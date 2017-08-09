Зидан побеждает и без голов Роналду. Как «Реал» выиграл Суперкубок УЕФА

Криштиану сыграл всего около 10 минут, но мадридцы прекрасно справились и без него.

Моуринью vs Суперкубок УЕФА. Попытка номер три Матч за Суперкубок УЕФА пройдёт сегодня в Скопье. Впервые за несколько последних сезонов в нём сразятся настоящие гранды — «Реал» и «МЮ».

Бэйл меняет Роналду

Популярный во всём мире победитель Лиги чемпионов «Реал» против популярного во всём мире победителя Лиги Европы «Манчестер Юнайтед». Криштиану Роналду против команды, в которой форвард-португалец сделал себе имя за шесть лет карьеры. Жозе Моуринью против клуба, который тренер-португалец сделал чемпионом Испании сезона-2011/12, – это последнее золото Примеры для «Реала» до лета 2017-го. Вывеска у нынешнего Суперкубка УЕФА была сумасшедшей, а дополнительных интриг миллион. В македонском городе Скопье случился футбольный звездопад.

— Роналду производит на меня очень сильное впечатление, — попытался нагнать страху на соперника накануне игры главный тренер «Реала» Зинедин Зидан. – Криштиану находится в таком же отличном состоянии, как в день финала Лиги чемпионов. Тот факт, что он с нами и готов сыграть, значит очень много. Гарет Бэйл тоже находится в хорошей форме и тренируется вместе со всеми. Он не играл четыре месяца, но сейчас в полном порядке.

Возможно, кто-то в «Манчестер Юнайтед» и поверил, что Криштиану успел набрать форму после отпуска и сыграет с первых минут. Однако обладатель «Золотого мяча» занял место на скамейке запасных, где среди прочих находился и новобранец команды защитник Тео Эрнандес. Бэйл действительно попал в основу. Валлиец на позиции Роналду – единственное изменение в стартовом составе Мадрида по сравнению с финальным матчем Лиги чемпионов. Моуринью в свою очередь сразу бросил в бой главных летних новичков манкунианцев – защитника Виктора Нильссона-Линделёфа, полузащитника Неманью Матича и нападающего Ромелу Лукаку.

Касемиро – король в «Королевском клубе»

Моуринью специально под победителя Лиги чемпионов подготовил тактическую схему с тремя центральными защитниками. Нильссон-Линделёф вместе с Крисом Смоллингом и Маттео Дармианом забили гвоздями центр обороны, а Матич при поддержке Андера Эрреры и Поля Погба «выжигал» центр поля. В первой трети первого тайма серб несколько раз сурово встретил Иско, показав, что не даст испанцу лишних секунд на работу мячом. Впереди главным помощником Лукаку был Генрих Мхитарян. «Манчестер Юнайтед» то пробовал высоко прессинговать, то сжимался кулаком в середине. Иско, Лука Модрич и Тони Кроос не имели возможности свободно разыгрывать мяч, попадая под давление полузащитников манкунианцев и даже Лукаку. «Реалу» приходилось использовать длинные передачи, но, похоже, Зидан подготовил варианты и на этот случай.

Испанская команда чуть-чуть перестроилась. Бэйл начал уходить на правый край, что, видимо, с большой радостью воспринял Нильсен-Линделёф, от которого валлиец пару-тройку раз едва не убежал, а Иско стал охотно смещаться на левый фланг. «Реал» имел почти двукратное преимущество по контролю мяча и в конце концов забил. Касемиро здорово контролировал линию офсайда, открываясь под длинную передачу Даниэля Карвахаля (хотя, возможно, маленький офсайд у бразильца всё-таки был), грамотно расположился между Нильссоном-Линделёфом и Валенсией, а потом и мастерски отправил мяч в сетку одним касанием. Касемиро – король! Бразилец забил в финале Лиги чемпионов, теперь вот отличился и в Суперкубке УЕФА. Даже сложно поверить, что четыре года назад «сливочные» купили его у «Сан-Паулу» лишь за 6 млн евро, поскольку существовали сомнения, что характер помешает Касемиро реализовать потенциал.

Жара во благо «МЮ»

Касемиро мог открыть счёт и раньше, когда пробил в перекладину после подачи углового. «Манчестер Юнайтед» уступал сопернику на стандартах. Можно вспомнить также момент Бэйла в дебюте встречи, когда Матич и Погба не разобрались на угловом, кому что делать. Бэйл, как и Касемиро, забил в первом тайме с игры, однако валлийцу не повезло с судейским решением. Арбитр зафиксировал офсайд примерно в такой же ситуации, в какой не стал поднимать флажок при голе бразильского опорника.

Манкунианцы при счёте 0:1 растерялись — просто смотрели за тем, как соперник катает мяч. Прийти в себя им помогла пауза на водопой из-за македонской жары. Победители Лиги Европы стали лучше прессинговать, заставили защитников «Реала» ошибаться. Был великолепный шанс организовать выход один на один, когда Мхитарян обокрал Крооса, но не к месту возник Лукаку: бельгиец коснулся мяча – судья зафиксировал справедливый офсайд. Вообще Ромелу запомнился до перерыва разве что работой на команду. Иногда цеплялся за мяч, стоя спиной к воротам испанцев, играл в стенку с Мхитаряном. Только перед самым перерывом центрфорвард «МЮ» наконец-то продавил Серхио Рамоса и едва не поразил цель после верхового единоборства.

Новый трофей в коллекцию Зидана

Во втором тайме Лукаку всё-таки отметил официальный дебют в составе манкунианцев голом. Бельгийцу потребовалось ещё две попытки. Уму непостижимо, как Ромелу промахнулся, играя на добивании после удара Поля Погба! К счастью для Лукаку, следующая возможность ему была предоставлена достаточно быстро, когда Кейлор Навас отбил по центру мяч, пущенный из-за штрафной Матичем. В этом эпизоде могли бы поусерднее защищаться Кроос с Серхио Рамосом.

Где-то испанцы ослабили хватку, ведь гол Лукаку случился уже при счёте 2:0. Иско с Бэйлом раскатали оборону команды Моуринью простой вроде бы стеночкой. Вся группа штатных разрушителей «Манчестер Юнайтед» превратилась в зрителей, англичане разве что не аплодировали героям «королевской» атаки. Вдобавок Бэйл вскоре сотряс перекладину. Если бы валлиец сделал преимущество «Реала» крупным, Моуринью оставалось бы только выбросить белое полотенце, а так интрига сохранилась и Лукаку забил.

Манкунианцам помогла лучше цепляться за мяч и что-то создавать замена Эрреры на высокого, атлетичного Маруана Феллаини. Бельгиец поучаствовал в моменте, завершившемся голом его соотечественника, высосал последние силы из подуставших защитников противника. Благодаря давлению со стороны крупных нападающих должен был сравнивать счёт Маркус Рашфорд, заменивший в перерыве Лингарда. Всё получилось здорово – и рывок Рашфорда из глубины, и шикарный проникающий пас от Мхитаряна. Однако Навас показал: «Реалу» не обязательно переживать из-за неудавшихся попыток купить Давида де Хеа.

Роналду был брошен в бой всего за 10 минут до финального свистка. Этого времени Криштиану не хватило, чтобы огорчить дорогой его сердцу «Манчестер Юнайтед». Впрочем, команда Зидана справилась и без голов Роналду, обогатив коллекцию французского тренера новым трофеем, а вот Моуринью в третий раз из трёх проиграл Суперкубок УЕФА.