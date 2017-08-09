175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Александр Григорян
Текст: Олег Лысенко
Фото: РИА Новости

«Анжи», не спеши! Почему увольнение Григоряна сейчас станет ошибкой

Самый эксцентричный тренер РФПЛ цитирует Лермонтова, намекая на скорую отставку?
9 августа 2017, среда. 15:00 Футбол

Наверное, не мне одному в давешнем выступлении Александра Григоряна в Хабаровске послышались прощальные нотки. Перечитайте ещё раз его яркий монолог – по-моему, всё яснее ясного: «Судьба дала мне шанс поработать в Премьер-Лиге. Знаете, это как в «Мцыри»: «Старик, я слышал много раз, что ты меня от смерти спас». Когда он говорит: «Таких две жизни за одну, но только полную тревог, я променял бы, если б мог». Я не знаю, что будет дальше у меня с работой, но не жалею, что попробовал это непередаваемое ощущение от Премьер-Лиги».

Что это, если не завуалированный анонс грядущей отставки? Самый экспрессивный тренер РФПЛ, цитируя Лермонтова, либо уже что-то знал наверно, либо о чём-то догадывался – иначе вряд ли стал бы так изливать душу перед журналистами. Даже хорошо знакомыми, хабаровскими.

Александр Виталиевич недолюбливает нашего брата. Бывает резок в минуты душевного смятения после финального свистка. Дружескими взаимоотношения Григоряна с прессой не назовёшь. Прилагательные «неоднозначные», «сложные» точнее их характеризуют. А всё же позволю себе несколько абзацев в поддержку тренера, над головой которого сгустились тучи. Не могли не сгуститься после трёх «баранок» ведомой им команды.

Важная ремарка: чести лично знать господина Григоряна не имею, да и видел-то его вблизи пару-тройку раз, на пресс-конференциях после московских матчей «Анжи» да на турецком сборе «Тосно». О личностных качествах героя сужу по публикациям СМИ и выступлениям по ТВ, о профессиональных – по игре его футболистов.

Чего ж тогда «впрягся» за постороннего человека, спросите вы? Наверное, потому что за время дистанционного наблюдения за Григоряном увидел не только талантливого оратора, способного зажечь самую унылую толпу, имеющего своё собственное мнение и – редкое по нынешним гниловатым временам качество – не боящегося его отстаивать, но и неординарного специалиста. Есть стойкое ощущение, что, рассчитав его, «Анжи» совершит серьёзную стратегическую ошибку. И вот почему.

Умение Григоряна достигать результата не благодаря, а вопреки проявилось ещё в низших лигах. Бедный родственник «Волги», «Нижний Новгород», при нём занимал третье место в первом дивизионе. Немногим более состоятельный «Луч-Энергия» брал Кубок ФНЛ (не бог весть какой трофей, и всё же). Отчасти на багаже Григоряна – кадровом, тактическом, ментальном – дальневосточные «армейцы» достигли Премьер-Лиги.

Футболиста унизили на всю страну. За что?
Тренер «Анжи» Александр Григорян атакует игрока дагестанской команды.

В экстремальной ситуации Григорян принял «Анжи»: толпа футболистов на выход, толпа на вход, оптимизация бюджета, смутные перспективы. Тем не менее с задачей в сжатые сроки на руинах прежней команды сколотить новую он справился. Да, побед в весенней стадии сезона южане одержали всего две, над «Оренбургом» и «Тереком». Но ничьи с «Зенитом», «Краснодаром» и «Локомотивом», равно как и минимальные поражения от «Спартака» и «Ростова», вроде бы должны были убедить директорат: коллектив на верном пути. Строится, крепчает, растёт.

В сущности, откровенно провалились южане лишь раз – в заключительном туре в гостях у ЦСКА, когда тренеру чисто физически было невероятно трудно сконцентрироваться на мяче и поле в связи со смертью матери. Так или иначе, генеральную задачу на сезон – удержаться в РФПЛ – «Анжи» выполнил.

Летом 2017-го «реновация» команды продолжилась. За неполные полгода коллектив изменился до неузнаваемости. Из персонажей, начинавших предыдущий сезон, в обойме осталось «полтора землекопа» – Мусалов, Хадарцев да примкнувший к ним после начала чемпионата Яковлев. Всё!

За пару окон «Анжи» нанял около трёх десятков исполнителей. Тренер подбирал игроков под свою модель и видение футбола, и нет ничего удивительного в том, что акцент в комплектации сделал на проверенных кадрах. Только в летнюю кампанию «Анжи» пополнило полдюжины его подопечных по бывшим командам: вратарь Солосин, защитник Удалый, опорник Карасёв, нападающие Базелюк и Лескано играли у Григоряна в Хабаровске, а форвард Мамтов – ещё и в «Химках».

Логично было бы предположить, что вместе с карт-бланшем на строительство нового коллектива руководство выделит автору проекта время на его реализацию. Верхушка «Анжи» должна была отдавать себе отчёт в том, что процесс это трудоёмкий и нескорый. Что фактически заново собранной команде потребуется время – элементарно раззнакомиться, сыграться. Что же получается на деле? Чемпионат ещё толком не разогнался, а терпение первых лиц клуба уже на исходе? Рановато что-то.

