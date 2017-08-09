«Спартак» потерял для дерби Луиса Адриано. Сыграет ли в нём Акинфеев?

Финал Суперкубка УЕФА, трансферные и прочие новости из лагерей ведущих российских клубов – «Зенита», «Спартака» ЦСКА – в обзоре дня.

«Реал» победил «МЮ» и во второй раз подряд выиграл Суперкубок УЕФА

«Реал» одержал победу над «Манчестер Юнайтед» в матче за Суперкубок УЕФА. Встреча прошла в Скопье (Македония) на стадионе «Филип II Арена» и завершилась со счётом 2:1.

В середине первого тайма Карлос Касемиро на скорости ворвался в штрафную соперника, откуда в касание в падении пробил в дальний нижний угол — Давид де Хеа не сумел дотянуться до мяча. На 52-й минуте Иско обыгрался с Гаретом Бэйлом, выскочил один на один с голкипером и удвоил преимущество мадридцев. Спустя 10 минут Ромелу Лукаку был первым на добивании после удара Неманьи Матича и отыграл один мяч, забив свой первый гол в официальном матче за «МЮ». До конца встречи оставалось более 30 минут, но англичане так и не сумели забить второй гол.

«Реал» во второй раз подряд и в четвёртый раз в истории выиграл Суперкубок УЕФА. У «МЮ» одна победа в данном мини-турнире.

«Спартак» сделал «Гремио» официальное предложение о трансфере Луана

«Спартак» сделал «Гремио» официальное предложение о трансфере нападающего Луана, информирует издание ESPN Brazil. Красно-белые предложили бразильскому клубу € 20 млн за 70% экономических прав на игрока. «Гремио» пока не дал москвичам ответа.

Остальные 30% прав на Луана принадлежат группе его представителей, в том числе агенту Жаиру Пейшото. «Спартак» на данный момент не договорился с ними.

Луан в нынешнем сезоне чемпионата Бразилии принял участие в 15 матчах, забил 5 голов и сделал 6 голевых передач.

СМИ: «Спартак» достиг принципиального соглашения с «Валенсией» о переходе Гарая

Бывший защитник «Зенита», ныне игрок «Валенсии» Эсекьель Гарай близок к возвращению в Россию. Итальянское СМИ SportMediaset сообщает, что «Спартак» достиг принципиального соглашения с «Валенсией» о переходе 30-летнего аргентинского футболиста.

Ранее сообщалось, что «Спартак» предложит за Гарая более € 20 млн, тогда как «Валенсия» хочет заработать на продаже защитника € 25 млн. Также отмечалось, что Гарай не против возвращения в Россию.

С 2014 по 2016 год Гарай в составе «Зенита» провёл 75 матчей, забил три гола и завоевал три трофея.

ESPN Deportes: «Барселона» договорилась о трансфере Коутиньо за € 90 млн

«Барселона» достигла договорённости с «Ливерпулем» о переходе полузащитника Филиппе Коутиньо, утверждает ESPN Deportes. Сине-гранатовые заплатят за бразильца € 90 млн, а с учётом будущих бонусов сумма может достичь € 120 млн.

Представители «Барселоны» во главе с исполнительный директором Оскаром Грау вчера прибыли в Англию и сегодня договорились с «Ливерпулем». Немаловажным фактором стало желание самого Коутиньо перебраться в испанский клуб.

«Барселона» рассматривает 25-летнего хавбека в качестве долгосрочной замены Андресу Иньесте и возможной подмены кого-то из нападающих, тогда как в роли преемника Неймара, который ушёл в «ПСЖ», клуб видит Усмана Дембеле из дортмундской «Боруссии».

Стала известна причина срыва трансфера Аскасибара в «Зенит»

Издание Nuevo Diario сообщило причину, по которой сорвался переход полузащитника «Эстудиантеса» Сантьяго Аскасибара в «Зенит». По данным источника, аргентинский клуб не устроило, что сине-бело-голубые предоставили им банковские гарантии Банка Москвы.

Сообщается, что по той же причине пока не завершён трансфер в «Зенит» полузащитника «Индепендьенте» Эмилиано Ригони. Эту информацию подтвердил вице-президент южноамериканской команды Карлос Монтана.

