У «Зенита» появилась скорость, у «Амкара» – Нойер. Вся тактика 4-го тура

Лонг-боллы «Зенита» Манчини становятся эффективными

«Зениту» нужно было сыграть с соперником, не застёгнутым на все пуговицы, чтобы показать главное достоинство своего нового стиля. Кришито, Паредес и Смольников кормят игроков передней линии длинными передачами, а Шатов, Дриусси и Кокорин разрывают защиту на скорости. «Спартак» с высоко поднятыми крайними защитниками и разбитым центром поля не возражал против такого сценария. Единственным игроком обороны «Спартака», готовым к такому стилю соперника, стал Георгий Джикия, пластавшийся в подкатах после передач из глубины.

По сути, длинные передачи под ускорения не приводили к голам «Зенита» – в результативных моментах решали множественные фатальные ошибки красно-белых. Однако создавать опасность после таких лонг-боллов получалось: например, на 55-й минуте Дриусси получил длинный пас от Кришито и выкатил под удар Шатову (Боккетти поставил блок). Против таких соперников подобный стиль игры в атаке, максимально рассчитанный на скорость, уже эффективен из-за различных вариантов направления вертикальных передач: от Кришито – через левый фланг, от Смольникова – через правый, от Паредеса – через центр. Как только в рисунке «Зенита» освоится Эмануэль Маммана, появится и ещё одно направление, левый полуфланг – тогда петербуржцы будут ещё вариативнее.

«Зенит» – «Спартак» – новый слабый по числам топ-матч

Мой коллега Антон Михашенок поднимал проблему недостатка крутости наших топ-матчей с точки зрения тактики: у нас есть голый нерв, мощнейший эмоциональный заряд, но сам футбол как игра оставляет желать лучшего. Если опираться на голые цифры, «Зенит» и «Спартак» подтверждили тезис. Во-первых, соперники по дерби двух столиц совместно пробили по чужим воротам 21 раз за матч – столько же, сколько «Динамо» с «Амкаром» – и 11 раз из штрафных площадок (ну, тут побольше). Во-вторых, «Зенит» и «Спартак» вместе отрезали передачами или дриблингом 648 соперников за матч. Чтобы вы поняли, насколько это печально по европейским стандартам, – «Бавария» и «Реал» в весенних четвертьфиналах ЛЧ наотрезали 1197 оппонентов в первом матче и 1224 в ответном.

Это даже по российским меркам очень средненько.

Теперь про «Зенит» всё: Андрей Талалаев ещё вчера по полочкам разложил прошедший матч.

«Каррера не наступит на те же грабли». Разбор матча «Зенит» — «Спартак» Первое противоборство Манчини и Карреры в чемпионате России – в рецензии знатока итальянского футбола Андрея Талалаева.

«Локомотиву» срочно нужен форвард-киллер

«Железнодорожники» дважды подряд победили с Джефферсоном Фарфаном на острие атаки, а Юрий Сёмин отмечал в игре перуанца большой объём работы. Всё так, Фарфан действительно достойно цепляется за мячи (против СКА он отрезал на приёме передач из глубины 87 соперников), но реализация Джеффа сильно хромает. На старте сезона Фарфан – второй игрок Премьер-Лиги по количеству созданных Big Chances, явных голевых моментов: 3 шанса, больше только у Квинси Промеса (5). Однако реализация Фарфана – худшая в РФПЛ: 0/3. Вот и против СКА он упустил один явный голевой момент.

Чтобы понимать, чем может обернуться такая расточительность: в прошлом сезоне «Локомотив» стал 3-й командой Премьер-Лиги по xG-модели, рассчитывающей ожидаемые голы. «Спартак» в xG-таблице был ниже. Результат реального сезона вы знаете – 27 очков отрыва красно-белых, – хотя при качественной реализации своих шансов «Локо» был бы намного выше. Скачок в реальной таблице совпал с арендой Ари: до зимнего перерыва «Локомотив» вообще был вторым по xG, то есть не испытывал проблем с созданием моментов, только с реализацией.

Если Илья Геркус не хочет, чтобы картина повторилась, ему нужно искать нападающего типажа Ари как можно быстрее.

«Ростов» рационально использует Дядюна

Владимир Дядюн прекратил прожигать карьеру и забил впервые с весны 2015 года, но важнее даже не это – Леонид Кучук органично вписывает Дядюна в игру «Ростова». В схему 3-4-3 габаритный форвард вписан таргетменом, цепляющимся за длинные передачи и скидывающим в свободные зоны под рывок. Гораздо чаще – на правый край, Калачёву и Паршивлюку.

После перерыва и сделанных замен роль Дядюна изменилась: Зуев и Думбия стали подниматься выше Дядюна и с разных сторон подстраиваться под его скидки – один слева, второй справа. Стратегия работает: на приёме передач из глубины Дядюн отрезал 59 соперников, почти четверть (24,7%) от общекомандного количества.

