Трансфер в зону комфорта. Куда идти Эсекьелю Гараю

Тема возможного возвращения Эсекьеля Гарая в Россию звучит всё чаще. Об интересе «Спартака» сообщают источники в Испании, России, а солидное и не жёлтое издание Fox Sports даже называет сумму сделки. А ведь всего год назад, когда Гарай уезжал, вы бы точно не поверили, что он вернётся. Одна из главных причин такой недоверчивости – его жена, которая хотела сменить обстановку на более привычную. Начнём с того, есть ли у неё причины поменять мнение.

Чего хочет женщина

Чего хотят женщины – риторический вопрос, ответить на него не помогут ни чудо, ни Мел Гибсон, ни сами женщины. Но с тем, чего хочет одна отдельно взятая женщина, можно попробовать разобраться. Итак, Тамара Горро. В прошлом – модель, телеведущая, участница реалити-шоу. В настоящем – блогер, влогер, с недавних пор – дизайнер в собственном бренде свадебных платьев и владелец бара в модном пригороде Мадрида. Хм, кажется, она хочет многого.

Само собой, она активно ведёт аккаунт в «Инстаграме», но у Тамары Горро есть и неожиданное увлечение. А именно – собственный видеоблог в YouTube. Если вы считаете, что женский видеjдневник это несерьёзно, то держитесь: у её канала больше подписчиков, чем у официального канала «Спартака». Можно было ожидать этого от «инстаграма», но видео? Да, её ролики с советами по макияжу и фитнесу регулярно пробивают потолок в полмиллиона просмотров. А ещё многие видео сняты на природе – ведь Гарай и Горро живут в Валенсии, на побережье Средиземного моря. Погода не ограничивает.

Наконец, главное: она беременна. Напомню, после нескольких лет безуспешных попыток забеременеть Тамара в 2015 году воспользовалась услугами суррогатной матери. Дочь Шейлу для них с Эсекьелем выносила другая женщина. И вот Горро сама ждёт ребёнка. А теперь повторю вопрос: интересно, чего она хочет? Сколько вы дадите шансов на то, что она захочет сменить обстановку и поменять каталонский климат на московский?

Подпись: «Момент, о котором я мечтала»

Деньги

В теории возможно всё. В том числе уговорить мужа беременной женщины сорваться с места и вернуться в страну, из которой она уговорила его уехать. Иногда вопрос в деньгах. Вернее, не так. Вспомним персонажа Эмира Кустурицы: «Если проблему нельзя решить баблом – значит её можно решить большим баблом». В теории любое сопротивление (игрока, его жены) можно преодолеть, просто выкладывая купюру за купюрой до тех пор, пока тяжесть бумаги не перевесит любые другие соображения.

Но, во-первых, семья – это как раз тот случай когда «правило бабла» Кустурицы может не сработать. А во-вторых, попробуем включить цинизм и представим, что Эсекьель переезжает в Москву, а Тамара остаётся в Валенсии на полгода-год. Его мысли будут только об игре? А какой для этого должна быть его зарплата? «Спартак» точно похож на клуб, который способен так вести себя на трансферном рынке? Клуб просто берёт то, что ему нравится, и предлагает любую зарплату, не считая деньги? «Спартак», да. Извините, но это как-то неправдоподобно.

Чего хочет «Валенсия»

Клуб постепенно избавляется от бывших звёзд, а также игроков с завышенным окладом и завышенным эго. Следующий шаг – сделать, как принято говорить, «точечные» приобретения под тренера. У «Валенсии» крошечный ростер, покупки просто необходимы. Речь идёт о довольно известных игроках вроде Карлоса Бакки и Жоффрея Кондогбиа. А вот денег – в отличие от предыдущих лет – мало. Поэтому «Валенсия» готова отпустить любого, если получит щедрое предложение. В случае с Гараем щедрое предложение – это то, которое будет выше суммы, заплаченной за него год назад.

«Интер» даёт меньше, но в составе «Интера» есть сразу два футболиста, которые интересны Марселино: Джейсон Мурильо и Кондогбиа. Так что возможность обмена делает трансфер реализуемым, даже если стороны не договорятся по деньгам. С «Ювентусом» сложнее. По сообщениям некоторых испанских СМИ туринцы изначально рассчитывали на аренду, что не нужно «Валенсии» и неинтересно Гараю. «Спартак» вроде бы предложил столько, сколько нужно. Правда, об этом почему-то стало известно не в России или в Испании, а в Италии.

СМИ: «Спартак» достиг принципиального соглашения с «Валенсией» о переходе Гарая

Чего хочет мужчина

Гарай перебрался в «Валенсию» год назад. Выбор казался логичным: амбициозный проект, средства имеются, состав подбирает сам серый кардинал, кукловод и иллюминат Жорже Мендеш (он же выбирает тренеров). Вот только результаты у клуба ужасные. Прошлый сезон – не исключение. Три смены тренера, разгром от «Сельты» в кубке и 12 место в чемпионате. Хотя по средней рыночной стоимости футболистов «Валенсия» даже сейчас, после нескольких неудачных лет, держится в шестёрке в Испании. В общем, если Эсекьель имел серьёзные планы на сезон, он точно остался разочарован.

И ведь у него есть предложения. Среди заинтересованных не только «Спартак», но и «Интер», «Ювентус». А Жорже Мендеш на днях сообщил, что один английский клуб готов заплатить 25 млн евро, которые требует «Валенсия». У каждого из вариантов есть минусы. «Интер» — примерно такой же проект, как «Валенсия», с хаосом в руководстве и уже сложившейся привычкой разваливаться зимой. Но город Милан может стать серьёзным преимуществом на семейном совете. «Ювентус» считает каждую копейку, и пока не нашёл общий язык ни с «Валенсией», ни с игроком. Наконец, английский клуб, напомним, остался неназванным. А позволить себе потратить 25 млн евро в АПЛ сейчас может и «Брайтон».

С другой стороны, именно этим летом у «Валенсии», кажется, намечается вменяемый проект. Тренером назначен Марселино Гарсия Тораль, который научил «Вильярреал» играть в современный футбол. Марселино и Гарай работали вместе. Это было 10 лет назад в «Расинге», и союз получился таким эффективным, что «Расинг» попал в еврокубки, а Гарай – в «Реал». И вот они снова оказались в одной команде.

«Марселино отлично подойдёт «Валенсии». Этот тренер поднимет команду на высокие места. У нас много работы, и он справится с ней лучше любого другого», — прокомментировал назначение защитник. Слушайте, а может Гарай просто не хочет никуда уходить? Знакомый тренер, серьёзные планы на сезон, дом на побережье, идеальный климат, родная языковая среда и жена, которая ждёт ребёнка. Его «инстаграм» почти не отличается от «инстаграма» жены – там в основном те же семейные фото и репосты её публикаций.

Всё это очень напоминает зону комфорта. Да, из зоны комфорта иногда выходят, но ради чего это делать в конкретном случае? И насколько мотивированным будет футболист, который оставил всё это?

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