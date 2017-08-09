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Алексей Миранчук о лидерстве «Локомотива», голе СКА и контракте
Текст: «Чемпионат»
Фото: fclm.ru

Ал. Миранчук: тяжело вести за собой остальных, но привыкаем к лидерству

Автор чудо-гола в ворота СКА рассказал, кого поразило лидерство «Локомотива» и почему в итоге он остался в клубе.
9 августа 2017, среда. 08:30 Футбол

— В матче со СКА вы забили потрясающий гол со штрафного. Изначально планировали бить во вратарский угол?
— Да, и даже если бы вратарь не дёргался, всё равно отправил бы мяч туда. На предыгровой тренировке возникла точно такая же ситуация, и я пробил в тот же угол. Видимо, в моём сознании остался этот удар, вот и решил его повторить.

— Обычно все штрафные в «Локо» исполняет Мануэл Фернандеш. Почему на этот раз били вы?
— К счастью, мяч делить не пришлось — просто предложил, чтобы я исполнил. Был уверен в себе, поэтому никаких проблем — взял, пробил и забил. Ребята поздравили, сказали, что это очень красивый и, главное, нужный гол.

— Что сказал брат?
— Что вообще не удивлён. Он видел, как я забил такой же гол на тренировке, и не сомневался, что так же получится и в игре.

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— «Точка невозврата пройдена, Миранчука на сто процентов в «Локомотиве» не будет», — говорил ваш агент зимой. Но, несмотря на договорённость с «Рубином» и интерес со стороны «Зенита», «Спартака» и «Краснодара», вы подписали новый контракт с «железнодорожниками». Что повлияло на ваше решение?
— Головой я всё равно понимал: не нужно уходить из «Локомотива». Складывалось ощущение, что сердце не будет принадлежать новому клубу, буду чувствовать себя некомфортно, и начнутся проблемы. В итоге решил остаться и очень рад, что вышло именно так.

— «Локомотив» начал чемпионат с четырёх побед. Вы удивлены?
— Ни я, ни команда не удивлены такому результату. Думаю, больше поражаются те, кто около футбола, — для них это крайне неожиданно. Приятно, что мы находимся на первом месте. Правда, немного тяжеловато вести за собой остальных, но ничего! Будем привыкать к лидерству, набирать обороты и очки.

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— Возможно, команду так разозлило поражение в Суперкубке, что в чемпионате выдали удачную серию?
— Сомневаюсь, что это повлияло. Суперкубок и чемпионат — разные вещи. Там получилось не очень удачно, а сейчас, к счастью, всё по-другому.

— Болельщики ждут прорыва от Миранчука. Вы как-то по-особенному готовились к этому сезону?
— Каждый сезон должен быть лучше предыдущего. Необходимо всегда оглядываться на то, как ты играл в недавнем прошлом, чтобы делать правильные выводы и двигаться дальше.

— Прогресс кого из игроков «Локо» в этом сезоне удивляет вас больше всего?
— Не люблю загадывать, но могу сказать точно: все ребята стараются и усердно работают. Главное — не сломаться и продолжать в том же духе. Трудно предугадать, что будет дальше. Бывает, игроки заявляют о себе, их начинают сватают в хорошие клубы, а в итоге никто нигде не играет. Поэтому я осторожен в оценках, в том числе и по отношению к самому себе.

Фото: fclm.ru

— «Локомотив» выиграл Кубок России и попал напрямую в групповой этап в Лигу Европы. Команда стала уделять больше времени физической подготовке, ведь впереди довольно плотный график?
— Сложно сказать, пропустили с братом часть сборов. Но сейчас всё идёт как надо. Нужно дождаться Лиги Европы и там уже смотреть, менять план подготовки или оставить всё как есть. В любом случае решать будет тренер.

— Перед Кубком конфедераций FIFA назвал трёх лучших молодых российских игроков: Миранчук, Головин и Джикия. Не задевало, что Черчесов даёт вам мало игрового времени, в отличие от двух других?
— Нет, не расстраивался и не обижался. Просто делал то, что от меня требовал тренер. Черчесову виднее, он решил меня использовать именно так.

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— Вы с Антоном всегда были вместе: начинали в «Олимпе», потом перешли в «Спартак», затем в «Локо». Но там у брата не получилось, и он поехал в эстонскую «Левадию». Каково было без него?
— Мы поговорили и приняли решение, что так будет лучше. Дело в том, что у каждого своя карьера, это нужно понимать. Не скрою, мне было нелегко расставаться, так же, как и брату. Каждый день общались с ним по FaceTime, узнавали, как дела, переживали друг за друга. Около месяца ему было очень тяжело, пытался влиться в команду. Но, слава богу, справился и показал себя с лучшей стороны — забивал, раздавал.

— Ваш первый тренер говорил, что вы с Антоном — лучшие близнецы в истории РФПЛ, что ваши умения сильно отличаются от того, что умеют Комбаровы и Березуцкие. Как прокомментируете?
— Мы разного плана игроки, сравнивать сложно. Всё-таки они играют в защите, а мы в атаке. Нас можно сравнить только с точки зрения внешнего сходства, не более.

— Вы с братом занимались танцами, потом карате. Хореография вам помогает в дриблинге, а карате в отборах?
— Это было давно, да и занимались мы недолго. Помню, на танцы мама заставила ходить, а на карате… даже не знаю, что мы вообще там забыли. Футболисты должны быть пластичными, но для этого хореография не нужна — нужны тренировки.

— На карате вы с Антоном вели себя плохо, за это тренер выгонял с занятий. На футболе такое бывало?
— Бывали какие-то ссоры, крики порой. Но не припомню, чтобы нас выгоняли с футбольных тренировок.

— В начале лета вы пропустили тренировку сборной из-за экзамена. Сильно учёба в институте влияет на футбольную карьеру?
— Когда выходной и нет тренировок, могу посвятить время учёбе. Но это бывает не так часто. Помню, первым на экзамене отвечал Антон. Сначала было очень волнительно, но потом я посмотрел на него и немного успокоился. Взял билет, написал и ответил — в общем, всё прошло благополучно.

— На какую тему отвечали?
— Почему молодые футболисты играют по шаблону, почему в них нет креатива. Причины могут быть разные, но в первую очередь это зависит от тренера, условий подготовки. Ну и от самих ребят тоже. К примеру, нам с братом нравился Роналдиньо, хотели быть такими же пластичными, красиво играть, стремились к этому. Это тоже сказалось на нашей игре.

— Бразильской музыки в раздевалке сейчас не хватает?
— Ей Гиля заправляет, бывает, и бразильская звучит — так что с музыкой всё в порядке. А вот Ари нам, конечно, не хватает. Тяжело без него, но это футбол, нужно двигаться дальше. Никто не застрахован от таких происшествий. Надеюсь, в скором времени он восстановится. Следим за Ари, поддерживаем, интересуемся, как у него дела. По его «инстаграму» видно, что он делает упражнения, восстанавливается потихоньку. Ари тоже за нами следит — поздравляет с победами, желает продолжения успешной серии и хочет поскорее вернуться в строй. Мы очень ждём его!

Интервью подготовили: Иван Карпов, Максим Саблин.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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