Работа Дядюна наталкивает на новое сопоставление «Ростова» Кучука с «Аталантой» Джан Пьеро Гасперини – командой, чьим функционированием Кучук был восхищён, когда приезжал в Италию на стажировку. В прошлогодней «Аталанте» на острие бегал Андреа Петанья – он забил всего пять мячей за сезон, зато цеплялся за передачи из глубины, делал грамотные скидки под забегания партнёров и больше был нацелен на создание моментов, чем на завершение. Не удивлюсь, если Кучук показывает Дядюну нарезки игры Петаньи в прошлом сезоне.

«Ты сумасшедший». Тренер, сделавший самую крутую команду сезона Вы можете считать эту команду новым «Лестером», но их объединяют только итальянские тренеры – «Аталанта» самобытна и хороша по-своему.

Щенников прибавляет в атакующей активности

С летних сборов ЦСКА неоднократно доносилась весть, что Виктор Гончаренко тщательно работает над подключениями в атаку Георгия Щенникова. Возможно, это знак, что трансферов на проблемный левый фланг «армейцам» не ждать, и Гончаренко будет выжимать максимум из имеющегося материала, но подвижки уже заметны. В ЦСКА образца прошлого сезона Щенников, в отличие от Набабкина и Тошича, был привязан к бровке и не насыщал центр, а «Рубину» Георгий забил, грамотно открывшись на полуфланге в свободную зону – такого раньше не было.

При этом говорить, что фланговая асимметрия нарушена, нельзя. И в конкретном матче, и по сезону Щенников слабее Марио Фернандеса по числам: Георгий меньше пасует (41,5 за матч против 61), реже отрезает соперников передачами или дриблингом (113 за сезон против 150), реже выключает конкретно защитников (9 против 29 – здесь пропасть). Впрочем, контраст по сравнению с мартовским Щенниковым всё равно заметен: в дебютной игре Виктора Гончаренко Щенников своими передачами отыграл всего 2 оппонентов.

Оздоев – идеальный ролевик Бердыева

Который матч подряд к Магомеду Оздоеву можно предъявлять претензии по привычной работе на поле. Точность передач Оздоева с ЦСКА – 58,8% – ниже, чем у любого «армейца» в том же матче, а Packing 14 – одно из слабейших выступлений полузащитников РФПЛ по сезону (справедливости ради, Ян М’Вила отрезал вообще лишь 3 соперников за матч – хуже обострять невозможно). Однако на стандартах Оздоев превращается в самого полезного игрока «Рубина».

Первый гол «Рубину» подарила ошибка Ильи Помазуна, но молодого вратаря заставил так сыграть Оздоев – Магомед вырос перед вратарём, обеспечил ему заслон в рамках правил и помешал выйти из ворот. На угловых Оздоев хорош в заслонах уже не первый матч: тульский «Арсенал» неделю назад тоже играл в персоналку и тоже погорел на таких заслонах.

После гола Оздоев не так полезно работал на угловых, но активизировался при штрафных «Рубина» с ударных точек. Магомед вставал в стенку и плечом выпихивал Витиньо в момент удара, дестабилизируя всю стенку.

С такими вроде бы обычными, но хитрыми приёмами стандарты «Рубина» становятся намного опаснее и помогают приносить казанцам очки, даже когда игра команды в атаке не выглядит достаточно выстроенной. Но это дело сыгранности и тренировок, не более.

Морозов, Соу и Вандерсон преображают игру «Динамо»

Перед «Амкаром» Юрий Калитвинцев сделал три изменения в стартовом составе «Динамо», и все три стали очень важными в достижении результата. Главное решение, конечно, возвращение в старт Самба Соу: против «Амкара» он сразу выжег середину поля, читая передачи пермяков ещё за секунду до того, как будет сделан пас. 4 отбора, 3 перехвата, 4 паса под удар и ключевой отбор матча, сделавший победный гол – очень сильный улов для новичка «Динамо». После гола Панченко на трибунах даже скандировали «Самба! Самба!» – нетипично для нашего футбола, где «незаметных героев» замечать не принято. Вдвойне удивительно, что Калитвинцев резко отреагировал на игру Соу: «Пока он не освоился. Его игра не очень впечатлила, только результат».

Выход Вандерсона в составе напрашивался и добавил атаке «Динамо» динамики (простите) – поочерёдно то Вандерсон, то Панченко открывались под передачи из глубины, пропуская мяч друг другу. Атака «Динамо» стала визуально легче, а сам Вандерсон на приёме передач отрезал 100 соперников – 5-й результат в туре. Григорий Морозов, в свою очередь, добавил пасовой активности: сам он передачами отрезал 108 соперников и стал третьим в лиге по итогам тура, после Каборе и Газинского. Разительный контраст с Козловым – у Алексея 24,3 отрезанных оппонента за 90 минут. Пас Морозова, отрезающий полузащиту, на Панченко/Вандерсона – одна из главных комбинаций первого победного матча «Динамо» после возвращения.

Нигматуллин играет, как Нойер (и даёт заднюю)

Гол Вандерсона «Амкару» – не только ошибка защитников, дружно забывших о своей работе (из-за этого Гаджи Гаджиев после матча даже цитировал Бориса Аркадьева), и не только красота от самого Вандерсона. Часть гола организовал вратарь «Амкара» Артур Нигматуллин: когда Зотов делал разрезную передачу, Нигматуллин ошивался неподалёку от центрального круга, но после паса резко попятился назад. Выходил он ради другого – поджимать своих защитников и подчищать после длинных передач.

