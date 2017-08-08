В рубрике «Красота дня» — жена Артёма Реброва, которая встала на защиту мужа и обратилась к болельщикам.

Матч с «Зенитом» обернулся для «Спартака» разгромным поражением. Пять ударов в створ – пять голов. Кроме того, голкипер московской команды Артём Ребров допустил обидную ошибку и полностью виноват в пятом пропущенном мяче. Болельщики недовольны, как и вся команда. В такой ситуации игрокам нужна поддержка родных, а вратарю – особенно.

Любому голкиперу тяжело уходить с поля, когда на табло такие цифры. В нашей рубрике «Красота дня» жена Артёма Реброва — Екатерина, которая встала на защиту любимого мужа и обратилась к болельщикам после игры с «Зенитом».

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«Такими мы пришли в «Спартак»!!! 6 лет ты доказываешь, что ты достоин играть за свой любимый клуб, я вижу твою работы, твои переживания и твою бешеную трудоспособность!!! Я думаю, ты уже доказал, что ты и твоя команда чемпионы, и именно с тобой клуб стал чемпионом!!! Поэтому всех прошу не писать мне и Артёму гадости, а оставить своё мнение при себе!!! Ты у меня самый лучший, и у тебя ещё всё только начинается!!! Всё ещё впереди», — так подписала эту фотографию Екатерина.

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Екатерина во всём поддерживает своего мужа. Она ходит на все домашние матчи вместе с детьми. Радуется победам «Спартака», переживает после поражений и всегда остаётся рядом со своим любимым голкипером.

С будущим супругом Екатерина познакомилась в социальной сети. И уже во время первого свидания поняла, что это судьба. Когда «Чемпионат» был дома в гостях у Реброва, Екатерина рассказала, как Артём сделал ей предложение.

Запретное слово. Как семья Артёма Реброва готовится к Новому году Голкипер «Спартака» Артём Ребров принял у себя дома журналистов «Чемпионата» и рассказал, как он будет встречать Новый год.

«У меня раньше машина стояла в ракушке, а он своим автомобилем припирал. Как-то раз выхожу на улицу, а моя машина стоит сама по себе. Странно. Да и в багажнике что-то лежит. Открываю, а там шарики и альбом для фотографий. Артём говорит: «Давай этот альбом вместе заполним нашими семейными фото. Будь моей женой», — рассказала Екатерина.

Когда Артём и Екатерина познакомились, наша героиня была начальником розничного отдела в дизайн-студии. Графики не совпадали, и вскоре Артём настоял, чтобы супруга уволилась. Потом появись два сына – Платон и Артём.

Старший Платон занимается хоккеем, но любит вместе с мамой и братом ходить на футбольные матчи отца. После памятной проигранной игры с АЕК Платон сидел с папой в раздевалке и видел, как отец плачет.

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Катя говорит, что после проигранных матчей к Артёму лучше не подходить. Она хорошо изучила привычки супруга и старается не досаждать ему после поражений.

Екатерина сделала небольшую паузу, а после рождения сыновей снова взялась за работу. Сейчас она занимается дизайном, а Артём поддерживает её начинания. По словам Реброва, они с Екатериной дополняют друг друга.

Сейчас у Реброва непростой момент в карьере, и Екатерина решила первой поддержать его. С таким надёжным тылом первый номер «Спартака» может быть спокоен.

На этой неделе «Спартак» ожидает домашний матч с «Арсеналом» и главное дерби страны – принципиальная встреча с ЦСКА. Екатерина посетит две игры и будет поддерживать Артёма с трибун.

Будем надеяться, что поддержка любимой жены поможет Реброву в предстоящих играх. Во всяком случае желание писать гадости про голкипера Екатерина уж точно отбила.