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Трансферы лета РФПЛ-2017/18. Таблица переходов Премьер-Лиги – 8 августа
Текст: «Чемпионат»
Фото: fc-zenit.ru

«Зенит» берёт Краневиттера, «Спартак» зовёт Гарая. Таблица переходов РФПЛ

Луан и Гарай близки к «Спартаку», «Зенит» продолжает выжигать рынок – трансферные новости и слухи за неделю.
9 августа 2017, среда. 10:00 Футбол

* Таблица переходов РФПЛ

«Спартак»

Главная трансферная новость России последнего дня – Эсекьель Гарай может вернуться в Россию. Пока звучит абсурдно. Хотя вероятно, «Спартак» нашёл лишние 20 млн на трансферы («Валенсия» хочет заработать все 25), а жена аргентинца вдруг захотела вернуться в Россию. В любом случае это было бы любопытно. Также в сфере интересов «Спартака» находится полузащитник бразильского «Спорт Ресифи» Эвертон Фелипе.

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Одновременно «Спартак» ведёт переговоры по трансферу Луана из «Гремио». Речь идёт о 20 млн евро. По данным «Чемпионата», ещё 5 млн сторона игрока хочет в качестве подъёмных. Пока «Спартак» не достиг договорённости с представителями бразильца. Хотя бразильские СМИ пишут, что официальное предложение «Гремио» сделано.

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Между тем Массимо Каррера отсутствием новичков недоволен. И уверяет, что предпочёл бы Гарая Луану. В общем, не всё ладно в спартаковском королевстве.

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«Зенит»

Не прошло и недели, как «Зенит» объявил имя очередного новичка. Попробуете угадать, какой он национальности? Всё верно – ещё одним аргентинцем в Санкт-Петербурге стало больше. Отныне Матиас Краневиттер, права на которого принадлежали «Атлетико», — игрок «Зенита». Официальная сумма, которую сине-бело-голубые заплатили за полузащитника, не называется. По информации испанских СМИ, речь идёт о 8 млн евро.Также на этой неделе должно быть официально объявлено о долгожданном переходе Эмилиано Ригони из «Индепендьенте». А вот трансфер хавбека «Эстудиантеса» Сантьяго Аскасибара сорвался – в «Зените» сделали выбор в пользу Краневиттера.

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Также в шорт-листе «Зенита» находятся полузащитник Мигель Лаюн из «Порту», защитник «Валенсии» Аймен Абденнур, нападающий «Ривер Плейт» Лукас Аларио и крайний полузащитник лиссабонского «Спортинга» Юри Медейруш.

В то же время «Зенит» не только покупает новичков, но и активно расстаётся с теми, кто стал завсегдатаем скамейки запасных. Полузащитник Эрнани отдан в аренду в «Сент-Этьен» до конца сезона, по окончании которого французы смогут выкупить его трансфер за 12 млн евро. «Бетис» близок к тому, чтобы выцепить за бесценок Хави Гарсию. Речь идёт о 1,5 млн евро компенсации и четырёхлетнем контракте. Также близки к уходу из команды Юрий Лодыгин, на которого положил глаз «Лацио», и Жулиано, к которому проявляет интерес «Фенербахче».

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ЦСКА

В ЦСКА всё по-старому. По словам Романа Бабаева, никакой конкретики и тем более переговоров по новичкам нет. Единственное в Германии пишут об интересе «армейцев» к полузащитнику «Гамбурга» Уолесу. Трансфер оценивается в 8 млн евро. Звучит абсурдно.

Защитник Никита Чернов продолжит карьеру в «Урале». ЦСКА отдал его в аренду до конца сезона. Прошлый сезон Чернов провёл в «Енисее».

«Рубин»

Рагнар Сигурдссон, герой Евро-2016, возвращается в Россию! Исландец продолжит карьеру в «Рубине», который арендовал его у «Фулхэма» до конца сезона. Год назад Рагнар покинул «Краснодар» ради карьеры в Англии, однако на Туманном Альбионе достаточной игровой практики ему получить так и не удалось. Что ж, попытка номер два.

А Бердыев тем временем продолжает переманивать «своих» игроков. В том случае если Казань покинет нападающий Жонатас, «Рубин» сосредоточит свои силы на приглашении Александра Бухарова из «Ростова».

«Амкар»

У «Амкара» трансферная кампания пока не складывается. Правда, компанию Артуру Нигматуллину, Александру Рязанцеву, Ивану Мельникову и другим пермским новичкам мог составить… Неймар. Об этом рассказала пресс-служба клуба. Однако в Перми осознали, что на трансфер бразильца пришлось бы копить 18 лет, и отказались от задумки. Может, стоило рассмотреть вариант с ипотекой?

«СКА-Хабаровск»

РФПЛ официально пополнил ещё один яркий персонаж. По крайней мере по имени. Болгарин Венцислав Христов продолжит карьеру в Хабаровске, с которым подписал однолетний контракт.

«Тосно»

Ну и ещё один любопытный трансфер напоследок – Владимир Быстров вернулся домой. Ну, почти. «Тосно» объявил о подписании контракта с ветераном до конца сезона. На этот раз «Петровский» должен встретить Владимира гораздо теплее.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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