Слёзы Кержакова и радость «Зенита» — в мгновениях 4-го тура РФПЛ

Проводы Кержакова, унижение действующего чемпиона, камбэк «Уфы» и первая победа «Тосно» — в мгновениях 4-го тура РФПЛ.

Серия тура

Впервые в своей истории «Локомотив» стартовал в сезоне с четырёх побед. В прошедшем туре гол Алексея Миранчука принёс «железнодорожникам» победу над «СКА-Хабаровск».

Подарок тура

Игроки «Локомотива» подарили велосипеды юным болельщикам

Фото: fclm.ru

Спасение тура

«Уфа» проигрывала по ходу встречи «Ахмату», но забила три гола за шесть минут и одержала победу.

Фото: fcufa.pro

Возвращение тура

«Динамо» разгромило «Амкар» со счётом 3:0 и впервые после возвращения в Премьер-Лигу набрало три очка.

Фото: fcdynamo.ru

Победа тура

«Тосно» одержал первую в истории победу в РФПЛ, обыграв тульский «Арсенал» со счётом 2:1.

Фото: fctosno.ru

Потеря тура

Игорь Акинфеев из-за повреждения не смог сыграть с «Рубином». Вместо него в стартовом составе вышел Илья Помазун, и этот матч стал дебютным для 20-летнего вратаря. В итоге «Рубин» одержал победу над ЦСКА со счётом 2:1, и в обоих случаях с пропущенным мячом молодой голкипер мог бы сыграть надёжнее.

Илья Помазун Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Юбилей тура

Полузащитнику ЦСКА Алану Дзагоеву вручили памятную футболку за 300 сыгранных матчей за «армейцев».

Алан Дзагоев Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Проводы тура

Болельщики “Зенита” тепло проводили Александра Кержакова, который принял решение завершить карьеру футболиста, и подготовили в его честь масштабный баннер.

Фото: РИА Новости

Александр Кержаков Фото: РИА Новости

Разгром тура

В центральном матче четвёртого тура РФПЛ “Зенит” разгромил “Спартак” со счётом 5:1. Впервые за 25 лет действующий чемпион России пропустил полдесятка голов за матч.

Фото: РИА Новости

Ураган тура

Перед началом матча «Зенит» — «Спартак» в Санкт-Петербурге начался дождь с градом, при этом игру было решено провести при открытой крыше стадиона.

Фото: РИА Новости

Автогол тура

Голкипер «Спартака» Артём Ребров подарил пятый гол «Зениту», переправив мяч в собственные ворота.

Артём Ребров Фото: РИА Новости

Посещаемость тура

«Зенит» установил новый рекорд посещаемости домашних матчей в российской истории.

Пожарник тура

Луис Адриано потушил файер, который бросили на поле фанаты во время матча.

Фото: РИА Новости

Удаления тура

В матче «Зенит» — «Спартак» на 92-й минуте Михаил Вилков удалил Луиса Адриано и Игоря Смольникова за жёсткую стычку.

Удаление Луиса Адриано Фото: РИА Новости

Раздевалка тура

Игроки «Зенита» празднуют разгром над «Спартаком».