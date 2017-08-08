Замена Неймару: этот парень круче Мбаппе. За кого «Барса» заплатит 80 млн

Откуда он взялся

«Скажу прямо: когда-нибудь Дембеле окажется в шорт-листе «Золотого мяча», — говорил год назад советник президента «Ренна» Микаэль Сильвестр. За 13 лет до этого он ничего не мог поделать на первой тренировке с щуплым юношей со странной причёской, которому сэр Алекс Фергюсон неожиданно вручил футболку с седьмым номером. – Тогда Криштиану впечатлил меня своим талантом. До недавнего времени я не встречал на поле такого же одарённого молодого игрока с сумасшедшим потенциалом. До того момента, как увидел в деле Усмана». Экс-защитнику «Манчестер Юнайтед» действительно есть с кем сравнивать.

18-летний юноша с длиннющими ногами, которыми он перебирал с невероятной скоростью в молодёжных командах, оставляя не у дел ребят даже из старших возрастных категорий, впервые появился на поле в матче Лиги 1 в ноябре 2015 года. Тогда всей Франции было не до футбола. Прогремевшая серия терактов в Париже погрузила страну в траур. В игре с «Анже» молодой дебютант не успел показать ничего выдающегося – слишком мало получил времени. Зато уже спустя две недели подарил болельщикам «Ренна» редкие в тот период положительные эмоции – в игре с «Бордо» Усман запишет на свой счёт первый гол в профессиональном футболе. А уже ближе к концу сезона положит сумасшедший хет-трик в ворота «Нанта» (один из мячей забьёт на первой минуте) и заставит присутствовавших на матче скаутов «Барселоны» мчаться в Каталонию и убеждать руководство выложить требуемые 35 млн евро за мало кому тогда известного юношу. Тогда боссы «Барсы» проигнорировали маячок скаутов и теперь вынуждены будут расстаться с куда большей суммой.

Замена незаменимому. 7 кандидатов на место Неймара в «Барселоне» Переход Неймара в «ПСЖ» с каждым днём становится всё более вероятным. «Барселона» уже вовсю ищет того, кто заменит бразильца.

Интересно, что дебют Дембеле за «Ренн» мог и вовсе не состояться, и тогда команду должны были бы тащить вечно подающий надежды Нтеп и самый талантливый воспитанник клубной академии, который не раскрыл и толики своего сумасшедшего дара, Йоанн Гуркюфф. В 2015 году главный тренер Филипп Монтанье начал привлекать паренька к тренировкам с первой командой – юношеские коллективы он явно перерос. Однако профессиональный контракт «Ренн» предлагать не спешил, Монтанье не был любителем привлекать молодёжь. Усман в ответ бойкотировал тренировочный сбор команды в Германии и всерьёз намеревался принять предложение «Ред Булла» из Зальцбурга или «Бенфики».

За вырученные от продажи Дембеле «Боруссии» 15 млн евро руководство «Ренна» должно быть благодарно матери Усмана, убедившей сына ещё подождать и дебютировать в родном клубе.

За вырученные от продажи Дембеле «Боруссии» 15 млн евро руководство «Ренна» должно быть благодарно матери Усмана, убедившей сына ещё подождать и дебютировать в родном клубе. Несколько месяцев нервотрёпок, и Дембеле стоит с красной футболкой в руках, вместе с Микаэлем Сильвестром позируя для клубного фотографа после подписания контракта.

Что происходило во Франции, пока «ПСЖ» выигрывал чемпионат Чемпионат Франции – турнир одной команды? Пожалуй. Но мы попытались подвести итоги сезона, почти не упоминая «Пари Сен-Жермен».

За что 80 млн

В кратчайшие сроки Усман стал лидером и главным активом «Ренна». Он наколотил девять мячей в первый же за сезон, стал вторым игроком в Европе после Неймара по количеству успешных обводок за игру (4,6), самым результативным игроком топ-5 первенств среди игроков моложе 20 лет и самым результативным тинейджером Лиги 1 с 1990 года.



Несмотря на все разговоры о нём и непростой характер, в интервью Усман производит впечатление скромного и даже застенчивого молодого человека.



