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Владимир Быстров
Текст: «Чемпионат»
Фото: fckrasnodar.ru

Быстров усилит «Тосно». Главное — в обзоре дня

Быстров стал игроком «Тосно», матч в Хабаровске под угрозой срыва, Хави Гарсия может перейти в «Бетис» — главные события минувшего дня.
8 августа 2017, вторник. 00:00 Футбол

Переход Луана в «Спартак» из «Гремио» может быть завершён 9 августа

Нападающий «Гремио» Луан близок к переходу в «Спартак». Форвард принял предложение «Спартака» и может покинуть бразильский клуб уже в среду, 9 августа, утверждает ESPN Brazil.

Ранее агент Луана Жаир Пейшото сообщил, что достигнута устная договорённость о переходе его клиента в «Спартак», и представители «Гремио» ведут с москвичами переговоры по сумме трансфера. Также сообщалось, что возможность трансфера Луана рассматривает и «Зенит».

24-летний Луан в нынешнем сезоне чемпионата Бразилии принял участие в 15 матчах, забил 5 голов и сделал 6 голевых пасов.

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РФПЛ: решение о проведении матча в Хабаровске арбитр примет перед началом игры

Решение о проведении матча 5-го тура РФПЛ между «СКА-Хабаровск» и «Анжи» (8 августа) будет принято арбитром перед началом игры, сообщается на официальном сайте лиги. Ранее стало известно, что стадион имени Владимира Ленина в Хабаровске, на котором пройдёт встреча, затопило из-за сильного ливня.

«Российская футбольная Премьер-Лига информирует, что 7 августа, спустя час после завершения матча молодёжных команд «СКА-Хабаровск» — «Анжи», на город Хабаровск обрушился ливень со шквальным ветром, который продолжался около двух часов.

В настоящее время погода в городе нормализовалась. Дренажная система на стадионе имени Ленина справилась с последствиями дождя. Обстановка контролируется официальными лицами матча в режиме онлайн. На 8 августа по прогнозу Гидрометцентра России ожидается благоприятная погода.

Решение о проведении матча 5-го тура РФПЛ между командами «СКА-Хабаровск» — «Анжи» будет принято арбитром непосредственно перед началом игры. В настоящее время опасений по поводу проведения матча нет», — говорится в заявлении РФПЛ.

Начало матча «СКА-Хабаровск» — «Анжи» запланировано на 11:00 по московскому времени. Игру обслужит бригада Алексея Матюнина.

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«Бетис» близок к покупке у «Зенита» Хави Гарсии за € 1,5 млн

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия близок к переходу из петербургской команды в «Бетис». Сумма трансфера составит около € 1,5 млн, утверждает Diario de Sevilla. 30-летний футболист подпишет с испанским клубом контракт на четыре года.

Ранее сообщалось, что испанец не входит в планы нового главного тренера сине-бело-голубых Роберто Манчини. На хавбека также претендовала «Малага». По неофициальным данным, зарплата Гарсии в испанском клубе составит € 4 млн за сезон.

В четырёх турах сезона РФПЛ Гарсия провёл на поле 90 минут, целиком отыграв матч с «Тосно».

В. Быстров стал игроком «Тосно»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров, последним клубом которого был «Краснодар», стал игроком «Тосно». Об этом сообщает пресс-служба клуба. 33-летний футболист проведёт в «Тосно» сезон-2017/18. В новой команде Владимир Быстров будет выступать под номером 34.

Свою игровую карьеру уроженец Ленинградской области начал в санкт-петербургском «Зените», после чего выступал за московский «Спартак», махачкалинский «Анжи». Последним клубом Быстрова был «Краснодар».

С начала сезона на допинг в РФПЛ проверили уже 6 клубов, «Локомотив» — дважды

По информации «Чемпионата», в четвёртом туре Российской футбольной Премьер-Лиги был проведён допинг-контроль в двух матчах: «Локомотив» — «СКА-Хабаровск» и ЦСКА — «Рубин». По регламенту на допинг-контроль были вызваны по два футболиста из обеих команд.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что в прошлом туре допинг-пробы сдали игроки матча «Ахмат» — «Динамо». Таким образом, с начала сезона проверке подверглись уже шесть команд РФПЛ. При этом «Локомотив» проверили ещё и во внесоревновательное время — за три дня до матча со «СКА-Хабаровск».

Напомним, что в прошлом сезоне в РФПЛ и ФНЛ не было взято ни одной допинг-пробы.

«Лацио» проявляет интерес к вратарю «Зенита» Лодыгину

Голкипер «Зенита» Юрий Лодыгин попал в сферу интересов «Лацио». Об этом сообщает Tuttosport. Руководство римского клуба ищет вратаря, который составит достойную конкуренцию основному стражу ворот Томасу Стракоше. По данным источника, Лодыгин является основным кандидатом.

Юрий Лодыгин, который выступает за «Зенит» с 2013 года, в текущем сезоне принял участие лишь в одном матче. 27-летний вратарь появился на поле в ответной игре третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Бней Иегуда» (0:1). В четырёх встречах российской Премьер-Лиги Лодыгин оставался в запасе.

Контракт Юрия Лодыгина с «Зенитом» действует до лета 2019 года.

«Спартак» может приобрести экс-защитника «Зенита» Гарая

«Спартак» вступил в переговоры по поводу приобретения защитника «Валенсии» Эсекьеля Гарая, который ранее выступал за «Зенит». Как сообщает Superdeporte, аргентинский футболист имеет много предложений, в том числе от «Ювентуса» и «Интера», но сам не против вернуться в Россию.

При этом Гарай рассматривает вариант не с «Зенитом», а со «Спартаком», который хочет усилить линию обороны. Как отмечает издание, «Валенсия» хочет заработать на продаже Гарая € 25 млн, и вариант со «Спартаком» выглядит вполне реальным.

В прошлом сезоне 30-летний игрок провёл в Примере 27 матчей и забил 4 мяча.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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СКА-Хабаровск Владимир Быстров Эсекьель Гарай Юрий Лодыгин Обзор главных событий дня
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