«Вопрос с переходом Ригони в „Зенит“ лежит в плоскости банковских гарантий. Надеюсь, завтра данный вопрос будет решён», — цитирует вице-президента Con Estilo Rojo.

Акинфеев не поможет ЦСКА в матче с «Тосно»

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не сыграет против «Тосно» в матче 5-го тура российской Премьер-Лиги, который состоится 9 августа в Санкт-Петербурге. Футболист продолжает заниматься по индивидуальной программе. Об этом говорится на официальной странице «армейцев» в «Твиттере».

Игорь Акинфеев получил травму во время ответной встречи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с АЕК (1:0) в Москве. Голкипер красно-синих дважды по ходу второго тайма оказывался на газоне из-за боли в колене.

Из-за травмы 31-летний вратарь уже пропустил игру 4-го тура с «Рубином». Место в воротах занял Илья Помазун, а ЦСКА уступил 1:2.

Луис Адриано и Смольников дисквалифицированы на два матча

Нападающий «Спартака» Луис Адриано и защитник «Зенита» Игорь Смольников получили по два матча дисквалификации по итогам стычки в игре 4-го тура РФПЛ, состоявшейся 6 августа в Санкт-Петербурге и завершившейся победой сине-бело-голубых со счётом 5:1.

«Мы пригласили на заседание Игоря Смольникова и Луиса Адриано. Оба получили прямые красные карточки в матче «Зенит» — «Спартак». За агрессивное поведение с использованием чрезмерной силы оба футболиста дисквалифицированы на два матча РФПЛ», — передаёт слова главы контрольно-дисциплинарного комитета Артура Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

«Оба извинились, пожали друг другу руки», — добавил Григорьянц.

«Спартак» в пятом туре примет на своём поле тульский «Арсенал», тогда как «Зенит» сыграет в гостях с «Уралом». В шестом туре «Спартак» ожидает гостевой матч с ЦСКА, а «Зенит» — домашний с «Ахматом».

«СКА-Хабаровск» обыграл «Анжи», одержав первую победу в РФПЛ

В российской Премьер-Лиге сыгран первый матч 5-го тура. «СКА-Хабаровск» на стадионе имени Владимира Ленина принимал «Анжи». Хозяева потерпели четыре поражения подряд на старте сезона, но в отчётной встрече прервали неудачную серию, добившись победы — 2:0.

Всё решилось после перерыва. На 68-й минуте Руслан Корян нашёл пасом Мирослава Марковича, сербский нападающий вошёл в штрафную площадь и неотразимо пробил над руками голкипера Алексея Солосина – 1:0. Второй мяч влетел в сетку ворот «Анжи» уже в компенсированное время. На 94-й минуте отличился вышедший на замену Николай Калинский.

Эта победа стала для хабаровчан первой в российской Премьер-Лиге. «Анжи» потерпел четвёртое поражение в сезоне.

«Амкар» сыграл вничью с «Уфой» и набрал первое очко в сезоне РФПЛ

«Амкар» сыграл вничью с «Уфой» в матче 5-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Перми на стадионе «Звезда» и закончилась со счётом 0:0.

На 17-й минуте хозяева имели шанс открыть счёт и забить свой первый гол в сезоне, однако Дарко Бодул отправил мяч с пенальти в штангу. Как оказалось, это был лучший момент в матче для обеих команд — ни одного гола зрители так и не увидели.

«Амкар» набрал первое очко в сезоне, но остался на последнем месте в турнирной таблице РФПЛ, «Уфа» (9) занимает четвёртую строчку.

«Краснодар» и «Црвена Звезда» обменялись матчами, первая игра пройдёт в России

По согласованию всех сторон, включая клубы и УЕФА, первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Краснодаром» и «Црвеной Звездой» пройдёт 17 августа в кубанской столице. Как сообщает официальный сайт краснодарского клуба, ответный поединок запланирован на 24 августа в Белграде на стадионе «Райко Митич».

Изначально первая игра должна была состояться в Сербии, а ответная — в России. На прошлой стадии Лиги Европы «Краснодар» по сумме двух матчей (2:1, 3:1) обыграл «Люнгбю», а «Црвена Звезда» прошла «Спарту» (2:0, 1:0).