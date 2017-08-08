«Зенит» со счётом 5:1 разгромил «Спартак» в Санкт-Петербурге
cherepovec:
— Мутко: «О'кей, «Гугл», как заменить футбольный клуб в Лиге чемпионов?»
Луан: ничего не знаю об интересе ко мне со стороны «Спартака»
schwein:
— Луан после просмотра матча «Зенит» — «Спартак»: «Знать не знаю никакой «Спартак». И не звоните мне больше».
Паредес: скоро сделаем в «Зените» сборную Аргентины
dvaad29:
— Ирония футбольной судьбы. Выросли соседями, оба игрока заиграли, уехали в Европу и наконец-то встретились в «Зените». А сейчас ещё присоединятся два друга детства. Санта-Зенит-Барбара!
Бабаев: создаём на трибунах семейную атмосферу, чтобы на ЦСКА приходили с детьми
ukus-suaresa:
— Приходите к нам с детьми на тихий час.
Источник: Мбаппе принял решение уйти из «Монако»
cesk-88:
— Сериал с Неймаром кончился, начинается новый — с Мбаппе…
rustga:
— Окажется, что Неймар — сводный брат Мбаппе.
Паредес посоветовал россиянам воздержаться от поездок в Аргентину
adudac:
— Если мы тебе каждый про свой район из детства расскажем, то ты обратно укатишь.
260 гостей свадьбы Месси пожертвовали на благотворительность лишь € 9,5 тыс.
serg6004:
— Это за вычетом бонусов и отступных отцу Неймара за приезд сына.
Сборная России 3 сентября проведёт контрольный матч с московским «Динамо»
man-in-green:
— Если победим — сразимся с волгоградским «Ротором»! А дальше уже в финале схлестнёмся с кировским «Динамо».
Нападающий «Локомотива» Ари хочет купить бразильский клуб
terekbelgium:
— И клуб будет называться «Арират».
Болельщики «Барселоны» начали сжигать футболки Неймара
nicocatana1:
— В ответ отец Неймара сжигает футболки болельщиков.
Митрополит Варсонофий: строительство арены «Зенита» завершили с Божьей помощью
gonzo-piter:
— В этом абсолютно нет никаких сомнений. Предполагать, что подрядчики достроили бы его своими силами, — абсурд.
Митрополит Варсонофий сообщил, что болеет за «Мордовию», «Спартак» и «Зенит»
brodequin:
— Сколько выездов пробил? С кем первая драка была? Фаеры проносишь под рясою али как?
Кучук: скоро увидим Бухарова на поле
innuendo666:
— Это он так угрожает?
«Бавария» может переманить скаута дортмундской «Боруссии»
fcgazprom:
— «Бавария» готова выкупить все очки, заработанные в бундеслиге «Боруссией» Д.
«Зенит» может вернуться с «Крестовского» на «Петровский» на время ремонта крыши
nashville91rebel:
— Опять протекает? Попробуй новые Always Ultra «Нормал плюс»! Лучшее впитывание!
«Атлетико» хочет продлить контракт с Облаком, сумма отступных составит € 150 млн
empty-street:
— Теперь всем в Европе надо контракты составлять так: сумма отступных — 100 млн евро, сумма отступных для «ПСЖ» — 200 млн евро.