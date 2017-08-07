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Тактический разбор матча «Зенит» – «Спартак» (5:1) от Андрея Талалаева
Текст: Олег Лысенко
Фото: РИА Новости

«Каррера не наступит на те же грабли». Разбор матча «Зенит» — «Спартак»

Первое противоборство Манчини и Карреры в чемпионате России – в рецензии знатока итальянского футбола Андрея Талалаева.
7 августа 2017, понедельник. 18:02 Футбол
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Среди массы футбольных аналитиков главного тренера «Тамбова» выгодно отличают глубокое знание предмета и предельная конкретика. Ему совершенно неинтересно сыпать банальностями обо всём и ни о чём – свои доводы Талалаев подкрепляет убедительными аргументами. А уж для разбора первой интеллектуальной дуэли Манчини и Карреры в РФПЛ лучшего эксперта нам было просто не сыскать. Андрей Викторович – в теме: и сам поиграл в «кальчо», и в штабе Невио Скалы в «Спартаке» потрудился, и по сей день держит руку на пульсе событий в Серии A. Ему, как говорится, и маркер в руки.

Расстановки

— В Петербурге встретились два итальянских тренера, и начало матча показало, что никто из них не хотел совершать ошибку. Оба насытили центр поля. Появление Попова в основе «Спартака» я расцениваю как попытку нейтрализации глубинных передач от полузащитников «Зенита». Меня немножко удивили хозяева. Выпуская одновременно Шатова, Дриусси, Кокорина, Паредеса, да ещё и новичка Мамману, Манчини шёл на определённый риск. Но тем самым он лишний раз показал, что не боится играть в футбол и что с топовыми игроками Роберто является топ-тренером.

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Стиль

— Я бы не назвал ни «Зенит», ни «Спартак» чистыми «итальянцами» — благодаря наличию качественных аргентинских футболистов у первых и российских – у обеих команд. У Руперто Сагасти (советский футболист баскского происхождения. – Прим. «Чемпионата») в Высшей школе тренеров было такое слово: «Поливалентный». То есть впитывающий в себя всё лучшее, что есть. В этом смысле мне очень понравился футбол «Зенита». Он был даже не европейский, а мировой. Когда нужно было, мяч ставился на контроль, когда нужно – проводились молниеносные атаки. Качество отбора в центре поля – это вообще нечто. Раньше «Зенит» не выделялся этим. Хави Гарсия больше за счёт грубости в опорной зоне работал, а сейчас наблюдаются грамотные групповые взаимодействия, понимание и чтение игры.

Ротация

— Мне кажется, в Лиге Европы имела место не широкая ротация, а такой посыл: мы – топ-клуб и можем спокойно сыграть матч другим составом. Манчини и в прежних командах с длинной «скамейкой» практиковал такое.

Сценарий

— Первые 30 минут обе команды знали, что делать на поле. Если исключить индивидуальные ошибки, которые совершили игроки «Спартака» в концовке тайма, оборона гостей была организована очень неплохо. Москвичи достойно защищались и с точки зрения командных взаимодействий смотрелись хорошо. Примерно на 22-й минуте был эпизод, когда «Спартак» совершил 17 передач подряд, переводя мяч направо, налево. В контроле приняли участие все игроки – только расторопность Смольникова позволила «Зениту» отвести угрозу. Было понятно желание спартаковцев успокоить игру, потому что индивидуальное мастерство и инициатива были за соперником.

Игра показала, что у Манчини уже сложилось чёткое понимание, как использовать сильные стороны своих футболистов. Новая черта «Зенита», в отличие от прошлого года, — ему не нужен тотальный контроль мяча на чужой половине. Скорость перехода из обороны в атаку – вот главный козырь. Плюс индивидуальное мастерство исполнителей. Точность и быстрота передач, которые показывают аргентинцы или тот же Ерохин, и качество открываний у Кокорина и Дриусси – на высочайшем уровне. Приятно удивил Кузяев, который по необходимости исполнял то крайнего полузащитника, то инсайда.

Не думаю, что Каррера где-то просчитался. У него просто не было вариантов. Игра лишний раз засвидетельствовала важность Зобнина для «Спартака». Те огрехи, которые допускали Глушаков с Фернандо в середине, в прошлом сезоне нивелировались какими-то оперативными перестроениями. Где-то «Спартак» переходил на схему с тремя защитниками, где-то Зобнин смещался с фланга и заполнял зону. В прошлом матче с «Краснодаром» мы видели нечто подобное, когда «Спартак» не справлялся с фильтрацией передач по центру. Каррера тогда сдвинул в центр Самедова и оттянул ниже Промеса с Адриано. В Петербурге происходило то же самое: после перехватов и отборов «Зенит» молниеносно доставлял мяч к штрафной. У «Спартака» практически не было опорной зоны – вот это, мне кажется, была его главная беда в прошедшем матче. «Зенит» слишком быстро доходил до ударных позиций.