«Я — не феномен. Я всего лишь пытаюсь показать, на что способен, получать удовольствие от игры в футбол. Некоторые статистики возносят меня на пьедестал, на котором я находиться не хочу. Это не моя цель. Моя цель – завоевать трофей с командой. «Золотой мяч»? Да о чём вы?».

На поле вся застенчивость исчезает сразу после того, как Усман слышит стартовый свисток арбитра.

На поле вся застенчивость исчезает сразу после того, как Усман слышит стартовый свисток арбитра. Он лезет на нескольких соперников в обводку, ускоряется по флангу, бьёт с дальних дистанций и порой кажется, что он просто не видит препятствий на пути к воротам. Тренер юношеской сборной Франции Людовик Бателли уже тогда характеризовал Дембеле как игрока с хорошим чувством игры, высокой скоростью, качественным дриблингом и умением играть обеими ногами. Теперь Усман вовсю зажигает в первой сборной.



Про последнее стоит поговорить отдельно. Ещё когда Дембеле играл во Франции, он дал забавное флеш-интервью после матча, запутав всех.

— Усман, ты правша или левша? — спросил журналист.

— Ммм… Я левша.



— Уверен? Ты же часто забиваешь и правой ногой.

— Да, но я всё же больше левша.



— Но разве ты не исполняешь пенальти правой?

— Ну, да.



— Почему?

— Потому что я лучше бью с правой ноги.



На самом деле амбидекстрия – редкий дар для любого футболиста. Дембеле одинаково чувствует мяч обеими ногами, что позволяет играть ему на любой позиции в атаке.

На карте передач «Боруссии» видно, что Усман появлялся в самых разных точках атаки в матчах. В одной игре он исполнял классического вингера, в другой – барражировал между линиями защиты и нападения, в третьем – выдвигался даже выше Обамейянга и ловил линию офсайда. Дембеле – настоящий универсал, который в своё время избавил тренеров «Ренна» от головной боли с позициями в нападении, а в «Боруссии» дал свободу тренерской мысли Томаса Тухеля.



Дриблинг Дембеле – это вообще отдельная история. Просто оцените.

В среднем француз идёт в обводку каждые 9,5 минут, и 55% его попыток оказываются успешными.

Приплюсуйте сюда подачи со стандартов, которые Усман узурпировал в «Боруссии» в последний сезон, и получите игрока, который при должном прогрессе может стать не хуже Неймара. В среднем француз идёт в обводку каждые 9,5 минут, и 55% его попыток оказываются успешными. За сезон таковых у него набралось 103, плюс 63 созданных момента, плюс 13 голевых передач – и вот перед вами один из лучших игроков Бундеслиги.

10 лучших игроков сезона Бундеслиги. Номер 1 — не Левандовски Пьер-Эмерик Обамейянг опередил Роберта Левандовского в соревновании снайперов Бундеслиги и заслужил звание лучшего игрока сезона.

Почему он круче Мбаппе

1. Он более многофункционален. Не обладая таким сумасшедшим голевым чутьём, как Килиан, Дембеле, помимо забивания мячей в сетку, умеет круто играть в пас и лучше чувствует игру.

2. Он дешевле. За Усмана не требуют 190 млн евро, продавая его как «нового Анри» (опять это клише). Хотя раскошелиться за него всё равно придётся.



3. Он стабильнее. Дембеле сумел освоиться в чемпионате Германии в кратчайшие сроки и проявил свои лучшие качества в совершенно других условиях. «Синдром второго года» обошёл его стороной.



Ну, и пара пунктов, почему Дембеле идеально подходит «Барселоне». Во-первых, он позволит Эрнесто Вальверде отойти от классических, но уже покрывшихся мхом 4-3-3, пробуя различные вариации расстановки игроков в атаке. Во-вторых, в «Боруссии» Усман работал по схожим с барселонскими методам (Тухель также заставляет возвращать мяч после потери за 5-6 секунд). И в-третьих, он просто хочет играть именно в «Барселоне», о чём сам неоднократно говорил.



Сине-гранатовые уже договорились по условиям личного контракта с игроком, теперь форсируются переговоры с «Боруссией», сумма трансфера составит от 80 до 100 млн евро. Возможно, на счёт клубной казны дортмундцев скоро упадёт солидная сумма, а самому Усману будет выписан авиабилет до столицы Каталонии. Ждём.