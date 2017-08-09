Вопрос дня. Должен ли Каррера дать Реброву отдохнуть?

Матч с «Зенитом» стал настоящим кошмаром для «Спартака». Питерцы нанесли пять ударов в створ ворот, и после каждого из них гостям приходилось возобновлять игру с центра поля. Перед главным тренером команды Массимо Каррерой встал непростой вопрос: не стоит ли дать отдохнуть Реброву и проверить в деле другого вратаря – Александра Селихова?



Как «Спартак» играл после сокрушительных поражений. Не всегда плохо Победа над «Реалом», четыре мяча от «Зенита», конфуз с «Уфой». Что будет после провала в Санкт-Петербурге?

Руслан Нигматуллин, бывший голкипер «Спартака»:

— Грош цена доверию, если из-за одного неудачного матча отправляют в запас. Но я понимаю, что Карерра в сложной ситуации, ведь на скамейке сидит один из лучших вратарей России – Александр Селихов. Конечно, я жду его на матчах РФПЛ, а не ФНЛ. Саша — прекрасный вратарь, потенциально уровня сборной. Но игра Реброва не вызывала вопросов до последнего матча. Карерра очень ему доверяет, он для него авторитет в раздевалке, лидер в команде. Просто так он Артёма из рамки не уберёт. Но дать паузу, передышку в один матч – почему нет?

Александр Мостовой, бывший полузащитник «Спартака»:

— Не понимаю, почему Реброва сейчас нужно убирать. В прошлом году Артём тоже ошибался, а в позапрошлом и подавно. Я ему всегда говорил, что ему нужно успокоиться: меньше обращаться к болельщикам, руками махать, штанги целовать. В прошлом сезоне этого было меньше, и результат стал другим. Моё мнение – сейчас Реброва трогать не нужно.

Андрей Сметанин, бывший голкипер московского «Спартака»:

— Тренерский штаб «Спартака» обязан выпустить Александра Селихова в матче с «Арсеналом». Артём Ребров не выручил команду с «Зенитом», да и к тому же привёз пятый гол. Тульская команда ничего особенного не показывает — если не сейчас, то когда? Ему нужна игровая практика. Пусть начнёт с «Арсенала», а там, глядишь, продолжит выходить в старте. Надеюсь, Селихов будет играть так же надёжно, как и в «Амкаре».



Анзор Кавазашвили, бывший голкипер «Спартака»:

— Не надо выпускать Селихова, пусть стоит Ребров. Уже предпринимались попытки задействовать других вратарей, например Песьякова, но в конечном итоге всё равно возвращались к кандидатуре Реброва. Он незаменимый игрок основного состава, чемпион России. А вообще я не понимаю, зачем Селихов перешёл в «Спартак», когда там уже есть вратарь, играющий в основном составе. В итоге Александр потерял год. Ему необходимо найти команду среднего уровня, где он будет играть регулярно. Селихову нужна практика, а в «Спартаке» он её не получит.

«Каррера не наступит на те же грабли». Разбор матча «Зенит» — «Спартак» Первое противоборство Манчини и Карреры в чемпионате России – в рецензии знатока итальянского футбола Андрея Талалаева.

Владимир Пильгуй, бывший голкипер «Динамо»:

— Будь я на месте Карреры, прежде всего поговорил бы с Артёмом, спросил, как он себя чувствует. И, наверное, поставил его на матч с «Арсеналом». Мне кажется, что с Ребровым всё в порядке и в физическом, и в психологическом плане. Игра с «Зенитом» его не сломает.



Андрей Новосадов, бывший вратарь ЦСКА:

— Когда-нибудь Александр Селихов должен получить свой шанс. Хотя Артём до матча с «Зенитом» не давал поводов усомниться в себе. У него за последнее время это первый провал, такие моменты бывают у всех. Селихову надо ждать шанса и работать на тренировках. Шанс обязательно будет. Сейчас нет смысла метаться от одного вратаря к другому.



