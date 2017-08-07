Слёзы Кержакова и радость «Зенита» — в мгновениях 4-го тура РФПЛ

Серия тура
Впервые в своей истории «Локомотив» стартовал в сезоне с четырёх побед. В прошедшем туре гол Алексея Миранчука принёс «железнодорожникам» победу над «СКА-Хабаровск».
Подарок тура
Игроки «Локомотива» подарили велосипеды юным болельщикам
Спасение тура
«Уфа» проигрывала по ходу встречи «Ахмату», но забила три гола за шесть минут и одержала победу.
Возвращение тура
«Динамо» разгромило «Амкар» со счётом 3:0 и впервые после возвращения в Премьер-Лигу набрало три очка.
Победа тура
«Тосно» одержал первую в истории победу в РФПЛ, обыграв тульский «Арсенал» со счётом 2:1.
Потеря тура
Игорь Акинфеев из-за повреждения не смог сыграть с «Рубином». Вместо него в стартовом составе вышел Илья Помазун, и этот матч стал дебютным для 20-летнего вратаря. В итоге «Рубин» одержал победу над ЦСКА со счётом 2:1, и в обоих случаях с пропущенным мячом молодой голкипер мог бы сыграть надёжнее.
Илья Помазун
Юбилей тура
Полузащитнику ЦСКА Алану Дзагоеву вручили памятную футболку за 300 сыгранных матчей за «армейцев».
Алан Дзагоев
Проводы тура
Болельщики “Зенита” тепло проводили Александра Кержакова, который принял решение завершить карьеру футболиста, и подготовили в его честь масштабный баннер.
Разгром тура
В центральном матче четвёртого тура РФПЛ “Зенит” разгромил “Спартак” со счётом 5:1. Впервые за 25 лет действующий чемпион России пропустил полдесятка голов за матч.
Ураган тура
Перед началом матча «Зенит» — «Спартак» в Санкт-Петербурге начался дождь с градом, при этом игру было решено провести при открытой крыше стадиона.
Автогол тура
Голкипер «Спартака» Артём Ребров подарил пятый гол «Зениту», переправив мяч в собственные ворота.
Посещаемость тура
«Зенит» установил новый рекорд посещаемости домашних матчей в российской истории.
Пожарник тура
Луис Адриано потушил файер, который бросили на поле фанаты во время матча.
Удаления тура
В матче «Зенит» — «Спартак» на 92-й минуте Михаил Вилков удалил Луиса Адриано и Игоря Смольникова за жёсткую стычку.
Удаление Луиса Адриано
Раздевалка тура
Игроки «Зенита» празднуют разгром над «Спартаком».