«Локомотив» не теряет очки. Это надолго?

«Зенит» с 12 очками после четырёх стартовых туров – привычная норма, «Локомотив» на вершине турнирной таблицы – нежданный гость. Особенно после прошлогоднего начала сезона: тогда красно-зелёные начали с четырёх подряд ничьих, пережили тренерскую отставку и долго искали свою игру. «Ни я, ни команда не удивлены таким результатом. Правда, немного тяжеловато вести за собой остальных, но ничего! Будем привыкать к лидерству, набирать обороты и очки», – реагирует на промежуточное лидерство Алексей Миранчук.

Нынешний «Локомотив» тоже небеспроблемен, однако добывает результат гораздо стабильнее. Традиционный козырь команд Юрия Сёмина – оборона – выдержал проверку «Спартаком» и ЦСКА: даже с тремя непрофильными защитниками (Лысов, Баринов, Фарфан) она сдерживала мощную атаку, перекрывая все пути передач в штрафную. Впереди же «Локо» – копия традиционной команды Юрия Сёмина: она умеет создавать голы из воздуха, раскатывая контратаки в несколько простых передач, забивая в моментах, где вообще ничто не предвещает опасность. Если не знаете, как это – посмотрите второй и третий голы «Локомотива» в ворота ЦСКА: в среднем на создание моментов ушло 7 секунд.

«Локомотив» создаёт самые опасные моменты в РФПЛ

Я уже неоднократно сравнивал команду Юрия Сёмина с командой Игоря Черевченко: «Локомотив» ученика и учителя одинаково любит бить с ударных точек, из dangerzone, и при этом брать качеством моментов, а не количеством. Однако у «Локо» Черевченко после ухода Умара Ньясса была ярко выраженная проблема неумения играть первым номером с середняками и аутсайдерами – красно-зелёные банально не знали, как организовать опасность у чужих ворот.

«Локомотив» Сёмина чувствует себя с аутсайдерами и середняками лучше, и отсутствие Ари пока даже не так больно бьёт по команде (лишь пока). За 4 стартовых матча «железнодорожники» создали 9 явных голевых моментов – два из них пришлись на ЦСКА, один на «Арсенал», по три на «Анжи» и СКА. Лишь ЦСКА создал столько же Big Chances, остальные отстают – даже у «Зенита» таких моментов всего 7.

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Прогресс Миранчука

Сага о возможном расставании Алексея Миранчука с «Локомотивом» закончилась единственно верно – продлением контракта с «железнодорожниками». «Головой я всё равно понимал: не нужно уходить из «Локомотива». Складывалось ощущение, что сердце не будет принадлежать новому клубу, буду чувствовать себя некомфортно, и начнутся проблемы», – рассказал в интервью Миранчук. Можно списать его решение на желание оставаться в зоне комфорта, но правильнее думать, что эту зону для Миранчука создаёт тренер. Юрий Сёмин сразу взялся за персональную работу с молодым игроком, говорил, что хочет выбить из его головы лишнее, – и получил Миранчука, наконец-то раскрывающегося в полной мере.

У Алексея по-прежнему есть проблемы со скоростью принятия решений, однако в «Локомотиве» Сёмина он сильно прибавил в чувстве свободных зон. Несколько чисел: Миранчук сделал 15 передач вразрез за старт сезона – передач самого сложного типа; Миранчук отрезал 385 соперников на приёме мяча (больше только Марио Фернандес, но бразильца постоянно кормят длинными диагоналями – Миранчук получает все мячи низом). То есть на старте сезона ни один игрок РФПЛ не настолько хорош в игре между линиями, в открываниях под передачи, как Миранчук. Он же второй игрок всего стартового отрезка Премьер-Лиги (после Фернандеса) по пасовой активности, то есть по количеству отрезанных соперников и своими передачами, и на приёме чужих. Переводя со статистического на человеческий: Миранчук – второй по вовлечённости в командную игру футболист РФПЛ, и такой разброс чисел свойствен только топ-игрокам в своей нише (то есть в конкретной лиге).

В финале Кубка России с «Уралом» Миранчук выдал 30-секундный отрезок, который расскажет об игроке многое – получил мяч в центре поля, отдал, открылся, потащил мяч до штрафной, пробил, а затем включился в прессинг и отобрал мяч, пусть и с нарушением. Таким динамичным Миранчук будет каждый раз, когда Алексею будут давать хоть немножко пространства.

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«Локомотив» купил топ-защитника по меркам РФПЛ

Для Соломона Кверквелии поездка в Казань будет особенной – год назад Хави Грасия посадил его на трибуну без объяснения причин, проталкивая новичков, а летом он успел потренироваться с «Рубином» уже у Курбана Бердыева. Есть версия, что Бердыев видел в грузине нового Сесара Наваса в своей привычной схеме 5-3-2, но Кверквелию выкупил «Локомотив», где Соломон отыграл уже полгода. И теперь этот трансфер – один из лучших за летнее межсезонье.

