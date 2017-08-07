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Кто такой Луан – футболист, который может перейти в «Спартак и «Зенит»
Текст: Кирилл Хаит
Фото: instagram.com/luanguillherme

«Ты можешь покинуть фавелу, но фавела не покинет тебя». Всё о Луане

Фото с автоматом, проблемы с полицией и талант. Кем интересуются «Спартак» и «Зенит»?
7 августа 2017, понедельник. 19:00 Футбол
«Гремио» готов продать нападающего Луана «Спартаку» за € 20 млн

24 года – солидный возраст для бразильского футболиста, который ещё не играл в Европе. Но есть исключения. Для многих бразильцев футбольная карьера начинается лет в 17, но Луан до 18 лет был игроком в футзал. Был куплен в молодёжную команду «Гремио» в 19 лет – а в большом футболе оказался всего за год до того. Несколько месяцев ушло на адаптацию: Луан оказался физически не готов к нагрузкам футбольного матча. Но, наконец заиграв в молодёжной команде, Луан задержался в ней ненадолго. Через пару месяцев его взяли в основу. Фактически его карьера в футболе началась меньше четырёх лет назад.

Как играет

Футзальное прошлое – не пустой звук. У Луана быстрый дриблинг с характерными мелкими движениями и отличная стартовая скорость. За несколько лет в большом футболе он поиграл на левом фланге атаки, на правом фланге, центральным нападающим и оттянутым нападающим, причём его результативность не зависела от смены позиций. Отличительная особенность – «грязный» дриблинг, при котором Луан не стесняется активно помогать себе локтями. Он не финтёр-выдумщик, как Неймар, его финтам далеко до элегантности Зидана. Бразилец прямолинеен, но зато эффективен.

Для игрока своего амплуа он очень активно помогает в защите: совершает по полтора отбора и фола в среднем за матч. В отборе может не только жёстко поставить корпус, но и влететь двумя ногами в голень. Возможно, это реакция на то, что на нём фолят чаще всех в «Гремио»? Фолы – следствие не только отличной техники и финтов, но и хрупкости. Нехватка атлетизма мешает ему всю карьеру.

В своей команде Луан исполняет стандарты – когда есть смысл пробить по воротам. Навесы и кроссы в штрафную – не его, бразилец предпочтёт сам протащить мяч в штрафную или обыграться с партнёром и получить пас на ход в зону.

Тренер «Гремио» Рожер Мачадо отмечает универсальность Луана. «Вы хоть раз слышали, чтобы он пожаловался, что постоянно играет на разных позициях? Я тоже не слышал. Его вклад в командную работу огромен». Луис Фелипе Сколари подчёркивал другие его качества: «Луан – игрок, который меняет игру». Вот это, пожалуй, ещё более серьёзный комплимент.

Анкета

Луан Виейра

Родился в городе Риу-Прету, Бразилия.

Позиция – любая в группе атаки.

Перешёл в футбол из футзала в 18 лет.

Набивает татуировки в память о важных событиях жизни.

Почему до сих пор не в Европе?

Поздний старт и время на адаптацию к игре на стандартном поле – одна из причин. Фактически первый полноценный сезон (больше 30 матчей) был всего два года назад: это был сезон-2014/15. Он оказался удачным: 17 голов и передач в 33 матчах, в которых он наиграл 2700 минут и был вызван в олимпийскую сборную. В следующем сезоне случился откат в результативности: 9 голов и передач в 27 матчах. Зато по ходу Олимпиады Луан превратился из запасного в игрока основы.

К нему был интерес европейских клубов. «Интер» не договорился с «Гремио» по цене, когда предложил чуть больше 20 млн евро. Это было как раз в тот момент, когда Луан проводил первый удачный сезон. Летом 2016 года «Гремио» получил предложение от «Барселоны». Об этом сообщили бразильские и испанские СМИ. Но стороны не договорились: в клубе считали Луана будущей звездой и требовали около 30 млн евро. Столько же стоили, например, Габриэл Барбоза и Габриэл Жезус, которые лучше известны на европейском рынке. Они и были приобретены европейскими клубами летом 2016 года.

Сейчас «Гремио» немного сговорчивее. У Луана остался год по контракту, продлевать его он не собирается. Пора продавать. Он наверняка окажется в Европе до конца лета. Среди претендентов, помимо команд из России, называют «Ливерпуль» — об этом пишут английские СМИ. Почему англичане не проявляют настойчивости? Это отдельная тема и ещё одна причина, по которой Луан до сих пор играет в Бразилии, несмотря на явный талант.

Трудный характер

В конце мая Луан попал в историю. Полицейский патруль в районе Рио Бранко (Порту-Алегре) засёк автомобиль, который на высокой скорости проехал на красный свет – пустился в погоню. Когда Луан доехал до заправки, за ним следовало уже несколько патрулей. Как сообщает Globoesporte, на выезде с заправки его BMW заблокировали сразу семь полицейских машин. Оказалось, что у игрока не было прав, а регистрация его автомобиля просрочена. Но это не первая история с его участием.

Чуть больше года назад случился конфликт с собственными болельщиками. Клуб и агент не могли договориться о продлении контракта, а фанаты освистали форварда и скандировали «наёмник», а однажды забросали его машину попкорном. Нетрудно догадаться, что это не способствовало сближению позиций. Все пошли на принцип. Потом конфликт замяли, но контракт так и не был продлён.

В наше время образ плохого парня не говорит вообще ни о чём. Татуировки и борода давно перестали быть атрибутами тафгаев – об этом знает даже Лео Месси. Но если образ ничего не значит, как насчёт селфи с автоматом? Футболист запостил его в соцсетях, потом удалил, но фото стало мемом.

Фото с автоматом? Мы уже видели такое у другого талантливого бразильского футболиста – Адриано. Как и он, Луан вырос в фавелах, в неблагополучной семье. В пять лет он потерял отца и рос на улице. Играть в футбол босиком, потому что нет денег на обувь – такие истории в современном футболе уже редкость, но у Луана было именно так. В 14 лет он сделал первую татуировку, а потом начал использовать тату в качестве своеобразного дневника: все значимые события находят своё место. Судя по одной из татуировок – фразе «Ты можешь покинуть фавелу, но фавела не покинет тебя никогда», влияние среды достаточно велико. Помешает ли это очевидно талантливому футболисту заиграть в Европе – вы узнаем уже осенью. Завершение контракта приближается, цена падает, риск подписания уменьшается.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Гремио ФК Зенит ФК Спартак
Новости. Футбол
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