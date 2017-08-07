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Александр Кокорин, «Зенит»
Текст: Олег Лысенко
Фото: РИА Новости

Безукоризненный Кокорин! Форвард «Зенита» – MVP 4-го тура РФПЛ

Сразу четыре победителя «Спартака» вошли в число номинантов на звание MVP 4-го тура РФПЛ. Один из них и первенствовал в конкурсе.
7 августа 2017, понедельник. 16:00 Футбол

В июле 2016-го степень разочарования отечественного болельщика в нападающем Кокорине достигла исторического максимума. После конфуза на Евро-2016 футбольному начальству страны срочно требовался стрелочник (как Аршавин в 2012-м), а лучше парочка, и они не заставили себя долго ждать.

Посиделки Кокорина с Мамаевым в пафосном ночном клубе Монте-Карло вызвали взрыв негодования в массах и привели, казалось, к окончательной и бесповоротной дискредитации одного из самых талантливых игроков своего поколения. Посредственные выступления Александра за футбольный клуб Санкт-Петербурга поначалу раздражали, а потом просто перестали трогать публику. На нападающем Кокорине поставили крест. Не все, но многие.

… Спустя 13 месяцев после «Твиги» Александр Кокорин демонстрирует, возможно, лучший футбол в жизни. Не чудо ли?

Доподлинно неизвестно, что именно заставило нападающего серьёзно пересмотреть свои взгляды на жизнь и игру, главное – он сделал это. Основную заслугу в «возвращении» Кокорина принято приписывать синьору Манчини, и я не стану умничать, оспаривая популярную версию. Смысл? Факты говорят сами за себя. Год назад на аналогичном отрезке сезона в профиле Александра значились одни нули – ни забитых мячей, ни голевых передач. В этом чемпионате он демонстрирует поразительную продуктивность, совершая минимум по одному результативному действию в туре. Выходит, итальянец сделал то, что не удалось опытному румынскому предшественнику. Во-первых, нашёл наилучшее применение кокоринским талантам, во-вторых – правильно настроил, мотивировал. Достучался до сознания. И вот результат – первое место в сезоне сразу по двум рейтингам, «гол+пас» и среднему баллу «Чемпионата». А также совместное лидерство с Промесом в снайперской таблице. И, наконец, первый в сезоне титул самого ценного исполнителя лиги. Абсолютно, на мой взгляд, заслуженный.

«Тренеры испортили Кокорина, но Манчини нашёл ему место»
Валерий Газзаев – о разгроме «Спартака» на Крестовском острове, расцвете Кокорина, новичках «Зенита» и других событиях главного матча лета.

Не знаю, испытывает ли Кокорин по сей день обиду на «Спартак» за несостоявшийся переход в детстве или давно «отпустил» ситуацию, но давешний матч с красно-белыми он явно провёл на эмоциональном подъёме, страстно и, что более важно, максимально полезно для команды. Александру не понадобилось много попыток для открытия счёта: он классно реализовал первый же момент – плод халатности Фернандо и сообразительности Дриусси. Этого местной девятке показалось мало, и после перерыва он присовокупил к голу результативную скидку на Кришито. Манчини, как видно, тонкий знаток человеческих душ. Снятие Кокорина с игры на 87-й минуте едва ли было призвано «убить» несколько десятков секунд времени – цифры на табло «Крестовского» уже не вызывали сомнений в исходе противоборства. То была замена героя вечера «под аплодисменты». Трибуны прозрачный намёк «алленаторе» поняли – и устроили Кокорину такую овацию, какой, допускаю, в его карьере ещё не было.

Журналисты с экспертами тоже по достоинству оценили вклад Кокорина в разгром чемпиона. По итогам нашего голосования Александр набрал 11 очков из 12 возможных. Ещё парочку ему «насыпали» читатели на специальной странице проекта и тройку – в официальном паблике портала в социальной сети «ВКонтакте». Второе место по итогам тура досталось мощному нападающему «Рубина» Жонатасу, дуплетом пальнувшему по вице-чемпиону на «ВЭБ Арене». Третье жюри отдало ещё одному участнику воскресного представления в культурной столице Далеру Кузяеву. Для новобранца «Зенита», которого ещё месяц назад едва ли кто воспринимал как железного представителя питерской основы, это весомый успех. Убедительное подтверждение игрового прогресса.

Сравняться с Кузяевым по очкам Алексею Миранчуку помогла активизация поклонников «Локо» в Сети. По итогам болельщицкого голосования на двух платформах хавбек красно-зелёных добрал сразу полдесятка бонусных баллов и тоже попал в «призёры». Всем четверым наши поздравления.

Промес всемогущий! Лидер «Спартака» – MVP тура и месяца в РФПЛ
Вдохновенная игра Промеса помогла «Спартаку» одержать первую победу в чемпионате и обеспечила Квинси титул самого ценного футболиста июля.

Специалисты

Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР: Кузяев, Жонатас, Кокорин.
Владимир Козлов, бывший нападающий «Динамо»: Паредес, Кокорин, Джикия.
Александр Мостовой, бывший полузащитник «Спартака»: Кокорин, Жонатас, Кузяев.
Алексей Сафонов, футбольный агент: Кокорин, Кузяев, Ал. Миранчук.

РФПЛ

Кузяев, Жонатас, Кокорин.

Журналисты

Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Кузяев, Жонатас, Кокорин.
Константин Генич, «Матч ТВ»: Кузяев, Жонатас, Кокорин.
Филипп Ковалёв, отдел «Спорт», газета «Метро»: Кокорин, Жонатас, Алексей Миранчук.
Алексей Лебедев, «Московский комсомолец»: Кришито, Аликин, Жонатас.
Олег Лысенко, «Чемпионат»: Кокорин, Кришито, Жонатас.
Дмитрий Окунев, «Газета.Ru»: Кришито, Кокорин, Жонатас.
Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Кузяев, Жонатас, Кокорин.

Читатели

Ал. Миранчук – 3 дополнительных балла.
Кокорин – 2.
Жонатас – 1.

«ВКонтакте»

Кокорин – 3.
Ал. Миранчук – 2.
Джикия – 1.

Итоги 4-го тура РФПЛ:

Александр Кокорин («Зенит») – 16;
Жонатас («Рубин») – 11;
Далер Кузяев («Зенит») – 7;
Алексей Миранчук («Локомотив») – 7;
Доменико Кришито («Зенит») – 3;
Георгий Джикия («Спартак») – 2;
Павел Аликин («Уфа») – 1;
Паредес («Зенит») – 1.

Лидеры общего зачёта

Игрок1-й тур2-й тур3-й тур4-й турСумма
Александр Кокорин («Зенит»)1071624
Квинси Промес («Спартак»)9014023
Себастьян Дриусси («Зенит»)0180018
Александр Головин (ЦСКА)1005015
Ари («Локомотив»)0120012
Жонатас («Рубин»)0001111
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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