Разгром «Спартака» в Санкт-Петербурге и переход Неймара – отличные поводы для футбольного юмора.

«Зенит» со счётом 5:1 разгромил «Спартак» в Санкт-Петербурге

cherepovec:

— Мутко: «О'кей, «Гугл», как заменить футбольный клуб в Лиге чемпионов?»



Луан: ничего не знаю об интересе ко мне со стороны «Спартака»

schwein:

— Луан после просмотра матча «Зенит» — «Спартак»: «Знать не знаю никакой «Спартак». И не звоните мне больше».

Паредес: скоро сделаем в «Зените» сборную Аргентины

dvaad29:

— Ирония футбольной судьбы. Выросли соседями, оба игрока заиграли, уехали в Европу и наконец-то встретились в «Зените». А сейчас ещё присоединятся два друга детства. Санта-Зенит-Барбара!



Бабаев: создаём на трибунах семейную атмосферу, чтобы на ЦСКА приходили с детьми

ukus-suaresa:

— Приходите к нам с детьми на тихий час.



Источник: Мбаппе принял решение уйти из «Монако»

cesk-88:

— Сериал с Неймаром кончился, начинается новый — с Мбаппе…

rustga:

— Окажется, что Неймар — сводный брат Мбаппе.



Паредес посоветовал россиянам воздержаться от поездок в Аргентину

adudac:

— Если мы тебе каждый про свой район из детства расскажем, то ты обратно укатишь.



260 гостей свадьбы Месси пожертвовали на благотворительность лишь € 9,5 тыс.

serg6004:

— Это за вычетом бонусов и отступных отцу Неймара за приезд сына.



Сборная России 3 сентября проведёт контрольный матч с московским «Динамо»

man-in-green:

— Если победим — сразимся с волгоградским «Ротором»! А дальше уже в финале схлестнёмся с кировским «Динамо».



Нападающий «Локомотива» Ари хочет купить бразильский клуб

terekbelgium:

— И клуб будет называться «Арират».



Болельщики «Барселоны» начали сжигать футболки Неймара

nicocatana1:

— В ответ отец Неймара сжигает футболки болельщиков.



Митрополит Варсонофий: строительство арены «Зенита» завершили с Божьей помощью

gonzo-piter:

— В этом абсолютно нет никаких сомнений. Предполагать, что подрядчики достроили бы его своими силами, — абсурд.

Митрополит Варсонофий сообщил, что болеет за «Мордовию», «Спартак» и «Зенит»

brodequin:

— Сколько выездов пробил? С кем первая драка была? Фаеры проносишь под рясою али как?

Кучук: скоро увидим Бухарова на поле

innuendo666:

— Это он так угрожает?



«Бавария» может переманить скаута дортмундской «Боруссии»

fcgazprom:

— «Бавария» готова выкупить все очки, заработанные в бундеслиге «Боруссией» Д.



«Зенит» может вернуться с «Крестовского» на «Петровский» на время ремонта крыши

nashville91rebel:

— Опять протекает? Попробуй новые Always Ultra «Нормал плюс»! Лучшее впитывание!



«Атлетико» хочет продлить контракт с Облаком, сумма отступных составит € 150 млн

empty-street:

— Теперь всем в Европе надо контракты составлять так: сумма отступных — 100 млн евро, сумма отступных для «ПСЖ» — 200 млн евро.