Четыре поражения в пяти турах – серьёзная причина для беспокойства. Повод ли для паники и жёстких оргвыводов – не уверен. Понятно, что убрать одного тренера всегда проще и дешевле, чем бригаду футболистов. Но как быть, если большинство этих футболистов шли к конкретному тренеру, которого знают и которому верят? Тоже распустить: «Идите-ка, братцы, на все четыре стороны»?

В принципе и такому повороту событий не удивлюсь, но хочется верить, что разум возобладает над эмоциями. В Махачкале столько раз «меняли вектор», что неплохо бы уже сосредоточиться на каком-то одном, чтобы как минимум удостовериться в его ошибочности. Полугода для этого вряд ли достаточно.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Всего голосов: 20
Теги
Анжи Александр Григорян
Новости. Футбол
9 августа 2017, среда
15:26 Г. Невилл: решение «Челси» продать Матича в «МЮ» кажется мне странным
15:24 Бышовец: «Рубин» Бердыева набирает обороты, «Локомотиву» будет непросто
15:14 «Барселона» должна до 18 августа отправить трансферный сертификат по Неймару
15:10 СМИ: «Зенит» согласился отпустить Жулиано в Турцию в аренду с правом выкупа
15:04 Р. Луческу: после ухода из «Зенита» отец думал о завершении тренерской карьеры
15:02 Ингасон: играю в маске, так как нос ещё уязвим, его легко сломать ещё раз
15:01 СМИ: «Спартак» сделал «Фенербахче» новое предложение по Нойштедтеру
14:56 «Динамо» СПб обыграло «Олимпиец» и вышло в лидеры ФНЛ
14:45 Гранквист: КК-2017 впечатлил, а ЧМ-2018, уверен, станет ещё большим успехом
14:42 Паредес сравнил тренировки Спаллетти и Манчини
14:18 Орлов впервые в сезоне будет комментировать матч «Зенита»
14:16 «Амкар»: наши болельщики проявили настоящую верность в трудные для команды дни
14:09 Паредес: не очень хорошо знаю английский, а русский очень сложный язык!
13:56 Юсупов: без лимита в «Зените» были бы одни аргентинцы, в «Спартаке» — бразильцы
13:52 «Кальмар» объявил о переходе Исмаэла в «Ахмат»
13:41 «Халл Сити» объявил о переходе Себастьяна Ларссона
13:39 Цакташ: в России никому нет дела до качества футбола, главное — счёт на табло
13:37 Бышовец: «Фенербахче»? Если Дзюба нужен Манчини, то он останется в «Зените»
13:27 Конте: уход Матича – это большая потеря для «Челси»
13:23 «Крылья Советов» объявили о прибытии Лории в Самару
13:19 «Спартак» попросил болельщиков прибыть на матч с «Арсеналом» заблаговременно
13:11 Зидан: Иско заслуживает продления контракта с «Реалом»
13:06 Болельщики «Уфы» признали Беленова лучшим игроком в июле
12:48 Эррера: «Манчестер Юнайтед» хочет бороться за каждый трофей в новом сезоне
12:47 «Челси» проявляет интерес к защитнику «Валенсии» Канселу
12:40 На стадион «Открытие Арена» стали запускать работников после эвакуации
12:31 Арбитр Турбин будет переведён в ФНЛ, Николаев оставлен в числе рефери РФПЛ
12:18 На матче «Рубин» — «Локомотив» ожидается около 15 тыс. болельщиков
11:59 Матч «Спартак» — «Арсенал» не перенесут из-за эвакуации на «Открытие Арене»
11:47 Президент «Галатасарая» подтвердил интерес к полузащитнику «Барселоны» Турану
11:42 Ананко, Ширко и Тюнин провели на «Арене Химки» тренировку для детей
11:23 На «Открытие Арену» не пускают работников стадиона и желающих купить билеты
11:21 Перес: «Реал» постарается обыграть «Барселону» так же, как и «Манчестер Юнайтед»
11:19 Алексис пропустит матч 1-го тура АПЛ с «Лестером»
11:04 М. Фернандес: против ЦСКА всегда играют с ещё большим рвением и желанием
10:58 «Барселона» надеется оформить переход Коутиньо до матча за Суперкубок Испании
10:44 Переход Сигурдссона из «Суонси» в «Эвертон» за € 50 млн может сорваться
10:41 Спортивный директор «Милана» подтвердил интерес к Обамейянгу, Косте и Калиничу
10:35 Сесар Навас примет решение о своём будущем 21 августа
10:33 Полиция задержала мужчину за сообщение об угрозе взрыва на «Открытие Арене»
10:20 Моуринью: «Манчестер Юнайтед» проиграл Кубок, но не проиграл сезон
10:05 Очевидцы сообщили об эвакуации десятков человек со стадиона «Открытие Арена»
10:02 Моуринью: Ибрагимович ближе к возвращению в «МЮ», чем в любой другой клуб
10:00 «Ренн» может заработать на переходе Дембеле в «Барселону» около € 30 млн
09:41 Источник: «ПСЖ» заплатит «Монако» за трансфер Мбаппе € 155 млн
Все новости RSS
Партнерский контент