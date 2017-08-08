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Прогнозы на 5-й тур РФПЛ
Текст: «Чемпионат»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«ЦСКА должен побеждать даже без вратаря». Прогнозы на 5-й тур РФПЛ

Прогнозы на матчи 5-го тура Премьер-Лиги делают эксперты, журналисты и наши читатели.
8 августа 2017, вторник. 08:30 Футбол

4-й тур чемпионата России вышел довольно непредсказуемым, поэтому и результаты участников нашего конкурса оставляют желать лучшего.

Лучший результат в туре показал корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв, разжившийся 7 очками. Ему удалось угадать счёт матча «Краснодар» – «Урал, а также исходы игр «Динамо» – «Амкар» и «Локомотив» – «СКА-Хабаровск».

Валерий Непомнящий и Сергей Руднев набрали по 6 баллов. Уважаемый эксперт угадал счёт матча «Анжи» — «Ростов» и исход встречи «Локомотив» — «СКА-Хабаровск». А наш читатель из Санкт-Петербурга верно предсказал счёт игры «Локомотив» – «СКА-Хабаровск» и исход поединка «Зенит» – «Спартак».

Никто не поставил на победу «Уфы» над «Ахматом», неожиданным для прогнозистов оказались и домашние поражения ЦСКА и «Арсенала». Да и счета матчей «Зенит» — «Спартак» и «Динамо» — «Амкар» явно не из тех, которые угадываются на раз.

Положение после 4-го тура

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Прогноз специалистов

Борис Игнатьев, известный российский тренер:

«СКА-Хабаровск» -«Анжи» — 1:0
Хабаровску необходимы три очка, и у себя дома они обязаны выигрывать. На игру «Анжи» повлияют длинный перелёт и разница в часовых поясов. Всем соперникам «СКА» тяжело играть на их поле.

«Амкар» — «Уфа» — 1:0
Команда Гаджиева добьётся первой победы. То, что в четырёх матчах команда не набрала ни одного очка, – нелепая случайность. У таких опытных специалистов, как Гаджи Муслимович, такое случается крайне редко.

«Урал» — «Зенит» — 0:2
«Зенит» приобрёл большую группу интересных футболистов и показал великолепную игру со «Спартаком». Питерцы приложат все усилия, чтобы добиться победы и в этом матче.

«Спартак» — «Арсенал» — 2:0
Рано хоронить «Спартак». Да, красно-белые показали невнятную игру в матче с «Зенитом», но по подбору футболистов «Арсенал» сильно уступает.

«Рубин» — «Локомотив» — 0:0
«Локомотив» будет делать всё возможное, чтобы добиться победы, но забить хорошо организованному «Рубину» будет крайне сложно.

«Тосно» — ЦСКА — 0:2
Команды разного уровня. Вопрос психологии будет стоять у ЦСКА на первом месте. В игре с «Рубином» они выглядели не слабее, но положительного результата добиться не смогли. Поэтому на победу в предстоящем матче будут брошены все силы.

«Ростов» — «Динамо» — 1:0
«Ростов» хорошо играет дома, а «Динамо» находится в поисках своей командной игры.

«Ахмат» — «Краснодар» — 1:1
Обе команды выступили неудачно в предыдущем туре, и сейчас они соседи по таблице. Соперники равные и достойны друг друга.

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Прогноз читателей

Антон Терехов (Москва):

«СКА-Хабаровск» — «Анжи» — 0:0
Хабаровчане пока не набрали ни одного очка и ни разу не забили, а главное, смотрятся, мягко говоря, не очень хорошо. Думаю, «Анжи» ничью отстоит.

«Амкар» — «Уфа» — 1:0
У «Амкара» тоже всё по нулям на старте, а «Уфа» ещё ни разу не проиграла. Но всё когда-нибудь случается в первый раз. Не верю, что команда Гаджиева будет бороться за выживание, и ставлю на первый гол и первую победу пермяков в нынешнем чемпионате.

«Урал» — «Зенит» — 1:1
«Урал» один раз выиграл с минимальным счётом и три раза сыграл 1:1, поставлю на этот же счёт. У «Зенита» после игры со «Спартаком» будет эмоциональное опустошение плюс наверняка лёгкая недооценочка соперника.

«Спартак» — «Арсенал» — 3:0
«Спартак» будет рвать и метать. «Арсенал» вполне подходит для этих целей.

«Тосно» — ЦСКА – 0:2
«Тосно» далеко до «Рубина» по классу, так что, думаю, во второй раз подряд ЦСКА очков не потеряет. Даже если в ворота встанет полевой игрок.

«Ростов» — «Динамо» — 1:0
«Ростов» в первых турах понравился больше, плюс преимущество своего поля.

«Рубин» — «Локомотив» — 1:1
«Рубин» и «Локомотив» забивали в каждом из своих матчей. При этом «Локо» преимущественно выигрывает 1:0, а «Рубин» играет только 2:1 в свою или чужую пользу. Так что обе забьют — это раз. И, пожалуй, всё-таки ничья. Команды равны сейчас по силам.

«Ахмат» — «Краснодар» — 2:1
«Краснодар» пока так и не может вылечить детскую болезнь и периодически теряет очки на ровном месте. «Ахмат», у которого после трёх туров было три победы при нуле пропущенных, неожиданно развалился в Уфе. Дома такого не повторится. Плюс Олег Кононов, как бы мимимишно он ни расстался с «Краснодаром», настроит свою команду по максимуму.

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Прогноз журналистов

Кирилл Хаит, обозреватель «Чемпионата»:

«СКА-Хабаровск» — «Анжи» — 1:0
Это один из самых подходящих моментов для «Хабаровска», чтобы набрать первые очки. Если не обыгрывать дома «Анжи», то когда тогда?

«Амкар» — «Уфа» — 0:1
Мощный старт «Уфы» и ужасный старт «Амкара» — в этой паре всё выглядит довольно простым. «Амкар» ещё ни разу не забивал в чемпионате и наверняка будет раскрываться. Хотя нельзя исключать, что хозяева сыграют на ничью.

«Урал» — «Зенит» — 0:1
Вряд ли стоит ждать от «Зенита» такой же мощной игры, как против «Спартака». Манчини слишком прагматичен для этого. Да и матч отнял много сил. Но на «Урал» их должно хватить в любом случае.

«Спартак» — «Арсенал» — 2:0
Нужна реабилитация, и «Арсенал» выглядит подходящим соперником. «Спартак» будет умирать на поле в этой игре.

«Тосно» — ЦСКА – 0:1
Эпизодически «Тосно» показывает симпатичный футбол, эпизодически ЦСКА привозит себе голы – да, но разница в классе всё же велика. К тому же ЦСКА надо отреагировать на поражение.

«Ростов» — «Динамо» — 1:1
Одна команда с начала сезона отличается организованной игрой, вторая только начинает нащупывать свою игру. Пожалуй, самая трудная пара.

«Рубин» — «Локомотив» — 2:1
«Локомотив» отлично держится, несмотря на кадровые проблемы. Помогают строгая игра в защите и «инстинкт убийцы». Но и «Рубин» обладает этими качествами.

«Ахмат» — «Краснодар» — 2:1
Без Смолова и Лаборде «Краснодару» с огромным трудом даются опасные моменты. А «Ахмат» дома традиционно силён.

Вопрос дня. «Зенит» — «Спартак» — 5:1: что это было?
В причинах главной сенсации первого круга РФПЛ пытаются разобраться эксперты.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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