Подменить незаменимого. Каково быть дублёром Акинфеева

В российском футболе не много стабильных сюжетов. Акинфеев в раме ЦСКА – один из таких. Полжизни – и это не фигура речи, а чистая правда – сторожит Игорь клубные ворота, с дюжину лет – фактически безальтернативно. Дублёры приходят и уходят, а он остаётся, незаменимый, как и прежде.

Для болельщиков он больше, чем первый номер, чем капитан. Он – символ, олицетворение «армейского» характера. Сколь важны для команды лидерские качества Акинфеева, в полной мере осознаёшь в его отсутствие. Тут-то и выясняется (вдруг?), что равноценной замены ему как не было, так и нет. Откуда ей взяться, если резервисты исключительно в «молодёжке», спаррингах да двусторонках получают практику?

Игорь Акинфеев, ЦСКА (справа) Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Нужно обладать поистине недюжинным – акинфеевским! – самообладанием, чтобы, получив редкую возможность проявить себя, использовать её. Не задёргаться, не наломать дров. По этой причине, как представляется со стороны, и не задалась премьера в РФПЛ у Ильи Помазуна. Пока молодой кипер обуздывал волнение, «Рубин» забил два быстрых гола и заперся на все засовы. О том, что опытные сослуживцы дебютанта не подстраховали, постфактум почти никто не вспоминал – повесить всех собак на вратаря легче. Его ошибки сильнее в глаза бросаются.

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Быть сменщиком Акинфеева – тяжёлый крест. С одной стороны, роль почётная, с другой – специфическая и не слишком, мягко говоря, благодарная. Кандидату нужно быть готовым, прежде всего морально, к долгому сидению в запасе и эпизодическим мини-шансам. Все прелести и недостатки этого статуса в полной мере прочувствовал на себе Сергей Чепчугов. Он дольше кого бы то ни было находился в тени Акинфеева. Не знаю, как вам, а мне было бы интересно почитать его мемуары: каково это, быть «вечно запасным»? Наверное, не очень весело. А впрочем, от мировоззрения зависит. Всё же не в заштатном клубишке сидел – в успешной, авторитетной команде, медали-кубки брал.

Алан Дзагоев, Евгений Алдонин и Сергей Чепчугов Фото: РИА Новости

За семь с половиной лет «службы» в красно-синей армии сибиряк провёл в общей сложности под три десятка матчей. Были среди них и знаменательные – как, допустим, против мадридского «Реала» в начале 2012 года. В первом из них Сергей даже звания игрока матча удостоился, но глобально на его положение в клубе оно не повлияло. С выздоровлением коллеги Чепчугов незамедлительно вернулся на вторые роли.

ЦСКА без Акинфеева в последние 5 лет



РФПЛ: 4 матча, +1=0-3, мячи: 2-7.

Кубок России: 9 матчей, +8=0-1, мячи: 19-5.

Леонид Слуцкий чётко разделил зоны ответственности между вратарями. Акинфеев бессменно защищал последний рубеж в национальной и европейской лигах, Чепчугов – на ранних кубковых стадиях. За заключительную «армейскую» пятилетку Сергей провёл всего три игры в чемпионате, при этом последнюю с предпоследней разделили три года. Дважды он подменял не вполне здорового капитана и раз вышел на ничего не значившую для ЦСКА встречу с «Ростовом».

Болельщики иронизировали по поводу «скамеечных» рекордов Чепчугова, но Слуцкого в качестве первого зама Акинфеева тот полностью устраивал. Парадокс? Отнюдь. По своим игровым, а главное – человеческим качествам Сергей идеально соответствовал занимаемой должности. Дисциплинированно поддерживал себя в форме и неукоснительно соблюдал субординацию. В его лице Акинфеев видел не столько конкурента, сколько надёжного партнёра. Поэтому их сотрудничество и длилось так долго и преимущественно счастливо. Летом 2017-го оно подошло к концу, и за спиной у Акинфеева замелькали свежие лица.

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За прошедшие пять лет через «учебку» Александра Гришина прошёл десяток вратарей. Некоторые недурно проявляли себя в матчах Юношеской лиги УЕФА (Помазун, к примеру, за два матча не пропустил ни мяча от сверстников из «Манчестер Юнайтед»), но максимум, на который могли рассчитывать в главной команде, это место на скамейке, благо её «длина» в РФПЛ увеличилась.

Помазун ещё в марте 2012-го, в неполные 16 лет (!), впервые удостоился такой чести. В начале этого года в обойму попал однофамилец тренера вратарей – Павел Овчинников. У остальных воспитанников клуба судьбы сложились по-разному, но относительно удачно – лишь у Ивана Злобина. Вторая команда лиссабонской «Бенфики» представляется неплохой стартовой площадкой для 20-летнего голкипера. Остальные разбрелись по низшим российским лигам, а то и вовсе забросили перчатки на антресоль.



Помазун, если брать за точку отсчёта первое включение в заявку, ждал своего шанса пять с половиной лет. В прошлое воскресенье он его получил, а теперь получит ещё один, в среду в Петербурге. Виктор Гончаренко решил не рисковать здоровьем капитана в преддверии дерби со «Спартаком» и архиважного мид-уика в Берне. На кону – престиж, очки, деньги. А это значит, что старой гвардии нужно быть на «Петровском» предельно бдительной. В её силах поддержать молодого одноклубника не только словом, но и делом. Помазун в этом сейчас больше, чем когда-либо, нуждается.