Каррера: «Зенит» ни при чём. Я говорю руководству о трансферах с мая

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?

Первые вопросы к Каррере были максимально интересными. Сначала кому-то хотелось узнать, почему не играл Зе Луиш, хотя ещё до матча было известно, что у форварда повреждение. Затем кто-то предложил забавную версию, что поражение от «Зенита» со счётом 1:5 может быть кстати для «Спартака». «Нет, не кстати», — ответил Массимо и составил дежурную фразу, что к матчу с «Арсеналом» нужно исправить ошибки.

Ещё Каррера говорил о мотивации всегда быть первыми, а, например, не третьими, максимальной отдаче команды и желании читать прессу только после поражений, где именно его, конечно, обвиняют сильнее остальных. Хотелось уточнить, что Массимо как раз вообще не трогают, но вопрос в тот момент задать не дали.

Правда, немного в другом ключе это сделал коллега из ТАСС.

— Пресса скорее уничтожает Глушакова. Вы с ним общаетесь?

— Я не говорю об отдельных игроках, ведь проигрывает вся команда.

Примерно в ту же сторону отправились ответы об Артёме Реброве и Джано, который сидит на «банке», потому что, процитирую, «Спартак» отталкивается от соперника». Хотелось, конечно, добавить, что соперников уже было четыре, и все они играли абсолютно по-разному, но задать вопрос и в этот раз не получилось.

«Каррера не наступит на те же грабли». Разбор матча «Зенит» — «Спартак» Первое противоборство Манчини и Карреры в чемпионате России – в рецензии знатока итальянского футбола Андрея Талалаева.

Среди всех этих профессиональных фраз (а в Италии, в отличие от России, учат, как правильно общаться с прессой, когда лучше обнять футболистов перед фотокамерами, а также воздействовать на болельщиков и на информационное поле вокруг себя) особенно выделяется следующий пассаж, в рамках которого Каррера был неожиданно конкретен, нетолерантен и чёток.

Разгоняющий вопрос звучал так:

— Реально ли остановить «Зенит», учитывая, какие трансферы они делают?

— Как я уже говорил, мы обязаны делать всё ради «Спартака». Но если другие команды сильнее, то мы ничего не можем поделать, кроме того, чтобы играть на максимуме. Безусловно, «Зенит» — хорошая команда, они взяли качественных игроков и обладают возможностями, чтобы взять титул.

Вы можете трактовать этот пассаж как угодно, но лично для меня он звучит так: «Спартак» сделал всё, что мог, но соперник, совершивший ряд хороших трансферов, сейчас сильнее. Хотелось уточнить, что имел в виду Каррера, но задать вопрос и в этот момент не дали.

Но следующий ответ тренера всё равно звучал весьма впечатляюще.

— Появилось ли после поражения от «Зенита» ощущение, что команде всё-таки необходимо усиление?

— Поражение от «Зенита» ни при чём. О необходимости в усилении говорилось давно. В мае мы общались с руководством, как и кем усилить «Спартак» — качественно и численно. Я называл имена и позиции, от которых мы должны были отталкиваться, но по той или иной причине у нас не получилось.

Хотелось уточнить и фамилии, и причину, почему не получилось и кто виноват, но вопрос в этот момент задать не удалось.

Зато коллеги вновь были в порядке.

— А Пашалич был в начальном списке?

— Он был одним из тех игроков, которых, поговорив с Конте, мы взяли в аренду.

Хотелось уточнить: Каррере пришлось договариваться с Конте о Пашаличе из-за понимания, что никого из списка уже не будет?

— Сейчас идут слухи о Гарае или Луане. Они вам действительно интересны?

— Если бы я мог выбирать, то взял бы Гарая, — ответил Массимо, хотя легко мог сказать: «И тот, и другой».

Каррера наверняка понимал, что его месседж дойдёт до Бразилии. Говорят, что «новый Неймар» должен был приехать в Москву в конце недели. Хотелось опять спросить, хочет ли тренер вообще видеть в команде игрока не из его списка.

Не удалось, как и узнать главное: почему прямые слова Массимо так синонимичны давлению на руководство…