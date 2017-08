Напарник Паредеса, приятель Мамманы и Дриусси. Кто такой Матиас Краневиттер

«Зенит» подписал контракт с четвёртым аргентинским игроком в летнее трансферное окно. 24-летний полузащитник Матиас Краневиттер присоединился в Петербурге к Эмануэлю Маммане, Леандро Паредесу и Себастьяну Дриусси. Чем же будет полезен сине-бело-голубым новичок из мадридского «Атлетико»?

Матиас Краневиттер

Родился 21 мая 1993 года в Сан-Мигель-де-Тукуман

Рост: 179 см

Амплуа: центральный полузащитник

Карьера: «Ривер Плейт» (2011-2015), «Атлетико» Испания (2015-2016), «Севилья» Испания (2016-2017, аренда).

За сборную Аргентины сыграл восемь матчей

Видео игры Краневиттера 21 мая 1993 года в Сан-Мигель-де-Тукуман179 смцентральный полузащитник«Ривер Плейт» (2011-2015), «Атлетико» Испания (2015-2016), «Севилья» Испания (2016-2017, аренда).сыграл восемь матчей

Карьера в Аргентине

Краневиттер – воспитанник знаменитого аргентинского клуба «Ривер Плейт», в академию которого он попал в 14 лет. До этого Матиас занимался футболом в команде из родного города Сан-Мигель-де-Тукуман, но едва не сделал выбор в пользу гольфа. В детстве новичку «Зенита» приходилось подрабатывать в гольф-клубе из-за непростой финансовой ситуации в большой семье Краневиттеров. Юный кедди (помощник игрока, переносящий инвентарь и помогающий советами) зарабатывал 15 песо за смену, научился мастерски владеть клюшкой для гольфа и стал делать успехи в этой игре.

Тем не менее любовь к футболу перевесила. Мечте Матиаса помог сбыться удачный просмотр в академии «Ривер Плейта». Бриллиант из Тукумана прогрессировал гигантскими темпами, выделялся на молодёжном уровне и в 19 лет дебютировал за основу. Это случилось в декабре 2012-го в матче чемпионата Аргентины с «Ланусом».

«Зенит» с Краневиттером отправился в Екатеринбург, Иванович и Гарсия не полетели

За три года в «Ривер Плейт» Краневиттер выиграл целый ряд трофеев. Стал вместе с «миллионерами» чемпионом Аргентины (2014), победителем Южноамериканского Кубка (2014) и Суперкубка Южной Америки (2015). Наконец, в августе 2015-го его «Ривер Плейт» завоевал Кубок Либертадорес. Матиас не просто внёс свой вклад в победу команды из Буэнос-Айреса, сыграв в обоих финалах с мексиканским «Тигресом», а был настолько хорош, что попал в символическую сборную турнира.

В «Ривер Плейт» партнёрами Краневиттера были Эмануэль Маммана и Себастьян Дриусси, так что в «Зените» он повстречался со старыми друзьями. Красивым завершением карьеры Матиаса в родном клубе стало выступление на клубном чемпионате мира в конце 2015-го. Аргентинцы пробились в финал, где, правда, крупно проиграли «Барселоне» – 0:3. Краневиттер отыграл все 90 минут, Дриусси вышел на замену на исходе часа матча, а Маммана остался в запасе. Интересно, что одним из оппонентов центрального полузащитника стал Серхио Бускетс. По сути, его ролевая модель. Тренер «Ривер Плейт» Марсело Гальярдо обучал Матиаса при помощи видео с играми Бускетса и Андреа Пирло, так же, как учил Дриусси по видео Луиса Суареса.

Карьера в Испании

Ещё летом Краневиттера купил мадридский «Атлетико». Испанский клуб заплатил «Ривер Плейт» около 8 млн евро, то есть ту же сумму, за которую продаёт сейчас полузащитника «Зениту». По условиям соглашения между «Атлетико» и «Ривер Плейт» Матиас оставался в команде из Буэнос-Айреса до конца 2015 года на правах аренды. Тогда же популярное издание Four Four Two выпустило материал о Матиасе под названием «Будущая звезда «Атлетико», которая идёт по стопам Хавьера Маскерано». Автор статьи рассказывал, что на покупке талантливого полузащитника сильно настаивал его соотечественник главный тренер «матрасников» Диего Симеоне, который с нетерпением ждёт зимы, когда Краневиттер присоединится к команде.

