиона.

6. План-перехват Боккетти

Нет, это не похвала центральному защитнику команды, которая проиграла со счётом 1:5. Просто факт, который нельзя не отметить. «Зенит» постоянно использовал длинные вертикальные пасы или забросы, пытаясь отрезать защитников. Никакой отбор гостей в центре поля и повышенное внимание к Леандро Паредесу позволяли Доменико Кришито и Олегу Шатову делать это с максимальным комфортом. А защитникам «Спартака» приходилось отдуваться. Сальваторе Боккети делал это лучше всех: у него восемь перехватов и шесть отборов.

Это ненормально высокий показатель, который как раз и говорит о том, что защита «Спартака» работала под ненормальным давлением. Ещё раз привет Фернандо и Глушакову. Если Кокорин и Дриусси постоянно получают мяч на скорости лицом к воротам, даже герой труда Боккетти не спасёт. А пока имеем 14 отборов и перехватов в одном матче – лучший показатель в РФПЛ с начала чемпионата и не исключено, что до конца турнира тоже.

7. Кокорин в порядке

Ладно, по итогам матча большими буквами можно было бы написать и фамилию Дриусси. И фамилию Кришито. Но от капитана и от дорогого новичка мы ждём чего-то подобного. А от Кокорина…

Знаете, что больше всего впечатляет лично меня в его игре? Невозмутимость Роберто Манчини. «Не понимаю, почему мне задают вопросы про Кокорина. Он делает то, что должен – играет и забивает голы. Ему есть к чему стремиться». Вот он, эффективный подход. Кокорин тоже ведёт себя так, как будто не было нескольких последних лет.

8. Луис Адриано, Игорь Смольников и Денис Терентьев – не в порядке

В концовке матча могло сложиться впечатление, что Луис Адриано поставил деньги на своё удаление. Он показал болельщикам «Зенита» непристойный жест и буквально докапывался до соперников: в концовке грубо сфолил дважды за пару минут и отмахнулся от Дениса Терентьева. Тот поддался – полез в драку. А опытный (казалось бы!) Игорь Смольников поддержал и зачем-то прибежал, чтобы добавить Адриано кулаками. Что это было? Самый адекватный в этой ситуации – Массимо Каррера. «Стычка с Луисом Адриано? Мне абсолютно не понравилось то, что произошло. Можно проигрывать, но нельзя терять голову».

Каррера: можно проигрывать матчи, но нельзя терять голову Каррера сохранял спокойствие и даже улыбался, Манчини жаловался на крышу «Крестовского» — что говорили тренеры на пресс-конференции.

9. «Краснодар» бодался с дубом

Неумение играть против соперников, которые глубоко садятся в оборону… Какая-то неуклюжая фраза, как бы сказать покороче? Не может. «Краснодар» не может. Это проблема, потому что «Урал» не сделал ничего сверхъестественного. Да, гости организованно защищались, но они буквально повисли на собственных воротах. 40% игрового времени прошли на трети поля «Урала». Современная компактная защита должна располагаться на 15 метров выше, чтобы быть эффективной. Но против «Краснодара» и так сойдёт, и это печально. 1:1 – не тот счёт, на который рассчитывали хозяева, но по такому матчу и это много. Во-первых, первый тайм мог закончиться со счётом 0:2. Во-вторых, посмотрите, с какого пенальти был забит ответный гол на 95-й минуте…

«Урал» жаль. А про «Краснодар» хочется ещё раз добавить, что Смолова, конечно, не хватает, но ещё больше не хватает Лаборде. И уже игроки «быков» начинают говорить, что в команде что-то не так.

10. Кадровый голод

Просто пробегитесь по этому тексту. «Локомотив»: не хватает форварда. ЦСКА: команда недоукомплектована. «Краснодар» похож на собственный дубль. Это ведь команды с амбициями, а есть ещё новички Премьер-Лиги, о составе которых не хочется говорить, чтобы не вгонять их болельщиков в депрессию. Transfermarkt ставит РФПЛ на восьмое место в Европе по рыночной стоимости всех игроков. Ниже Португалии, где только что прошла очередная распродажа лучших игроков, и Турции. Трудно вспомнить, когда такое было в последний раз. По сравнению с прошлым сезоном суммарная стоимость игроков уменьшилась почти на 30%. Смерть от кадрового голода маячит на горизонте.

А теперь сюрприз: это не приговор. Если клубы сумеют перестроиться на португальскую модель с развитием академий (утопия) или хотя бы развитой системой скаутинга на нераскрученных рынках (ближе к реальности), мы неожиданно можем получить нормальную футбольную систему второго европейского эшелона. Нашёл в неведомых краях, вырастил, продал дорого в Европу. Система непафосная, но здоровая.

Что ещё произошло:

Странное решение Турбина

Евгений Турбин при счёте 3:0 в пользу «Динамо» против «Амкара» сначала не зафиксировал фол последней надежды на Фатосе Бечирае, а потом, когда форвард поднялся, обыграл вратаря и мог закатывать мяч в пустые ворота, – свистнул. Чтобы показать Секу Конде всего лишь жёлтую карточку. Это решение не повлияло на результат игры, но объяснить его всё равно не получается.

Первый гол Щенникова в РФПЛ

И второй во взрослой карьере. Слушайте, это такое экстраординарное событие – и гол даже не принёс ничью? Даже обидно.

На стадионе «Зенита» протекла крыша

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