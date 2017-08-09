Как «Спартак» играл после сокрушительных поражений. Не всегда плохо

Победа над «Реалом», четыре мяча от «Зенита», конфуз с «Уфой». Что будет после провала в Санкт-Петербурге?

26.09.1998. ЦСКА – «Спартак» — 4:1



30.09.1998. «Спартак» — «Реал» — 2:1



В 90-х острым и равным противостоянием между «Спартаком» и ЦСКА и не пахло. Тогда, в сентябре 1998-го, «Спартак» впервые в истории чемпионата России проиграл ЦСКА и впервые пропустил более двух мячей. Говорят, что этот матч положил начало новому витку принципиального противостояния двух московских команд. За то поражение «Спартак» перед болельщиками оправдался очень быстро, одержав одну из самых значимых побед в истории отечественного футбола. Усатый Гус Хиддинк в качестве тренера «Реала» из-под козырька «Лужников» наблюдал, как Цымбаларь исполняет волшебный штрафной, а через шесть минут Титов расстрелял ворота Иллгнера. Спустя 10 лет он будет прыгать от счастья на этом самом месте, когда Павлюченко положит второй мяч сборной Англии.

2.08.2003. «Спартак» – «Локомотив» — 2:5



7.08.2003. «Спартак» — «Ротор» — 3:2



Другой крупный провал последовал только спустя пять лет. Венгерский новичок «Спартака» голкипер Саболч Шафар устроил дикое представление. Пять пропущенных им мячей стали первыми тревожными звоночками, предвещающими «Спартаку» долгие годы без титулов. Правда, в следующем туре «Спартак» одержал победу, пусть и валидольную, над «Ротором».

12.07.2008. «Спартак» – ЦСКА — 1:5



19.07.2008. «Локомотив» — «Спартак» — 2:2



Перед дерби всё было против ЦСКА – Гинер объявил об уходе Газзаева в конце сезона, Вагнер томился в дубле и, казалось, был откровенно не в форме. Однако действительность превзошла все ожидания – амнистированный Вагнер оформил хет-трик ещё в первом тайме, а «Спартак» получил очередную хлёсткую пощёчину в том сезоне. Чуть было не случилось то же самое и в следующем матче с «Локомотивом». Две главные звезды «железнодорожников», Билялетдинов и Сычёв, оформили «Локо» солидный гандикап, однако во второй половине игры красно-белым удалось перевернуть игру и спастись в самой концовке.

Жо, Карвальо, Вагнер Лав и Дуду — как у них дела? Жо жжёт в «Коринтиансе». Чем не повод вспомнить, как поживает четвёрка бразильцев из ЦСКА, нашумевшая в середине 2000-х?

10.05.2010. «Алания» – «Спартак» — 5:2



9.07.2010. «Ростов» — «Спартак» — 1:0



Такой исход матча можно было бы хоть как-то понять в 1990-е, когда «Алания» представляла собой серьёзную силу в чемпионате России и даже брала золото. Однако в 2010-м, когда команда Валерия Карпина стабильно набирала очки и пропустила всего пять мячей в стартовых девяти турах, а вышедшая из первого дивизиона «Алания» пыталась заново освоиться в РФПЛ, такого не ожидал никто. После этого холодного душа для «Спартака» наступила двухмесячная пауза в чемпионате, после которой красно-белым пришлось вновь поучаствовать в футбольном ice bucket challenge. На этот раз ушат с ледяной водой на красно-белых выплеснул «Ростов» и лично Александр Кульчий.

14.03.2011. «Ростов» – «Спартак» — 4:0



21.03.2011. «Спартак» — «Волга» — 1:0



«Спартак» традиционно испытал проблемы в Ростове спустя год, когда получил четыре мяча в авоську (два – от неудержимого Романа Адамова). В следующем матче «Спартак» чуть было не оступился вновь, но всё же зацепил три очка в домашней игре с «Волгой». Несмотря на сложный старт, красно-белые могут занести длинный полуторагодичный сезон себе в актив – серебряные медали стали первым серьёзным успехом за долгие годы.

14.04.2011. «Спартак» — «Порту» — 2:5



17.04.2011. «Анжи» — «Спартак» — 2:1



А ещё в том сезоне была яркая европейская кампания, в которую уложились победа над «Марселем» в ЛЧ, феерическое противостояние с «Базелем», разгром «Аякса» и… пять мячей от Халка, Фалькао и компании, на всех парах мчавшихся к победе в Лиге Европы. Фалькао после того вечера заглядывал к нам редко и забил победный гол в финале ЛЕ. А «Спартак» получил два мяча в Махачкале от начинающего запасаться звёздами «Анжи».

"Секрет успеха "Порту" — бить игроков по голове" Наставник "Порту" в преддверии ответного матча четвертьфинальной стадии Лиги Европы заверил журналистов, что не ожидает лёгкого поединка и относится к "Спартаку" с большим уважением.

