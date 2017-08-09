«Анжи», не спеши! Почему увольнение Григоряна сейчас станет ошибкой

Наверное, не мне одному в давешнем выступлении Александра Григоряна в Хабаровске послышались прощальные нотки. Перечитайте ещё раз его яркий монолог – по-моему, всё яснее ясного: «Судьба дала мне шанс поработать в Премьер-Лиге. Знаете, это как в «Мцыри»: «Старик, я слышал много раз, что ты меня от смерти спас». Когда он говорит: «Таких две жизни за одну, но только полную тревог, я променял бы, если б мог». Я не знаю, что будет дальше у меня с работой, но не жалею, что попробовал это непередаваемое ощущение от Премьер-Лиги».



Что это, если не завуалированный анонс грядущей отставки? Самый экспрессивный тренер РФПЛ, цитируя Лермонтова, либо уже что-то знал наверно, либо о чём-то догадывался – иначе вряд ли стал бы так изливать душу перед журналистами. Даже хорошо знакомыми, хабаровскими.

Александр Виталиевич недолюбливает нашего брата. Бывает резок в минуты душевного смятения после финального свистка. Дружескими взаимоотношения Григоряна с прессой не назовёшь. Прилагательные «неоднозначные», «сложные» точнее их характеризуют. А всё же позволю себе несколько абзацев в поддержку тренера, над головой которого сгустились тучи. Не могли не сгуститься после трёх «баранок» ведомой им команды.



Важная ремарка: чести лично знать господина Григоряна не имею, да и видел-то его вблизи пару-тройку раз, на пресс-конференциях после московских матчей «Анжи» да на турецком сборе «Тосно». О личностных качествах героя сужу по публикациям СМИ и выступлениям по ТВ, о профессиональных – по игре его футболистов.



Чего ж тогда «впрягся» за постороннего человека, спросите вы? Наверное, потому что за время дистанционного наблюдения за Григоряном увидел не только талантливого оратора, способного зажечь самую унылую толпу, имеющего своё собственное мнение и – редкое по нынешним гниловатым временам качество – не боящегося его отстаивать, но и неординарного специалиста. Есть стойкое ощущение, что, рассчитав его, «Анжи» совершит серьёзную стратегическую ошибку. И вот почему.



Умение Григоряна достигать результата не благодаря, а вопреки проявилось ещё в низших лигах. Бедный родственник «Волги», «Нижний Новгород», при нём занимал третье место в первом дивизионе. Немногим более состоятельный «Луч-Энергия» брал Кубок ФНЛ (не бог весть какой трофей, и всё же). Отчасти на багаже Григоряна – кадровом, тактическом, ментальном – дальневосточные «армейцы» достигли Премьер-Лиги.

Футболиста унизили на всю страну. За что? Тренер «Анжи» Александр Григорян атакует игрока дагестанской команды.

В экстремальной ситуации Григорян принял «Анжи»: толпа футболистов на выход, толпа на вход, оптимизация бюджета, смутные перспективы. Тем не менее с задачей в сжатые сроки на руинах прежней команды сколотить новую он справился. Да, побед в весенней стадии сезона южане одержали всего две, над «Оренбургом» и «Тереком». Но ничьи с «Зенитом», «Краснодаром» и «Локомотивом», равно как и минимальные поражения от «Спартака» и «Ростова», вроде бы должны были убедить директорат: коллектив на верном пути. Строится, крепчает, растёт.

В сущности, откровенно провалились южане лишь раз – в заключительном туре в гостях у ЦСКА, когда тренеру чисто физически было невероятно трудно сконцентрироваться на мяче и поле в связи со смертью матери. Так или иначе, генеральную задачу на сезон – удержаться в РФПЛ – «Анжи» выполнил.



Летом 2017-го «реновация» команды продолжилась. За неполные полгода коллектив изменился до неузнаваемости. Из персонажей, начинавших предыдущий сезон, в обойме осталось «полтора землекопа» – Мусалов, Хадарцев да примкнувший к ним после начала чемпионата Яковлев. Всё!

За пару окон «Анжи» нанял около трёх десятков исполнителей. Тренер подбирал игроков под свою модель и видение футбола, и нет ничего удивительного в том, что акцент в комплектации сделал на проверенных кадрах. Только в летнюю кампанию «Анжи» пополнило полдюжины его подопечных по бывшим командам: вратарь Солосин, защитник Удалый, опорник Карасёв, нападающие Базелюк и Лескано играли у Григоряна в Хабаровске, а форвард Мамтов – ещё и в «Химках».

Логично было бы предположить, что вместе с карт-бланшем на строительство нового коллектива руководство выделит автору проекта время на его реализацию. Верхушка «Анжи» должна была отдавать себе отчёт в том, что процесс это трудоёмкий и нескорый. Что фактически заново собранной команде потребуется время – элементарно раззнакомиться, сыграться. Что же получается на деле? Чемпионат ещё толком не разогнался, а терпение первых лиц клуба уже на исходе? Рановато что-то.



Четыре поражения в пяти турах – серьёзная причина для беспокойства. Повод ли для паники и жёстких оргвыводов – не уверен. Понятно, что убрать одного тренера всегда проще и дешевле, чем бригаду футболистов. Но как быть, если большинство этих футболистов шли к конкретному тренеру, которого знают и которому верят? Тоже распустить: «Идите-ка, братцы, на все четыре стороны»?



В принципе и такому повороту событий не удивлюсь, но хочется верить, что разум возобладает над эмоциями. В Махачкале столько раз «меняли вектор», что неплохо бы уже сосредоточиться на каком-то одном, чтобы как минимум удостовериться в его ошибочности. Полугода для этого вряд ли достаточно.