Хвалил приобретение «Атлетико» и бывший футболист «Ривер Плейт» знаменитый игрок сборной Уругвая Энцо Франческоли. «Игроков такого уровня, как Краневиттер, тяжело найти. Благодаря ему команда превращается на поле в единое целое. Он всегда думает о том, как вернуть мяч, даже когда мячом ещё владеет «Ривер Плейт»! Он напоминает мне Маскерано. Матиас станет его наследником», – утверждал Франческоли.

Тем не менее адаптация к европейскому футболу топ-уровня получилась для Краневиттера трудной. В чемпионате Испании за эти полтора сезона аргентинец, по большому счёту, так себя и не показал. За «Атлетико» он провёл лишь восемь матчей (325 минут) в Примере, дважды появлялся на поле в Кубке Испании да сыграл чуть-чуть в ответной встрече с ПСВ в 1/8 финала Лиги чемпионов. Понятно, что любому крайне непросто конкурировать с полузащитниками класса Габи и Сауля, однако Матиас не стал важной фигурой и в составе «Севильи», хотя аренда в этот клуб на сезон-2016/17 обещала принести ему большую пользу. Его статистика: 21 матч (лишь 14 – в основе, всего – 1281 минута) в Примере, четыре матча на групповом этапе Лиги чемпионов, кроме того, Краневиттер принял участие во встречах за Суперкубок УЕФА с «Реалом» и Суперкубок Испании с «Барселоной».

Статистика Краневиттера в Примере сезона-2016/17 (в среднем за 90 минут игры)

Короткие передачи 42,3 (94% точности) Длинные передачи 4,7 (61% точности) Ключевые передачи 0,2 Отборы мяча 2,5 (71% успеха) Перехваты мяча 2,2 Выносы мяча 1,2 Выигранные верховые единоборства 0,6 (33% успеха) Совершённые фолы 1,5 Заработанные фолы 1,1 Дриблинг 0,4 (100% успеха) Потери мяча 1,4 Удары по воротам 0,2

Зачем нужен «Зениту»

На этот вопрос сегодня ответил президент петербургского клуба Сергей Фурсенко. «Краневиттеру 24 года, он очень сильный полузащитник, который усилит середину поля. Наш футбол станет ещё более конкурентным. Роберто Манчини в настоящий момент собирает очень молодых аргентинских игроков. Это команда будущего. Через три-четыре года этот состав сможет выиграть Лигу чемпионов», – сказал Фурсенко в интервью для «Матч ТВ».

О потенциале Краневиттера лучшего всего свидетельствует тот факт, что он уже провёл восемь матчей за первую сборную Аргентины. Играл даже в финале Кубка Америки 2016 года, в котором аргентинцы проиграли по пенальти чилийцам из-за промахов Лео Месси и Лукаса Бильи. Опорного полузащитника выделяют очень хорошая техника и высокая точность передач на любое расстояние, он знает, как руководить партнёрами, здорово читает игру и грамотно действует на перехватах. У Матиаса крепкий, закалённый трудным детством характер. Его дуэт с Леандро Паредесом в центре поля – очень сильный для российской Премьер-Лиги.

С другой стороны, существуют свои причины, помимо молодости Краневиттера и сумасшедшей конкуренции в Испании, почему он не заиграл в «Атлетико» и «Севилье». Похоже, ему на сегодняшний день недостаёт скорости и атлетизма для того, чтобы быть по-настоящему эффективным в топовых лигах и турнирах. Там нужны более жёсткие, взрывные «опорники». Да и игру наверху вряд ли отнесёшь к его козырям. Вдобавок, пусть Матиас здорово распоряжается мячом, он совершенно не опасен возле чужих ворот. За более чем сотню матчей на профессиональном уровне стал автором лишь трёх голевых передач, не забив ни разу.

Манчини почти полностью изменил центр поля у «Зенита». Формально Краневиттер приходит на место Эрнани, отданного сегодня в «Сент-Этьен». Должно быть, меньше всех покупке аргентинца обрадуется Кристиан Нобоа, ведь это дополнительный конкурент для эквадорца. Далера Кузяева и Александра Ерохина хоть как-то защищает пока что существующий в РФПЛ лимит на легионеров.