11.08.2012. «Зенит» – «Спартак» — 5:0



18.08.2012. «Спартак» — «Рубин» — 2:1



Ровно семь лет назад мы увидели в Санкт-Петербурге примерно ту же картину, что совсем недавно. Правда, на «Петровский» «Спартак» прибыл совсем не в качестве действующего чемпиона. Уверенно начавший сезон Унаи Эмери полностью провалил дуэль с Лучано Спаллетти, получил самое крупное поражение «Спартака» в российской истории и получил в свой адрес первую серьёзную критику в качестве тренера красно-белых. До «тренеришки» оставалось далеко (тем более в следующем туре «Спартак» одержал сложную победу с «Рубином»), однако начало было положено.

25.11.2012. «Спартак» – «Динамо» — 1:5



30.11.2012. «Спартак» — «Зенит» — 2:4

Та самая фраза, незаслуженно прикрепившаяся к Эмери в России, была произнесена как раз после разгрома от «Динамо». Команду Эмери просто разнесли в щепки. На послематчевой пресс-конференции Валерий Карпин заявил, что испанец больше не является главным тренером команды. Что, впрочем, «Спартак» не встряхнуло. Уже под руководством Карпина красно-белые провалили следующий матч, пропустив четыре мяча от набиравшего обороты «Зенита.

22.03.2014. «Краснодар» – «Спартак» 4:0



30.03.2014. «Локомотив» — «Спартак» — 0:0



В тот вечер списанные со счетов Ари и Широков устроили настоящий праздник для краснодарской публики. Экс-форвард «Спартака» разразился тремя голами в ворота бывшего клуба, а оказавшийся не нужным «Зениту» Широков сотворил две голевые передачи и во многом той игрой заставил боссов «Спартака» предложить себе контракт в конце сезона. Однако всё это уже совсем другая история. После той игры команда Гунько скатала унылые нули с «Локомотивом», а затем проиграла дома «Уралу», что привело к одной из самых гневных тирад в истории российского футбола в исполнении Александра Бубнова.

14.08.2014. «Краснодар» – «Спартак» — 4:0



17.08.2014. ЦСКА – «Спартак» — 0:1



Спустя несколько месяцев красно-белые вновь получили четыре от «Краснодара». Шикарный подарок на день рождения владельцу «быков» Сергею Галицкому сделал Ари – на его счету гол, голевая передача и заработанный пенальти. Правда, в отличие от прошлого раза, реабилитироваться «Спартаку» удалось быстро. Спустя уже три дня была одержана победа в дерби над ЦСКА, и все на время забыли о краснодарских казусах.

17.09.2015. «Спартак» – ЦСКА 0:4



23.09.2015. «Спартак» — «Уфа» — 1:2



Однако те самые казусы при Мурате Якине продолжали происходить. Первое дерби на «Открытии» спартаковцы бездарно проиграли по всем статьям – пропустили три мяча уже в первом тайме. «Разница между клубами значительна», — сказал Якин после игры. Видимо, велика была разница в классе и с «Уфой». Мяча молодого Вячеслава Кротова не хватило даже для ничьей – команда Колыванова одержала сенсационную победу на выезде, а кресло под Якином стало ходить ходуном.

Назад, «Спартак». За что стоит благодарить Мурата Якина Мурат Якин почти наверняка покинет «Спартак», но кое-что о команде с его отъездом станет всё же окончательно ясно.

16.04.2016. «Зенит» – «Спартак» — 5:2



23.04.2016. «Спартак» — «Мордовия» — 2:2



Вряд ли кому-то удастся объяснить логически, что происходило в том матче. Аморфный «Зенит» дважды позволил сопернику выйти вперёд в первом тайме и мог легко пропустить ещё не раз. Однако, вместо того чтобы дожать соперника, команда Аленичева вдруг отдала инициативу и во втором тайме увидела в своей сетке ещё четыре мяча. Цирковые представления продолжились и в следующем туре, где «Спартак» дома чуть было не отдал победу «Мордовии». Правда, затем последовали четыре подряд победы, помогшие «Спартаку» вскочить на последнюю подножку уходящего из России в еврокубки поезда. Прямиком навстречу АЕК…

01.12.2016. «Крылья Советов» – «Спартак» — 4:0



05.12.2016. «Спартак» — «Рубин» — 2:1



Что это было? Такой вопрос мелькал во всех спортивных СМИ, соцсетях (да и в головах болельщиков) после разгрома «Спартака» в Самаре. Идущая по чемпионскому графику команда пропустила четыре мяча от середняка и не сподобилась даже на гол престижа. Однако в следующем туре красно-белые вернулись на нужные рельсы – после победы над «Рубином» хвалебные оды Каррере зазвучали с новой силой.

Крылья позора. Почему разгром «Спартака» — хороший результат Репортаж Дмитрия Егорова из Самары об ошибках судьи Левникова, тренера Массимо Карреры и руководства «Спартака».

22.04.2017. «Ростов» — «Спартак» — 3:0



25.04.2017. «Спартак» — «Урал» — 1:0



Так продолжалось вплоть до того самого выезда в «Ростов», где отлаженная Бердыевым машина прокатилась по игрокам «Спартака», после победы над «Зенитом» уже представлявших, как они будут поднимать над головой чемпионский кубок. Корабль Карреры качнулся, но с курса не сошёл – в следующем туре «Спартак» минимально обыграл «Урал», а затем расставил все точки над i, победив ЦСКА в дерби.