Интересно, что такие выходы из ворот – экспромт Нигматуллина. Гаджи Гаджиев после матча оправдывал вратаря: «Нигматуллину никто такой установки не давал, но он правильно делал. Когда соперник обороняется большими силами и выходит в контратаки передачами за спину, Нигматуллин может играть чистильщика». В нескольких моментах Артур успешно подчищал за защитниками (выбивал в аут после передачи на ход Вандерсону), но после третьего гола, вероятно, признал свою ошибку – перестал так далеко покидать ворота.

И ещё лирическое отступление. Стремление Нигматуллина встречать атаки «Динамо» у центрального круга было за кадром телетрансляции, и даже в голевом моменте невозможно проиллюстрировать его действия скриншотом – камера переместилась на ворота «Амкара», когда Артур допятился уже до штрафной площадки. Случай, доказывающий, что следить за футболом со стадиона всё-таки нужнее, чем с дивана, пусть даже и с блокнотом вместо стакана пива – ни одна трансляция не покажет вам игру без мяча.

Заболотный – один из самых полезных игроков старта сезона

«Тосно» одержал справедливую победу в Туле, справившись с пустым контролем «Арсенала», оставшимся в наследство от Сергея Кирьякова, а Антон Заболотный вновь стал незаметным героем. Первый гол «Тосно» родился с подбора габаритного нападающего и передачи на Нуну Рошу – дальше «оружейники» оставили столько свободных зон, что можно было припарковать автобус и выйти из него через две двери.

Но Заболотный полезен не только этим. Во-первых, он ключевой игрок билд-апа «Тосно»: Дмитрий Парфёнов не мудрит с переходом в атаку и просит закидывать мячи верхом на Заболотного, а Антон здорово цепляется за передачи (в Туле – 8 выигранных воздушных единоборств). Первая голевая атака «Тосно» в РФПЛ тоже началась с простого заброса вперёд. Из игроков, работающих на передней линии, Заболотный – в топе лучших по борьбе за верховые мячи: на приёме передач он отрезал уже 279 соперников. Из игроков атаки больше лишь у Кокорина, вынужденно играющих наконечниками Фарфана и Классона, а также Шевченко – нападающего, переведённого на левый край полузащиты. Среди чистых нападающих Заболотный – вообще второй в Премьер-Лиге.

Во-вторых, весь второй тайм Заболотный качественно прессинговал Владимира Габулова, особенно в моментах, где вратарь «Арсенала» брал мяч в руки. Тогда Заболотный моментально включался в давление и вставал в метре от Габулова – вратарь был вынужден постоянно выбивать мяч в пустоту. Своим прессингом Заболотный сбивал темп, помогал игрокам «Тосно» вернуться после атаки на позиции, блокировал варианты ввода мяча через короткий пас – слишком много пользы от простейшего хода, на который в РФПЛ больше никто не идёт.

Семак возвращается к 3-4-3 специально под соперника

В прошлом сезоне Сергей Семак реагировал сменой тактики на схему соперника с тремя центральными защитниками: против «Амкара», «Ростова», «Арсенала» уфимские 3-5-2 превращались в 3-4-3, чтобы создавать численное равенство игроков в атаке. К практике ротаций схем Семак явно будет прибегать и в новом сезоне – «Уфа» впервые в чемпионате сыграла с командой, играющей в три центральных защитника, и выстроилась по схеме 3-4-3. Одним из латералей стал прожжённый универсал Дмитрий Стоцкий, что тоже не новость: весной Семак тоже такое практиковал.

Тактическое задание на матч «Уфа» выполнила очень качественно. Когда соперник начинал атаку, верхняя тройка «Уфы» должна была навязывать прессинг каждому из защитников грозненцев, и нередко Городову приходилось играть на вынос (9/20 точных передач) – значит, ставка работала. С атакой сложнее – долгое время равенство атакующих и защищающихся ничего «Уфе» не давало, – однако в середине второго тайма дело пошло бодрее после тактических перестановок: Стоцкий отошёл на позицию правого латераля, Игбун опустился дирижировать атаками в центральную зону, а в верхнюю тройку навязывать прессинг был поднят Засеев. План сработал, Игбун в одном из своих включений вперёд заработал голевой штрафной, а к первому голу привело создание той самой ситуации 3v3 в чужой штрафной и включение на дальней штанге Бояна Йокича – один из традиционных способов взлома защиты с тремя центральными.

Весной Сергей Семак казался слабоватым тактиком, у которого есть лишь багаж Виктора Гончаренко, однако одним матчем с грозненцами Семак доказал, что растёт как тактик. В новом туре «Уфа» играет с «Амкаром», тоже практикующим схему с тремя ЦЗ, – вы знаете, как Семак построит игру в Перми.

В материале использованы данные Opta и паблика «Пыльный чердак».

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