С отъездом Наваса Кверквелия, пожалуй, сильнейший страхующий центральный защитник в нашем чемпионате. С марта 2016-го, согласно статистике Wyscout, Кверквелия делает 9,96 AdjInterceptions за матч – то есть 9,96 перехвата за 30 минут владения соперника мячом: так игру не читает больше никто в РФПЛ. В порядке у Кверквелии и другие числа: страхуя товарищей по обороне, он блокирует в среднем 1,8 удара за матч, а при начале атаки исполняет 4 длинные передачи за игру, хотя сейчас лонг-боллы чаще ложатся на плечи Пейчиновича.

Болельщики «Локомотива» признали Кверквелию лучшим игроком июля, а Курбан Бердыев признал ошибку и срочно выписал на позицию страхующего Рагнара Сигурдссона. Для «Рубина» трансфер Соломона был ошибкой, что Бердыев уже понял, для «Локомотива» – главной удачей лета.

Тактическая гибкость

Зимой Юрий Сёмин поддался не то ностальгии, не то тактическому тренду современного футбола и перестроил команду на схему с тремя центральными защитниками – 3-4-1-2. При этом «Локомотив», в отличие от большинства клубов РФПЛ, стал использовать главное преимущество тактики в атаке – большее количество вариантов для передач. Крайние центральные защитники стабильно отвечали за длинные диагонали на противоположный фланг, Фернандеш перемещался по всему полю, а Миранчук постоянно оказывался примерно на одной линии с Ари, чтобы цепляться за мячи, не доходящие до бразильца.

Летом Сёмин видоизменил схему и задачи. Миранчук стал на постоянной основе отходить чуть глубже, как и Фернандеш, а передвижение в линию защиты Баринова сказалось на задачах игрока в начале атаки – Баринов не только стал отвечать за первый пас, но и смещался на фланг, делал забеги по бровке, резко ускорял атаку рывком в свободную зону. Так «Локомотив» ещё сильнее увеличил атакующую активность – сразу 8 игроков одновременно могли заниматься созиданием.

Баринов ускоряется из глубины, становясь восьмым игроком «Локо» в атаке

Альтернативный вариант того же плана – переход на схему 4-2-3-1. Два матча подряд Сёмин менял Баринова на Антона Миранчука (со СКА – даже в первом тайме) и добавлял лишнего игрока в атаку на постоянной основе. «Локомотив» начинал атаковать уже ввосьмером, учитывая очень высокое расположение крайних защитников, Игнатьева и Рыбуся. Даже в матчах с такими соперниками, как «Анжи» и СКА, такое мощное численное давление приводило к острым контратакам, но помогало больше нагнетать и иметь больше вариантов продолжения атаки.

Даже Тарасов становится полезным

В дерби с ЦСКА «Локомотив» показал, что будет его главным креативным планом в матче, где команда почти лишена мяча. Выбивая мяч от ворот, Гилерме постоянно искал голову Дмитрия Тарасова, а Фернандеш и Миранчук стремились открыться под него в передней линии. Голевую ошибку в победном голе «Локо» совершил Виктор Васин, но до этого никто не навязал Тарасову борьбу в воздухе – это даже важнее. В моменте с третьим мячом Вернблум играл уже по Тарасову, но проиграл верх, что стало главным фактором голевой атаки.

Ход с Тарасовым-таргетменом оправдан: он выигрывает 57% верховых мячей (достойно для центрального полузащитника) и чувствует, как и куда нужно скидывать мяч. Его умения позволяют Сёмину переводить Тарасова ближе к атаке, когда соперник глубоко обороняется и не даёт бить из опасных точек. Против «Анжи» Дмитрий тоже успел побыть таргетменом, цепляясь за длинные передачи перед чужой штрафной, но все подборы после скидок Тарасова (одна из них – грудью, сложившись напополам) проигрывал Фарфан.

Календарь

Фактор, который нельзя недооценить, – у «Локомотива» пока несложный календарь. Московское дерби с ЦСКА стоит особняком, но остальные матчи красно-зелёные проводили против аутсайдеров прошлого сезона Премьер-Лиги и новичка, сдавленного джетлагом. «Арсенал», «Анжи», СКА – такую компанию надо обыгрывать, тем более дома. Правда, нелишне вспомнить, что год назад первые домашние матчи «Локомотив» играл с «Томью», «Крыльями Советов», «Уфой» и «Арсеналом» – и никак не мог выиграть.

Календарь «Локомотива» щадящий не только на соперников по старту сезона, но и по выездам. Казань – единственный город, кроме Москвы, где «железнодорожники» сыграют за лето. После «Рубина» – домашняя игра с «Тосно», дальний выезд в Тушино и домашка с «Уралом». В таких обстоятельствах готовиться, наигрывать связи и накапливать очковый багаж ещё проще.

