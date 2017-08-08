Моуринью vs Суперкубок УЕФА. Попытка номер три

Матч за Суперкубок УЕФА пройдёт сегодня в Скопье. Впервые за несколько последних сезонов в нём сразятся настоящие гранды — «Реал» и «МЮ».

По традиции европейский сезон считается открытым в тот момент, когда сыгран матч за Суперкубок УЕФА. Эта встреча — своеобразное превью того пиршества, которое уже в ближайшем будущем ожидает футбольных болельщиков. И на этот раз нам доведётся лицезреть по-настоящему знаковое противостояние: «Реал Мадрид» против «Манчестер Юнайтед». Думаю, многие из вас выросли на баталиях между этими клубами в начале 2000-х. Сейчас, правда, разница между соперниками более существенная. «Королевский клуб» на вершине, «Юнайтед» же не скупится и всеми силами старается вернуться на прежние высоты. Быть может, победа в сегодняшней встрече задаст ритм всему сезону команды Моуринью.

Вторая встреча за лето

Всего две недели назад команды уже встречались в рамках Международного кубка чемпионов в США. «Реал» с прохладцей отнёсся к заокеанскому турниру, жилы не рвал, играл вполноги, причём левой, и не Гарета Бэйла. Все свои встречи подопечные Зидана благополучно проиграли. Но «МЮ» они создали проблемы, хотя всю вторую половину играли молодёжью под предводительством Касемиро. В первом тайме после чудесного прохода Марсьяля отличился Лингард, а во втором отрезке как раз Карлос Касемиро реализовал пенальти, назначенный за снос Тео Бернара Франсуа.

Далее была забавная серия пенальти, в которой полевые игроки делали героев из вратарей. «Дьяволы» победили — 2:1, в решающий момент Касемиро своим выстрелом едва не сломал перекладину, но американский металл сдюжил.

Впрочем, все понимают, что полностью выставочный матч даже с Суперкубком не сравнишь.

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Трансферы

Нынешним летом «Манчестер Юнайтед» можно отнести к главным трансферным игрокам. За «Миланом» ему пока не угнаться, «ПСЖ» и вовсе за скобками, но 164,5 млн евро на троих футболистов руководство «МЮ» потратило. Больше половины от общей суммы пришлось отдать «Эвертону» за бельгийского нападающего Ромелу Лукаку. Моуринью искал завершителя атак, центрфорварда, и он его нашёл. Удивительно другое — несколько лет назад Жозе буквально сплавил Лукаку в «Эвертон», а теперь неожиданно поверил в него.

44,7 млн евро пришлось отдать за опорного хавбека Неманью Матича. В лучшие свои дни серб стоит даже большей суммы, однако как раз нестабильность не позволила ему задержаться в «Челси». По сути, он проиграл конкуренцию Канте, и Антонио Конте посчитал, что лучше избавиться от балканца. На его место был взят Бакайоко из «Монако». Но если Матич будет качественно готов в плане физики, вернёт прежнюю мотивацию, то эта покупка станет ключевой для «МЮ».

Фото: Reuters

Ещё 35 млн евро отправились на банковские счета лиссабонской «Бенфики». Вот уж кто умеет продавать игроков. К слову, и Матич переезжал в Англию из стана «орлов». Шведский защитник Виктор Нильссон-Линделёф давно считался лакомым кусочком европейского трансферного пирога. Слухи отправляли его в различные топ-клубы. Приземлился швед на «Олд Траффорд». Но ему ещё предстоит доказать, что он стоит тех денег, которых не пожалели боссы «Юнайтед».

«Реал» в плане приобретений ведёт себя чрезвычайно скромно. Конечно, в любой момент мадридцы могут взорвать рынок и купить Килиана Мбаппе миллионов эдак за 200. Но пока всё проходит довольно тихо. В команду вернулись оперившиеся Вальехо, Маркос Льоренте и Борха Майораль, защитник, опорный хавбек и форвард соответственно. Первым двум обещают предоставить шанс в главной команде по ходу сезона. Майораль, скорее всего, будет отдан в новую аренду.

Что же до трансферов, то за 30 млн евро был куплен сменщик Марсело — Тео Бернар Франсуа, проведший классный сезон за «Алавес». Но деньги отправились на счёт «Атлетико», которому он принадлежал. Также мадридцы не прошли мимо Дани Себальоса из «Бетиса», одного из самых креативных полузащитников Испании новый волны.

Итог — 47 млн евро. А продали-то «сливочные» более чем на 120 миллионов.