Валерий Гладилин, бывший полузащитник «Спартака»:

— Проблема не в Реброве. Он стоит сейчас ровно так же, как и в прошлом сезоне. Он играет на хорошем уровне, у него есть стабильность. Да, может, Артём из девяток мячи не вытаскивает, но весь вопрос в обороне. Защита «Спартака» просто не успевала за Кокориным и остальными. Питерцы показали европейский уровень игры, поэтому спартаковцам будет крайне тяжело в Лиге чемпионов. Делаем вывод: Ребров не виноват. В «Спартаке» та же болячка, что и в ЦСКА – вся проблема в обороне.



Игорь Гамула, бывший тренер «Ростова»:

— Не исключено, что вратарь сам хотел бы взять паузу на один матч. Порой это идёт на пользу всем.

Взгляд изнутри

Артём Ребров, голкипер «Спартака»:

— Я нормально отношусь к критике. Даже в таких ситуациях можно найти позитив. Спасибо ещё раз всем тем, кто со мной и моей командой. Я знаю, что бы ни случилось, вы будете со мной и командой! Запомните, я люблю «Спартак», я люблю футбол и живу этим. Я делал, делаю и буду делать свою работу. Решать, играть мне или нет — не мне и не вам, а тренеру, который впервые за долгое время сделал всех нас счастливыми. Я ему полностью верю, так же, как и он мне.

Ребров: где были критики, когда «Спартак» брал чемпионство той же бандой?

Массимо Каррера, главный тренер «Спартака»:

— Когда ты проигрываешь 1:5, критику заслуживает не только Ребров, а вся команда, включая тренера. Мы проиграли не из-за Реброва. Проиграл «Спартак».

Каррера: «Зенит» ни при чём. Я говорю руководству о трансферах с мая Главный тренер «Спартака» давит на клуб после разгромного поражения от «Зенита»?

Екатерина Реброва, жена голкипера «Спартака» Артёма Реброва:

— Шесть лет ты доказываешь, что достоин играть за свой любимый клуб, я вижу твою работу, твои переживания и твою бешеную трудоспособность! Я думаю, ты уже доказал, что ты и твоя команда чемпионы, и именно с тобой клуб стал чемпионом! Поэтому всех прошу не писать мне и Артёму гадости, а оставить своё мнение при себе! Ты у меня самый лучший, и у тебя ещё все только начинается! Всё ещё впереди.

Красота дня. Жена Артёма Реброва — Екатерина В рубрике «Красота дня» — жена Артёма Реброва, которая встала на защиту мужа и обратилась к болельщикам.

Андрей Панов, бывший нападающий «Зенита»:

Наше мнение:

Олег Лысенко, обозреватель «Чемпионата»:

— Тренер «Спартака» не боится непопулярных мер. Если здесь и сейчас футболист не тянет, Каррера без лишних сантиментов сажает его на лавку – как Глушакова недавно. В то же время очевидно: у некоторых игроков кредит доверия заведомо чуть выше, чем у остальных. И Ребров в эту категорию входит – наряду с Фернандо, Промесом. Артём для Карреры – не просто ведущий игрок. Он – безусловный авторитет в коллективе, от которого зависит микроклимат в раздевалке. Допускаю, что Массимо поставит против «Арсенала» Селихова, но уж точно не по «заявкам трудящихся». Наверное, в преддверии дерби Реброву нелишне будет отдохнуть физически и морально. Глобально вратарская иерархия в «Спартаке» в любом случае не изменится.

Мнения читателей:

vovcheg-yar:

— Да всем очевидно, что Селихов сильнее Реброва. Но Каррера решил, что ему важнее микроклимат в раздевалке, поэтому каждый второй удар по воротам – гол.



zmeyplisken1:

— Зачем они Селихова-то взяли? Как собака на сене. Ни себе, ни людям.



8ochkov:

— 6 ударов в створ и 5 голов. Это не повод?



Srykirpychamy:

— Да успокойся ты, Артём. Чонтофальски и по 7 пропускал, Малафеев тоже. Ну это был не твой день. Играй дальше.



tataBlaugrana:

— Чтобы выходить в основе, вратарь должен быть наигранным?! Парадокс. Чтобы быть наигранным, он должен играть в основе. Хотя может я чего-то не знаю, и такими уже рождаются?



dratva1974:

— Прочтите внимательно пост Реброва. Я не поклонник мясных, но всегда за чеснок. «Когда ты был наверху и когда ты немного оступился, ты сразу в очередной раз можешь убедиться, кто есть кто». Суть поста в этом.