Тактические проблемы

Найти нового нападающего – главная задача «Локомотива» в остаток летнего трансферного окна. Аренда Ари стала ключевым фактором прогресса красно-зелёных весной: если без бразильца «Локо» создавал достаточно и не дружил с реализацией, то Ари увеличил и количество моментов, и подтянул реализацию. За 17 туров первой части прошлого сезона «Локомотив» создал всего 13 Big Chances, за весну – уже 18, хотя матчей было сыграно меньше. 7 из них как раз получил Ари, реализовал 5. Форвард, здорово играющий и спиной к воротам, и при ускорениях в чужую штрафную, – гарантия прогресса команды, и «Локомотив» с Ари не прогадал.

Шик, Ари. Как Ари тащит «Локомотив» и помогает РФПЛ Человек, проигравший конкуренцию Фёдору Смолову в «Краснодаре», забил за новый клуб уже столько же, сколько за полгода в старом.

Травма колена Ари спутала все карты: на острие его заменил Джефферсон Фарфан, начинавший сезон правым латералем (факта хватит, чтобы понять печаль «Локо» с форвардами). К Фарфану у Юрия Сёмина нет претензий по объёму работы, но реализация Джеффа совсем не тянет на реализацию нападающего – если суммировать весенний кусок прошлого чемпионата и старт нынешнего, Фарфан получил 6 явных голевых моментов… и не реализовал ни одного. В новом сезоне РФПЛ Джефф – второй игрок по количеству Big Chances после Квинси Промеса, но если голландец выжал из 5 своих моментов 3 мяча, то Фарфан не забил ничего. С таким игроком на передовой концепцию ударных точек можно сдавать в утиль – мало создавать опасные моменты, важно ещё и их реализовывать.

Главная тактическая проблема при игре без мяча – недостаток взаимопонимания в центральной зоне. Даже против аутсайдеров Денисов и Тарасов (особенно Тарасов) слабовато охраняли центр, однако против ЦСКА проблема поднялась особенно остро. Когда «армейцы» забивали «Локомотиву», центральная зона была образцово растянута: Денисов выдвинулся на игрока с мячом, Тарасов отошёл к линии штрафной блокировать навес на Вернблума, из-за чего Витиньо остался в центре совсем один. Тарасов поздно осознал масштаб беды.

Важно, что такие провалы центральных полузащитников не были единичными. Тарасов и Денисов сваливались на один фланг, открывая путь для обостряющей передачи в центр…

…или слишком некомпактно расставлялись в линию, из-за чего давали игрокам ЦСКА принимать мяч в «зоне 14».

«Рубин» Бердыева испытывает громадные проблемы с позиционной атакой и конструкцией игры, однако при таком взаимодействии Денисова и Тарасова «Рубин» обязательно создаст массу проблем. В Казани центр обязан сыграть плотнее, тем более из-за численного преимущества «Рубина» в центральной зоне (три центрхава в 5-3-2 против двух в 3-4-2-1).

Ментальная проблема

На прошлой неделе на гостевой «Локомотива» появился пост о тайной встрече Ильи Геркуса с болельщиками. Из него можно вытащить много мусора с кухни красно-зелёных (а ещё узнать, что гостевые до сих пор существуют). Главная информация из поста: Геркус недоволен тренировками Сёмина, к октябрю команда должна посыпаться из-за физики, Сёмин работает под давлением, а футболисты сами решают, как им играть. Поверить в то, что в «Локомотиве» бомба замедленного действия, непросто, однако мелкие перебранки переносятся уже и на поле.

В матче с «Анжи» был один характерный момент: Дмитрий Баринов на две минуты поменялся позициями с Владиславом Игнатьевым, пошёл вперёд, после чего «Локомотив» получил две контратаки через его основную зону. Соломон Кверквелия, отобрав мяч, вскипел и жёстко «напихал» Баринову, а вскоре молодой игрок сел на скамейку. Вроде бы и мелочь, но так сильно не «пихают» в командах, где микроклимат в полном порядке.

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«Рубин» Бердыева – серьёзная лакмусовая бумажка даже в своём нынешнем состоянии, с большими проблемами в позиционной атаке и выключенным из созидательной игры центром поля. Чтобы выигрывать, такому «Рубину» вообще не нужен мяч – хватит стандартов и ошибок соперника. Взламывать чужую защиту за 7 секунд Бердыев умеет не хуже Сёмина.

«Локомотив» словно посмотрится в зеркало, разве что напротив будет команда менее сыгранная и менее атакующая. Но для «Локо» это будет серьёзная проверка – ловить на ошибках такого соперника намного сложнее, чем всех предыдущих.

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