«Подарки» «Спартака»

— Ошибки Адриано или Фернандо в середине поля – это прежде всего результат качественной игры хозяев в коллективном прессинге, эффективном давлении на мяч. Этот компонент у «Зенита» сильно улучшился с приходом Манчини. А «Спартак» не та команда, которая станет просто выбивать мяч. Те же Фернандо или Попов, как уважающие себя футболисты, пытались противопоставить инициативе «Зенита» контроль мяча. Само по себе желание – правильное, полезное. Но желания с возможностями не совпали. Ругать Фернандо за пас пяткой в центре поля я как тренер не смог бы, честное слово. Другой вопрос, что после потери в центральном круге команда должна уметь закрыть атаку. А необходимого для этого баланса «Спартаку» сейчас не хватает. С чем это связано – Каррере разбираться. Может быть, более оборонительного опорника следовало поставить – Тимофеева или ещё кого.

Глушаков

— Сейчас принято вешать собак на Глушакова. Денис, может быть, и не в оптимальной форме находится, но валить всё на него неправильно. Здесь в большей степени вопрос взаимодействия и наличия в составе качественно отбирающего футболиста.

Кокорин

— «Зенит» реализовал все удары в створ, и это повод ещё раз сказать об индивидуальном мастерстве. В моём представлении Кокорин был и остаётся одним из лучших наших нападающих — в этом легко удостовериться, подняв мои прежние интервью. Для меня было очевидно, что, как только появится правильно использующий его тренер, Александр должен выстрелить. Что сейчас и происходит. Перейди Кокорин несколько лет назад в ЦСКА – давно стал бы лучшим бомбардиром. Обратите внимание, в каждом из эпизодов Джикии приходилось прилагать всё больше и больше усилий, чтобы обезвредить Кокорина. Четвёртый по счёту подкат обернулся для защитника предупреждением. Мячи сегодня доставляются Кокорину практически из любой точки, а с приходом Мамманы он и из левого полуфланга будет их получать. Кришито ему всегда пасовал и пасует. А если ещё и центральный защитник подключится – вообще раздолье для нападающего будет!

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Маммана

— Очень квалифицированный футболист. Когда защитник сочетает в себе умение отбирать мяч с умением начинать атаку, причём любой ногой, – это большое подспорье для команды. Маммана – игрок современно формации, не только отбирающий и бьющий вперёд. Они с Ивановичем уже составляют основную пару стопперов, а дальше будут сыгрываться. Если один хорош в ведении единоборств, то второй – в чтении ситуации и подстраховке. Мне кажется, они дополнят друг друга, но от громких прогнозов пока воздержусь. Надо смотреть.

Пашалич

— Пашалича знаю по Италии, по «Милану». Мне кажется, в сложившейся ситуации его выход был не оптимальным вариантом для «Спартака». Козыри Пашалича – мобильность, обостряющие передачи, проникновение в свободные зоны в атаке. В отборе он не так силён. Это исполнитель иного профиля, чем Зобнин.

Нюансы

— Переход «Зенита» на игру в три защитника в концовке лишний раз показывает, что команда уже знакома с новой моделью. Говорят, перед «Спартаком» они несколько дней «катали» её на тренировках. Не думаю, что Манчини передал на поле записку с распоряжением по-другому действовать – это был именно переход на схему. Допускаю, что вскоре мы увидим «Зенит» в таком сочетании.

Второй момент – взаимозаменяемость в наступлении. Сейчас у игроков «Зенита» нет такой привязки к позиции, какая была прежде. Мы видим «организованный хаос» в атаке, в большей степени свойственный даже не европейским, а латиноамериканским командам. Впереди любой может занять позицию любого.

Дзюба

— Я бы не стал сейчас делать глубокие выводы относительно перспектив Артёма в Петербурге. Сперва надо посмотреть, как «Зенит» будет справляться с такими командами, как «Уфа», «Рубин», «Ростов», играющими в три центральных. Как минимум должен быть «вариант Б» с большим нападающим. Вот если и против таких, вязких, соперников Дзюба не получит игровой практики, ему впору будет задуматься о будущем и искать команду. Чемпионат мира ведь уже совсем скоро.

ЦСКА – «Спартак»

— На мой взгляд, потеря Адриано для «Спартака» совершенно не критична – в дерби другой футбол будет. Каррера найдёт варианты – есть Зе Луиш. Жду от «Спартака» более осторожной игры – второй раз на те же грабли итальянец не наступит.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ФК Зенит ФК Спартак Массимо Каррера Роберто Манчини
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