Криштиану Роналду Фото: Reuters

Возвращение Роналду

Ещё перед поездкой «Реала» в Штаты было объявлено, что Криштиану Роналду пропустит не только Международный кубок чемпионов, но и Суперкубок УЕФА. Эта новость наверняка грела душу Жозе Моуринью. Но на деле всё оказалось несколько иначе. Заработав очередные миллионы в Азии, насладившись семейным отдыхом, Криштиану таки прибыл в расположение «Реала», провёл несколько тренировок. И на предматчевой пресс-конференции в Скопье Зинедин Зидан заявил, что Роналду находится в такой же расчудесной форме, как и в день финала Лиги чемпионов. Португалец включён в заявку «Королевского клуба». И если он не выйдет в старте, то по ходу второго тайма обязательно на поле появится. А это, как вы понимаете, значимый фактор для исхода противостояния.

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Потери

Если у «Реала» нет никаких проблем с составом, то у Моуринью серьёзный недокомплект. Защитники Бейи и Джонс отбывают дисквалификации. Ивуариец получил три матча после того, как был удалён в полуфинале Лиги Европы прошлого сезона. Джонс же нахамил допинг-офицеру после финала с «Аяксом» и пропустит две игры.

Люк Шоу, Маркос Рохо, Эшли Янг по-прежнему травмированы. Рискуют пропустить встречу и Джесси Лингард.

За кем следить в составах команд?

Конечно, всем интересно взглянуть на Роналду, как там прошла его самоподготовка. Но в случае с португальцем все понимают, что вскоре он будет в полном порядке и продолжит штамповать забитые мячи. А вот что собой сейчас представляет Гарет Бэйл — загадка. Все главные события прошлого сезона он фактически пропустил из-за травмы. А до неё валлийца в Мадриде критиковали абсолютно все болельщики — от мала до велика. Не утихают разговоры о его возможном переходе как раз в «Манчестер Юнайтед». Но Зидан при каждом общении с прессой подчёркивает, что история с уходом Бэйла чрезмерно раздута. И всё же, пока Роналду набирает оптимальную форму, фаны «сливочных» ждут чудес от валлийского волшебника.

Фото: Reuters

В составе «МЮ», безусловно, все взоры будут направлены на Ромелу Лукаку. У бельгийца свои счёты с Суперкубком. В 2013 году он не реализовал решающий пенальти в серии с «Баварией», выступая за «Челси». И после этого Жозе Моуринью дал добро на уход бельгийца. Сейчас они снова воссоединились. Ромелу избавился от косичек, возмужал, но он по-прежнему яркий транжира. Если в «Эвертоне» он ещё как-то брал себя в руки и реализация была на уровне, то в сборной он продолжает мазать из неправдоподобных позиций. Посмотрим, что будет с ним в «Манчестере».

Что говорят букмекеры?

Букмекеры считают «МЮ» аутсайдером в матче за Суперкубок, на его победу в основное время можно поставить за 3.9. Шансы «Реала» на победу оценены коэффициентом 2.08. Поставить на ничью после 90 минут можно за 3.64.

В целом эксперты склоняются к тому, что матч получится результативным: ставки на то, что в игре будет забито 3 и более мячей, принимаются за 1.82, на 2 и менее — за 2.10.

Коэффициент на то, что после встречи трофей окажется в руках футболистов «Реала», — 1.52. Победа «Юнайтед» с учётом дополнительного времени и серии пенальти идёт за 2.64.

О чём говорит статистика?

— В 7 из 8 последних случаев Суперкубок доставался командам из Испании. Лишь в 2013 году гегемонию клубов из Примеры прервала «Бавария».

— Английские клубы не брали Суперкубок УЕФА с 2005 года, когда «Ливерпуль» сумел одолеть ЦСКА.

— В матчах за Суперкубок «Манчестер Юнайтед» победил лишь раз (1991), попыток было три. У «Реала» статистика несколько лучше — 3 победы в 5 встречах.

— «Реал» может стать лишь второй командой в истории, которой удавалось выиграть Суперкубок УЕФА два года подряд. Первым был «Милан» в 1989 и 1990 годах.

— Жозе Моуринью может проиграть Суперкубок в третий раз из трёх попыток. Ранее он вместе с «Порту» уступил «Милану», а затем с «Челси» проиграл «Баварии».

— Это будет 11-я встреча между мадридским «Реалом» и «Манчестер Юнайтед». У испанского клуба на данный момент четыре победы, у английского — две.